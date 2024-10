Parte médico de Luis Barrionuevo confirma que tuvo un “sangrado cerebral de pequeño volumen”

Luis Barrionuevo se recupera en el Sanatorio Güemes

El sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo se encontraba esta mañana recuperándose, aunque permanece en el servicio de terapia intensiva, tras un “sangrado cerebral de pequeño volumen” que sufrió ayer y que obligó a ser atendido de manera urgente en el Sanatorio Güemes.

El centro de salud privado informó en un parte que el gremialista “cursa internación en Terapia Intensiva por un sangrado cerebral de pequeño volumen, se encuentra totalmente lúcido y con motilidad conservada”. Está previsto que a las 18, en ese mismo establecimiento de salud, el médico Conrado Estol brinde una conferencia de prensa para dar más detalles de su evolución.

En el comunicado, firmado por el doctor Néstor Morgulis, director médico del Sanatorio Güemes, se indica que la complicación sufrida por Barrionuevo “es compatible con su cuadro crónico de hipertensión arterial”. Y concluyó: “Actualmente cuenta con signos vitales estables, colaborador y con mejoría de la repercusión neurológica mencionada”.

Barrionuevo, de 82 años y titular de la Unión de Trabajadores Gastronómicos (UTHGRA), se descompensó la tarde de ayer y fue internado de urgencia. La información que había surgido de fuentes extraoficiales era que había sufrido un accidente cerebro vascular. El parte oficial revela que efectivamente el gremialista tuvo un “sangrado cerebral”, aunque se aclaró que fue de “pequeño volumen”.

El dirigente lleva 39 años al frente del sindicato y si bien no forma parte de la CGT, lidera un sector del sindicalismo al que pertenece uno de los tres secretarios generales de la central obrera oficial, Carlos Acuña (estaciones de servicio). Mantiene una relación de tensión y acuerdos con el gobierno de Javier Milei, a quien apoyó durante la última campaña electoral hasta que rompieron relaciones cuando el líder libertario pactó con Mauricio Macri.

La confirmación de que había sido internado tuvo un fuerte impacto hacia el interior de las filas del sindicalismo, que se interiorizaron por su estado de salud.

Desde hace varios años enfrenta una feroz pelea con su ex cuñado, Dante Camaño, titular de la Seccional Capital de la UTHGRA: le armó una lista opositora que no ganó las elecciones de diciembre de 2021, pero que Barrionuevo impugnó. A partir de ahí se abrió un largo capítulo de presentaciones cruzadas en la Justicia que aún no finalizaron. A fines de junio, el líder nacional de Gastronómicos promovió un congreso que echó a Camaño y a dos de sus dirigentes afines de la Seccional Capital de UTHGRA.