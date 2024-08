El Gobierno analiza judicializar la ley de movilidad jubilatoria si el Congreso revierte el veto presidencial: “Claramente es ilegal”

Manuel Adorni en conferencia de prensa

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró hoy que el gobierno nacional tiene “en análisis” la posibilidad de judicializar la ley de movilidad jubilatoria en el caso de que el Congreso revierta el veto total anunciado por el presidente Javier Milei tras la sanción de la norma en el Senado con dos tercios de los votos.

“Esto atenta contra el plan del Gobierno, contra lo que votaron los argentinos, y no es más que pura demagogia populista. El equilibrio fiscal no está en discusión, no se discute. Después, si el camino va a ser judicializarla, porque claramente es ilegal en virtud de que no cumple con la ley de administración financiera, o si se van a recortar otras partidas, todo está en análisis y todo es posible”, señaló el portavoz.

Adorni, así, se refirió al escenario político que abre el veto prometido por Milei, que una vez publicado en el Boletín Oficial deberá ser analizado por el Congreso, y podría ser revertido si la oposición logra acumular dos tercios de los votos.

La ley de movilidad jubilatoria fue sancionada este jueves con los dos tercios de ambas cámaras. Había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados, gracias a un acuerdo entre el bloque de Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical (UCR) y el escenario se repitió luego en la Cámara alta, donde además contó con el acompañamiento del bloque del PRO y miembros de los bloques provinciales.

El proyecto que se aprobó establece una actualización mensual con base en el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo. Además, incorpora una compensación extra —o “empalme”— del 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero. Para evitar que la actualización de la canasta básica —que se efectiviza después del pago de los haberes— no quede desfasada, se optó por empujar en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09.

La segunda parte del comunicado oficial

En horas de la noche, tal como había advertido Milei cuando comenzó a tratarse el proyecto, la Oficina del Presidente anunció que la ley sería vetada. “Es una estafa moral”, alegaron en un comunicado. En este sentido, señalaron que “esta ley implica un gasto adicional del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como esta, hoy son mayoritariamente pobres”.

“En un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”, se mencionó en el comunicado.

Y concluye: “Es tiempo de que la dirigencia política elija de qué lado quiere estar: del lado de los que queremos una Argentina distinta luego de décadas de fracaso, o del lado de los extorsionadores que utilizan la política para su propio beneficio personal”.

“Quieren romper al Gobierno”

Más allá del anuncio formal, el propio Milei fue entrevistado hoy por LN+ y Radio Rivadavia y aseguró hoy que el kirchnerismo quiere “romper al Gobierno”, ratificó que vetará toda la norma y sostuvo que el Estado no tiene presupuesto para financiar esta modificación en caso de que el Congreso revierta la medida presidencial.

“Esto se paga con pobreza y menos crecimiento; que expliciten a quién quieren que le cobremos impuestos, a quién quieren que le arruinemos la vida”, planteó el mandatario. “Quieren romper a este Gobierno porque si nos va bien estas ratas no vuelven más”, agregó.

También recordó cuando Cristina Kirchner vetó en 2010, cuando era presidenta, la ley que había sido aprobada por el Congreso y que establecía una jubilación mínima que representara el 82% del salario mínimo, vital y móvil fijado para los trabajadores activos. “Han dado argumentos en contra de este tipo de cosas cuando estaban en el gobierno, no tengo dudas de que quieren romper”, aseguró.

En otro pasaje del reportaje, Milei sostuvo que la nueva ley de movilidad jubilatoria “implica 24 puntos del PBI”, algo que representa “toda la deuda externa que tiene la Argentina”. “Están condenando a los argentinos de cara al futuro”, señaló.

Por último, también hizo referencia al tuit de Macri, que hoy apoyó la decisión de vetar la ley. Pero lo hizo con una crítica por el apoyo del PRO a la normativa en el Congreso. “Si tomo su tuit, significa que no maneja la tropa. No es un problema mío, lo tiene que resolver puertas adentro Juntos por el Cambio”, indicó.