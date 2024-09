Guillermo Francos habló por primera vez tras su internación y negó haber pensado en renunciar: “Nadie me va a correr”

El jefe de Gabinete también descartó que lo hayan internado por la discusión que tuvo con Manuel Adorni y Santiago Caputo

A casi una semana de haber sido internado, reapareció el jefe de Gabinete Guillermo Francos. En una entrevista radial que brindó minutos antes de la presentación del Presupuesto 2025, negó haber pensado en renunciar, brindó detalles sobre su estado de salud y defendió el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

Mientras el jefe de los ministros estaba internado en la clínica La Sagrada Familia, trascendió como rumor que había tenido una fuerte discusión con el vocero Manuel Adorni y el asesor presidencial Santiago Caputo en la que habría amenazado con renunciar: “Yo estoy comprometidísimo con el presidente, que es una persona a la que tengo mucho respeto y mucho aprecio. Estoy comprometido con el gobierno. Estamos viviendo un proceso histórico, hay que reconocerlo como tal, y a mí nadie me va a correr de la tarea que estoy haciendo, ni me voy a ir voluntariamente tampoco. Por supuesto, uno siempre está sujeto a la decisión del presidente de la República, pero mientras esté en mí, yo voy a seguir participando y colaborando, y muy orgulloso de participar y colaborar de este gobierno”, afirmó Francos.

También aseguró que ese altercado no fue la causa de su internación: “Son discusiones normales entre miembros de un equipo de trabajo que interpretan de diferente manera las cosas y las expresan a lo mejor imprudentemente. Entonces se toma de estado público algo que tiene que ser un poco discutido de reserva dentro de un gobierno. Yo no le quiero dar más importancia a eso”, declaró el jefe de Gabinete, a la vez que insistió que “es un tema superado” y ya volvió al ritmo de trabajo normal tanto con Caputo como con Adorni.

Sobre la razón de su paso por la clínica dijo que se trató de “una infección urinaria” que ya está controlada: “No tuve un ACV. No sé si habrá sido estresazo, la verdad. Obviamente esta tarea demanda mucho empeño, ¿no? Mucho trabajo, mucha atención, y genera mucha tensión también. Supongo que por ahí eso también puede haber tenido que ver”, explicó en diálogo con Radio Mitre.

“No se puede imponer un gasto de una magnitud que no esté prevista”

En la antesala de la presentación del Presupuesto 2025, Francos calificó de “histórico” el acto del Presidente en el Congreso: “Es único, porque no ha pasado antes y porque está convencido de que hay que encontrar un camino de poder tener un presupuesto que afecte positivamente a la economía y no negativamente. Creo que él va a dar algunas señales muy importantes, muy novedosas y que puedan servir para el futuro, no solamente de la economía, sino para el futuro del país en su conjunto”.

Francos resaltó la importancia que tiene el déficit cero para el gobierno, y en esta línea defendió el veto a la Ley de Financiamiento Universitario: “Sería una consecuencia normal de una posición muy clara del presidente de la República sobre el déficit, el equilibrio fiscal. No se le puede imponer al Ejecutivo un gasto de una magnitud que no esté prevista si no se disponen de los recursos y no se dicen cuáles son los recursos para hacerlo”.

Y agregó: “Más allá de que para todos los argentinos en su conjunto la educación es un tema central, lo que hay que buscar es cuál es la forma de poder encarar los gastos que irroga una educación razonable en la Argentina con recursos que existan. Porque si no, volvemos siempre a lo mismo. Volvemos a la necesidad de emisión, la necesidad de endeudarse, la necesidad de cargar en el futuro los costos de la educación actual”.

Y por último criticó a “los legisladores que tienen el tema de las universidades como una de sus banderas”: “Porque la educación puede ser una bandera santa, pero la utilización de la educación como se utiliza en términos políticos, y hay algunos legisladores que responden a esos intereses. Hay mucho manejo de dinero, mucho manejo de cargos, que yo creo que son los que generan un costo que no puede ser sostenido por el presupuesto normal. Lo que hay que buscar es una manera en que los sectores políticos y los distintos sectores de la sociedad acuerden cuál es el gasto que puede afrontar el Estado en materia educativa, pero no que se le imponga a una administración determinada este gasto, vos lo tenés que pagar sí o sí y arreglátela para pagarlo, porque entonces volvemos siempre a la historia de siempre”.