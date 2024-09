Tras su salida del bloque de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta anticipó cómo votará en temas clave para el Gobierno

Está en contra de anular el aumento para jubilados y podría votar junto a la oposición

La diputada nacional Lourdes Arrieta comenzó su reposicionamiento en la Cámara Baja luego de su salida de La Libertad Avanza y la creación del monobloque Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal. Y si bien adelantó que será una “oficialista de Javier Milei”, ya deslizó que se posicionará en contra del veto presidencial a la nueva fórmula de movilidad previsional. “A los jubilados hay que darles”, sintetizó.

Arrieta brindó hoy una extensa entrevista al programa A Confesión de Parte que conduce la periodista Romina Manguel en FM Milenium, en la que fue consultada por la agenda legislativa de la Cámara de Diputados, donde durante los próximos días se tratarán proyectos de máximo interés para el Ejecutivo.

“Por un lado nos dicen que no hay plata y por el otro quieren otorgarle $100 mil millones a la SIDE, eso fue bastante chocante. No sé quién lo asesoró al Presidente con esto, pero la verdad es que tiene que haber plata para los jubilados”, consideró la legisladora. Cuando le había tocado votar este proyecto a principios de junio -cuando Diputados le dio media sanción- lo hizo en contra, junto con el resto del oficialismo.

Sobre el proyecto de Boleta Única de Papel para reformar el sistema electoral, Arrieta evitó confirmar cómo votará: “Vemos”, se limitó a responder. El tema recién está por debatirse en el Senado. La vicepresidenta Victoria Villarruel convocaría a sesionar el miércoles.

Sucede que la ex integrante de La Libertad Avanza tiene su propio proyecto de reforma electoral para modificar el financiamiento de los partidos políticos. Según explicó, la propuesta pretende que “la campaña virtual y la cartelería fija en la vía pública sea netamente con financiación privada. Y que el dinero que aporte el Estado para la campaña sea destinado para merchandising: gorras, remeras, pines y cartelería móvil”.

Lourdes Arrieta en la puerta del Congreso

La diputada mendocina también dejó abierta la posibilidad de no acompañar al oficialismo cuando se vote la baja de la edad imputabilidad: “Habría que analizarlo, porque es algo que genera controversias”, declaró. La principal impulsora de este proyecto en el Ejecutivo es la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, a quien Arrieta implicó en el escándalo de la visita a genocidas por, supuestamente, haber ordenado al Servicio Penitenciario Federal que se garantice el ingreso de los funcionarios al penal de Ezeiza.

En cambio, Arrieta se mostró a favor de otros proyectos como la reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales, que busca limitar la reelección indefinida en los gremios, así como con las modificaciones en la Ley de Seguridad Interior para que el Ejército pueda intervenir y realizar operaciones que hoy hace la Policía, como detenciones en flagrancia, patrullaje, control de personas, de vehículos y de instalaciones. Estimó que acompañará el proyecto “si el personal de Fuerzas Armadas realmente está respaldado por la ley para poder accionar”.

Al ser consultada por el debate sobre las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, Arrieta dijo que “prefiere no hablar” porque no se quiere “meter con los temas de la Justicia”. De todas formas, y aunque tendrá injerencia en la elección dado que los pliegos solo se votan en el Senado, se mostró confiada con que “la persona que puedan elegir, va a ser una persona que tome una responsabilidad y que no va a primar ni por un sector político ni por otro”.

Sigue el escándalo por la visita a genocidas presos

Días atrás, luego de su salida del bloque oficialista, Arrieta se mostró en sus redes sociales leyendo el libro “Nunca Más” y declaró que ahora sí entendía el significado de la cifra de los 30.000 desaparecidos durante la dictadura. Hoy, la diputada volvió a reflexionar sobre su desconocimiento del tema: “La Constitución dice que para ser diputado de la Nación tenés que tener más de 25 años y ser ciudadano argentino o habitante de la República Argentina, no dice que tenés que tener cierto grado de conocimiento”.

Lourdes Arrieta: "Leí el Nunca Más y entiendo por qué dicen que son 30 mil desaparecidos"

“Se malinterpretó cuando dije que tuve que googlear a Astiz. Una persona de 80 años, con fotos que vimos hace 50 o 20 años, quizás en la última vez que estuvo en juicio. No nos obliguen a saber cómo es la cara actual de alguien”, indicó Arrieta, quien además completó con que el ex militar condenado a perpetua “no se presentó” el día de la visita.

Y volvió a justificarse que en los chats en los que se organizó la reunión “nunca se habla de represores o de genocidas, se habla de presos políticos y veteranos de guerra, veteranos de Malvinas. Nunca dicen quienes son”.

Por otra parte, Arrieta apuntó una vez más contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien responsabilizó por su salida del bloque: “Ya habían decidido de alguna manera desplazarme, no sabían cómo y empezaron con esta guerra de desgaste y operaciones”.