Javier Milei se reunirá con sus socios legislativos tras la seguidilla de derrotas del Gobierno en el Congreso

A seis meses del escándalo de los seguros, Alberto Fernández presentó un escrito y buscó despegarse del broker Martínez Sosa

El ex Presidente sostuvo que no hubo delitos detrás del decreto que le dio el monopolio a Nación Seguros y negó tener vínculos comerciales con el esposo de su ex secretaria privada María Cantero. “Nunca intercedí por él”, afirmó