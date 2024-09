El Gobierno anunció la compra de equipamiento para las fuerzas de seguridad: “Hasta 2023 usaban chalecos vencidos y armas con 40 años de antigüedad”

Crédito: Presidencia de la Nación

Al cierre de una semana marcada por importantes manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación y la consecuente actuación de la Policía en los operativos liderados por la ministra Patricia Bullrich, el Gobierno anunció este viernes la compra de nuevo equipamiento para las fuerzas de seguridad.

Las adquisiciones fueron informadas por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa, donde expuso que la mayoría de los equipos que utilizaba el personal estaban vencidos y dio detalles acerca de cuáles serán los elementos con los que contarán desde ahora.

“El Ministerio de Seguridad adquirió 19.700 chalecos y 10.800 pistolas Bersa 9 mm para fortalecer el excelente trabajo de las fuerzas de seguridad”, comunicó el vocero, destacando el accionar de los efectivos.

En esta línea, remarcó que, hasta la asunción de Javier Milei a fines del año pasado, los integrantes de las fuerzas de seguridad accionaban y se protegían con materiales que ya habían cumplido y superado su tiempo útil de uso: “Hasta el 10 de diciembre de 2023, los policías usaban chalecos vencidos y más de 14 mil pistolas tenían una antigüedad de más de 40 años”, señaló. Y agregó: “La diferencia entre el caos y la civilización está en el profesionalismo de las fuerzas del orden”.

Efectivos de la Policía Federal

Manuel Adorni también se refirió a uno de los acontecimientos ocurridos el pasado miércoles durante la marcha por la ley de la Movilidad Jubilatoria, donde las fuerzas de seguridad arrojaron gas pimienta para disuadir a un grupo de piqueteros y este terminó afectando a una niña de 10 años. En este contexto, el portavoz defendió el operativo montado por Patricia Bullrich y responsabilizó a los padres de la menor por lo ocurrido.

“Nos apena que una nena de 10 años, por la irresponsabilidad de la madre, participara en un acto con un foco de violencia. El acto de irresponsabilidad fue total y eso no implica que el operativo no haya sido exitoso. En ese momento se ve que quieren ingresar al Congreso. Apelamos a que los niños no estén en esos lugares y que no se los utilice. A la nena la hicieron declarar en televisión, a los niños hay que dejarlos afuera de estas cuestiones de adultos”, dijo.

No obstante, el vocero calificó de “lastimoso” el episodio ocurrido con la nena, pero reiteró que, en este caso, se comprobó que nadie se salió del protocolo. Por este motivo, adelantó que no se tomarán cartas en el asunto.

Sobre la ausencia de legisladores en la presentación del Presupuesto

Durante la conferencia de prensa, Adorni también se refirió a la presentación del Presupuesto que hará Javier Milei este domingo en el Congreso y a la anunciada ausencia de varios legisladores a la exposición.

“Cada uno es libre de hacer lo que le parezca mejor, están invitados todos. El Presidente le va a hablar a la gente y le va a explicar qué pretendemos con el nuevo esquema de presupuesto y lo beneficioso que va a ser para todos. Si deciden no estar tendrán alguna razón para hacerlo pero el presidente les va a hablar a los 47 millones de argentinos”, señaló.

Javier Milei presentará el presupuesto este domingo en el Congreso

Luego se expresó con respecto al desplazamiento del funcionario Rodrigo Valdés de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. “Entendemos que ha sido una decisión en el camino correcto. Es un tema del FMI con el que tenemos una buena relación, nosotros estamos cumpliendo a rajatabla con todo nuestro programa fiscal y monetaria. Nuestra relación con el FMI es inmaculada”, aseveró.

Valdés actuaba desde hacía tiempo como el número uno de la negociación entre el Fondo Monetario y la Argentina. El economista chileno llegó a su puesto cuando el ministro de Economía era Sergio Massa y tuvo bajo su mando las últimas revisiones técnicas durante la administración del Frente de Todos, en que las metas de déficit y de reservas no fueron cumplidas. Sin embargo, en los últimos días, fue acusado por Milei de tener “mala intención” y lo desplazaron.