El peronismo inauguró un espacio para debatir sobre relaciones exteriores y diplomacia

El panel que reunió a los cancilleres peronistas. De izquierda a derecha: Matías Capeluto, Eduardo Valdés, Santiago Cafiero, Rafael Bielsa, Jorge Taiana, Felipe Solá y Dolores Gandulfo

En la sede del Instituto Juan Domingo Perón, ubicado a unos pocos metros de la Biblioteca Nacional, en la calle Austria al 2500, una gran parte del peronismo que está vinculado con las Relaciones Exteriores se reunió este mediodía para inaugurar el Centro de Pensamiento Peronista. Cancilleres de las últimas gestiones, ex funcionarios del área, diplomáticos de carrera, algunos diputados y senadores nacionales y dirigentes del partido convergieron allí convocados por Eduardo Valdés.

El espacio, que tendrá varias comisiones específicas con el propósito de debatir temas de actualidad internacional al menos una vez por mes, llevará el nombre de Juan Atilio Bramuglia, quien fuera el primer canciller durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón.

La fecha para inaugurarlo no fue antojadiza. Coincidió con otro aniversario de natalicio de Perón y además con una acción de Bramuglia, en 1948, cuando debió intervenir al frente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ante el bloqueo de Berlín que había ordenado el líder soviético Joseph Stalin, en uno de los primeros conflictos que se produjeron en el marco de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS.

En la mesa principal se sentaron para exponer cuatro ex cancilleres: Rafael Bielsa (estuvo al frente entre 2003 y 2005), Jorge Taiana (2005 a 2010), Felipe Solá (2019-2019) y Santiago Cafiero (2021-2023), quienes coincidieron, al igual que otros concurrentes que hablaron durante el acto, en las críticas hacia la gestión libertaria en política exterior y en la necesidad de juntar fuerzas en el justicialismo para reconstruirlo y transformarse nuevamente en una alternativa de poder.

Los últimos cuatro cancilleres del peronismo, Santiago Cafiero, Rafael Bielsa, Jorge Taiana y Felipe Solá, junto a Eduardo Valdés, organizador del encuentro

En el auditorio, en las primeras filas, se pudo observar al ex embajador ante Estados Unidos, Jorge Argüello; a la ex Representante Permanente de Argentina ante Naciones Unidas, María del Carmen Squeff; Guillermo Olivieri, ex Secretario de Culto; Cecilia Todesca, ex secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Nación; el ex vicecanciller Pablo Tettamanti, la senadora nacional por Catamarca, Lucía Corpacci; el ex embajador en Ecuador, Gabriel Fuks; el ex diputado nacional José Luis Gioja, el ex ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus; la ex ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos; el ex embajador en Francia, Archibaldo Lanús y el ex embajador en México, Victorio Taccetti.

Luego de una breve introducción que hizo Valdés, en un video el historiador israelí Raanan Rein, desde Boston, reseñó la tarea de Bramuglia como diplomático, sobre quien escribió una biografía. En su exposición lo destacó como un pensador socialista que supo nutrir al peronismo y dijo que su acción en la ONU sirvió para evitar “una Tercera Guerra Mundial”.

En el panel que coordinó Dolores Gandulfo disertaron los cuatro cancilleres que se desempeñaron como ministros de Relaciones Exteriores en los últimos gobiernos peronistas. Bielsa relató una situación personal que le tocó vivir en la calle recientemente y se preguntó “qué mundo produjo esto”, al referirse a una persona que le pidió con insistencia que le diera plata mientras él caminaba. “La concentración de la economía. El 1 % más rico maneja al otro 95%. La concentración financiera, dos fondos manejan la quinta parte de las inversiones”, se respondió. Habló de un “mundo incompatible con la condición humana” y que por esa razón “este gobierno (el de Milei) sabe cuáles son los lugares a atacar, la investigación y la educación”.

Cafiero, Bielsa, Taiana, Solá, Argüello y Eduardo Valdés, escuchan a uno de los ex diplomáticos que estuvieron en el evento desarrollado en el Instituto Juan Domingo Perón

Taiana destacó que “la política exterior es un elemento esencial para un modelo de desarrollo. Por eso estamos muy preocupados y disconformes con cómo se está llevando a la política exterior. Se ve en la posición sobre Reino Unido y las Malvinas y que en un momento de relación multipolar vamos por una visión unipolar. Somos un contraejemplo”. Asimismo resaltó la “necesidad y reclamo de dialogar”, pidió “señalar los errores pero también las propuestas”. Para describir a la gestión de Javier Milei no tuvo eufemismos: “Tenemos que defender y señalar errores, pero también marcar las propuestas y los caminos futuros para que cuando este huracán pase y volvamos a gobernar, tengamos una propuesta clara de reconstrucción del país, de unidad y soberanía y de reinserción de la Argentina en el mundo”

Solá, a su turno, sostuvo que “todo debe ser repensado ya que tanto lo multilateral como la relación con los vecinos” está dañada. “Esto es un reflejo de lo que pasa en la política interior. El prestigio de la política, las posiciones racionales, ayudan a lo exterior”, expresó. “Se repite lo de la reinserción en el mundo occidental pero nadie dice los valores sobre los que vamos a sustentar. La locura de estas personas nos han llevado a una situación gravísima”, agregó.

Cafiero, por su parte, recordó que Bramuglia fue quien expuso “la construcción de la tercera posición” que “fue una visión doctrinaria”. Y remarcó los desafíos que se avecinan para que “se pueda escribir la tercera posición del siglo XXI”. Habló también de búsqueda de “alineamientos donde ubicarse” ya que Argentina históricamente “No se casó con ninguna postura”. Por último sugirió que una de las herramientas podría ser la “integración Sur-Sur”.

También tomó después la palabra Argüello quien insistió en el concepto de que hay que estar “juntos en este momento” y de que este tipo de eventos servirán como “ejercicios imprescindibles para romper el silencio” y manifestó que eso no debería servir “no solo para una victoria electoral” y que “se logrará si somos capaces de una nueva estrategia, de convocar a las mayorías para construir una patria libre, justa y soberana”.

Luego, Filmus le pidió a Valdés que la ciencia y la tecnología sean ejes de futuro debate en este nuevo espacio. Y Squeff, quien improvisó su breve discurso, afirmó que los diplomáticos “no somos asépticos, debemos tener una ideología”, recordó que “hemos vivido de crisis en crisis” y remarcó que la acción de Diana Mondino al fente de la Cancillería está “destruyendo cosas que el peronismo construyó”. Por último se refirió a los problemas que viven los diplomáticos de carrera en la actualidad y pidió recuperarla.