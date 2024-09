Caputo se liberó las manos para canjear deuda: cuáles son las condiciones que ya no deberá respetar

Cuáles fueron los presidentes argentinos que hicieron sonar la campana de la Bolsa de Nueva York antes que Milei

La aparición del mandatario en el piso de operaciones del New York Stock Exchange tiene sus antecedentes, aunque algo accidentados. Mauricio Macri supo visitar el mercado, pero no abrir la rueda. Néstor Kirchner fue el último. Carlos Menem, en su momento, fue a la campana de cierre. Pero no llegó a hacerla sonar