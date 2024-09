Sin los votos necesarios, el Gobierno postergará la discusión del resto de las reformas electorales

El oficialismo no avanzará con los otros cambios en el sistema de votación (REUTERS)

Luego de las dificultades por las que pasó para lograr la aprobación en el Senado del proyecto de Boleta Única de Papel, el Gobierno decidió postergar la presentación del resto de las reformas políticas que tenía en agenda, las cuales se podrían tratar recién después de la renovación de bancas en el Congreso.

Después de una extensa jornada en la Cámara alta, que se prolongó hasta la noche del jueves, el oficialismo y sus aliados eventuales consiguieron los votos necesarios para avanzar con la iniciativa que ya tenía media sanción en la Cámara de Diputados, a la cual volverá ahora para su revisión final.

A pesar de que se trató de un nuevo triunfo para La Libertad Avanza a nivel legislativo, la discusión también mostró una vez más la necesidad para el bloque de contar con el apoyo de otros espacios para poder impulsar las medidas que quieren.

Por esta razón, la cúpula política del Gobierno está de acuerdo por estas horas en suspender el envío de otras iniciativas que forman parte del paquete de cambios en el sistema electoral, pero que no tienen tanto consenso, como la eliminación de las PASO y la implementación de la Ficha Limpia, entre otras.

Las PASO se mantendrían por el momento (REUTERS)

Los vicejefes de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y Ejecutivo, José “Cochi” Rolandi, trabajaron en el último tiempo en conjunto con la vicepresidenta Victoria Villarruel para avanzar en las negociaciones con la oposición dialoguista en el Senado, para tratar de llegar a acuerdos sobre todos estos asuntos.

De hecho, a mediados de julio pasado, cuando todavía era ministro del Interior, el propio Guillermo Francos mantuvo una serie de encuentros con dirigentes de diferentes bloques para explicarles personalmente las ideas del Poder Ejecutivo respecto de este tema.

Ya en su rol de jefe de Gabinete, en una de sus primeras actividades tras haber sufrido una lipotimia, el funcionario participó de una reunión en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei y Villarruel, en la que recibieron a senadores cercanos en la previa de la votación de la Boleta Única.

De la reforma política, tras la aprobación de este proyecto, quedan de todas formas varias medidas que el oficialismo considera importantes, una de ellas es la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

“Creo que no han servido para nada desde que se implementaron, solamente un gasto más. En las últimas PASO se gastaron 52 millones de dólares. No sirvió para nadie, salvo para la elección de Juntos por el Cambio, que debatían dos propuestas diferentes, para el resto de la fuerza no significaba nada y se gastaron en esa elección solamente 52 millones de dólares”, sostuvo Francos meses atrás, al exponer en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP).

Guillermo Francos y Martín Menem

El Gobierno esperaba contar con el respaldo necesario en el Congreso antes de enviar la propuesta para quitar estos comicios previos, pero no obtuvo el apoyo de uno de sus principales aliados legislativos, el PRO, que insiste con una iniciativa propia.

Se trata de un texto elaborado por la diputada macrista María Eugenia Vidal y que plantea mantener estas elecciones, pero que dejen de ser obligatorias, para que pasen a ser Primarias, Abiertas y Simultáneas (PAS).

Si bien en un primer momento las autoridades nacionales se mostraron abiertos a analizar esta alternativa, en la cúpula libertaria se remarcaba que avanzar con una ley de esas características sería incluso peor al modelo que rige actualmente.

En este sentido, quienes estuvieron detrás del análisis del tema señalan que las PAS no solo implicarían continuar con el gasto que requiere la impresión de boletas, el despliegue de efectivos de seguridad y demás costos que implica organizar unos comicios, sino que, al ser optativa la participación, el Estado estaría obligado a hacer todo el operativo, incluso si un solo espacio presenta interna.

Además, en el corto tiempo el oficialismo también tenía previsto presentar el proyecto de Ficha Limpia, para impedir que se postulen como candidatos aquellos dirigentes que tengan una causa en su contra en avanzado estado judicial.

Por último, Milei también quería endurecer los requisitos para conformar un partido, ya que hoy serían más de 700, y subir fuertemente el límite de dinero que pueden aportar empresas y privados a las campañas, con el objetivo de evitar que lo hagan a través de otras maniobras.

Todas estas medidas deberán ahora esperar y, si bien todavía no se sabe por cuánto tiempo se postergarán, fuentes del Poder Ejecutivo precisaron que el tratamiento incluso podría darse luego de la renovación de bancas en el Congreso, para cuando La Libertad Avanza espera tener un bloque más grande.