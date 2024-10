“Hemos ganado, esperamos que el oficialismo reconozca el resultado”, dijo el candidato de Lousteau en PBA

Pablo Domenichini

El candidato a presidir el Comité de la UCR de la provincia de Buenos Aires por la lista “Futuro Radical”, Pablo Domenichini aseguró ante Infobae que su espacio fue el vencedor de las elecciones internas que se celebraron este domingo, pese a que el sector rival -Unidad Radical, cuyo candidato fue el ex intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández- también se haya proclamado ganador.

En el medio están las dos cúpulas que pugnan por la conducción del partido. La figura del senador nacional por la Ciudad, Martín Lousteau; el diputado nacional Facundo Manes acompañando la lista de Domenichini y el sector del senador nacional por la Provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad encarnado en el oficialismo radical y buena parte de los intendentes bonaerenses boina blanca por el otro.

En la madrugada del lunes, la Junta Electoral partidaria emitió una resolución con el escrutinio provisorio en la que da como ganadora a la lista de Fernández con el 55% de los votos; que hizo que la dirigencia que respaldó a este sector en las internas saliera a celebrar la victoria. En el recuento están impugnadas todas las mesas de Quilmes, donde “Futuro Radical” tiene buena parte de su electorado. Este lunes al mediodía, el espacio de Lousteau mostró su escrutinio con Quilmes incluido que lo da como ganador por 561. En diálogo con Infobae, Domenichini lo explicó de la siguiente manera:

-¿Quién ganó?

-Nosotros. Hemos ganado la elección, desarrollamos una campaña muy importante planteando la mirada de un radicalismo que tenga identidad propia y vocación protagónica y la mayoría de los afiliados que se han acercado a votar han elegido a Futuro Radical para conducir el comité de la Provincia.

-Sin embargo, el escrutinio provisorio de la Junta Electoral del partido da como ganadora a la lista de Miguel Fernández, ¿por qué?

-Esa resolución no contempla el resultado de Quilmes, basado en una impugnación que nadie conoce y que no sucedió durante todo el tiempo que duró el comicio y también están cargados de forma parcial los resultados de otros distritos que obviamente son favorables a nuestra lista y que terminan conformando el triunfo de la lista futuro radical.

-¿Los resultados que ustedes manejan son distintos entonces a los de la Junta Electoral de la UCR?

-Tenemos todas las actas firmadas por los presidentes y vicepresidentes; las actas que se confeccionan en las juntas electorales locales, así que esperamos que la junta electoral del radicalismo de la provincia convoque de manera urgente a realizar el escrutinio definitivo y a tener en cuenta todas las actas de cada una de las mesas, a resolver la supuesta impugnación y a dar el número final.

-¿Qué pasa si eso no sucede?

-Si no lo hacen como corresponde, actuando como deberían, vamos a ir a la Justicia para que se establezca en la realidad el resultado.

El candidato de Unidad Radical, Miguel Fernández, también se proclamó ganador

-¿Cuál es el cuestionamiento hacia la Junta Electoral del partido?

-La Junta es conducida por el oficialismo partidario. El presidente de la Junta Electoral es socio en el estudio jurídico del apoderado de la lista 23. Lo que estamos solicitando a la Junta Electoral es que actúe con la parcialidad que debería y que hoy lamentablemente no la caracteriza.

-¿Hubo diálogo con los integrantes de la lista “Unidad Radical”, después de esta doble autoproclamación?

-No, no hubo comunicación, ciertamente nos llama la atención que el oficialismo partidario, más allá de Miguel Fernández, no quiera reconocer el resultado. Nos preocupa esta actitud de querer quedarse en los lugares haciendo cosas que no corresponden cuando el afiliado dijo otra cosa.

-Si usted finalmente queda como titular del partido a nivel provincial, ¿qué rumbo le dará?

-El partido tiene que tener identidad propia, tomar decisiones en función de lo que cree que es mejor para los bonaerenses. No es andar mirando encuestas de opinión o acercándose por especulación política a espacios políticos que no representan nuestros valores, ideas, identidad.

Domenichini -que forma parte de Evolución, la rama de Lousteau dentro de la UCR- llegó a acuerdo con el sector de Facundo Manes para disputar la interna de la UCR bonaerense

-¿Entonces cree que no hay que hacer acuerdos con otras fuerzas políticas?

-Hay que conformar una alternativa con espacios afines y también buscar que sean hombres y mujeres del radicalismo los que puedan liderar esa alternativa. El resto de los partidos hará lo mismo, pero lo que no puede pasar es que el radicalismo aborde esas coaliciones con la decisión previa de ser acompañante o furgón de cola de las mismas. Tenemos que generar las condiciones para que nuestros mejores hombres y mujeres puedan liderar y ser alternativa para los bonaerenses.

-Y en la provincia de Buenos Aires ¿quién?

- Claramente aparece la figura de Facundo Manes desde nuestra mirada para recorrer la Provincia y generar una alternancia que es necesaria en la política bonaerense.