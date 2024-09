Marcha contra el veto, en vivo: Infantería avanza contra los piqueteros y hay tensión afuera del Congreso

Tensión entre la policía y los piqueteros

La orden del Gobierno es hacer cumplir el protocolo antipiquetes a rajatabla. No obstante, para las 12:15, este todavía no se había activado y aún no había presencia activa de Gendarmería. Según adelantaron, ante cualquier inconveniente la Policía de la Ciudad actuará de manera coordinada con las autoridades nacionales, como lo vienen haciendo desde que Jorge Macri llegó a la jefatura porteña.