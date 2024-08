Francos habló sobre la denuncia contra Alberto Fernández: “Estos episodios de descomposición nos dan tiempo”

Guillermo Francos dijo unas palabras en un almuerzo de la Fundación Mediterránea

En un evento organizado por la Fundación Mediterránea, el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, admitió ayer que hechos como la denuncia por violencia física y psicológica de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández le “da tiempo” al Gobierno para impulsar sus reformas económicas.

“Este Gobierno, además del coraje liderado por el presidente Milei, también tiene una cuota de suerte, porque las circunstancias políticas que vivimos en este país nos ayudan a darnos tiempo. A nadie se le escapa que estos episodios de descomposición política que hemos vivido estos últimos días permiten darnos el tiempo suficiente para generar las transformaciones que el país necesita”, dijo Francos frente a empresarios invitados en un almuerzo por el think tank liberal, entre los que estaban presentes Eduardo Eurnekian, Martín Cabrales y Daniel Vila, entre otros.

Las acusaciones penales contra el exmandatario del Frente de Todos proporcionó un margen de maniobra adicional para el gobierno libertario. Algo que se decía por lo bajo, y que en ayer Francos mencionó en el 47° aniversario de la Fundación Mediterránea.

Uno de los protagonistas de las últimas denuncias contra Alberto Fernández estuvo presente. Osvaldo Giordano, ex titular de la Anses y director del IERAL, asistió al convite e ingresó con el jefe de Gabinete. Fue el denunciante original de las irregularidades en las contrataciones de los seguros en el Estado, que apuntan al círculo de confianza de Fernández. De esa investigación surgió el caso por violencia de género de Fabiola Yañez y el consiguiente escándalo por la filtración de los videos en Casa Rosada.

Ante un auditorio expectante por definiciones, Francos admitió que los cambios que lleva a cabo La Libertad Avanza tardarán en materializarse en beneficiosos. “Es cierto que los argentinos queremos ver todos los resultados en corto plazo, el cambio nunca va a ser mañana, porque venimos de un período muy largo de desgobierno en la Argentina”, manifestó, según consignaron diversos medios.

Otro punto de la intervención del ministro coordinador fue la proyección económica del gobierno. “Vamos a terminar el año con superávit, pero no sabemos cuánto va a ser”, dijo el funcionario, al corregir una estimación de USD 6000 millones hecha pública por él mismo la semana pasada. Y dio a entender que el ministro de Economía, Luis Caputo, lo “retó” por haber hecho proyecciones no fundamentadas. “Caputo me llamó la atención. Me escribió en el whatsapp: te mandaste cualquiera y, claro, en estos números no se puede improvisar”, dijo y provocó risas entre los presentes.

En cuanto a la Ley Bases, Francos mencionó que tras un “traspié” en su tratamiento debido a que LLA era una fuerza “inexperta”, pero el gobierno comprendió la necesidad de iniciar negociaciones y acuerdos. Ante ello, elogió la convicción e inflexibilidad de Javier Milei, atribuyéndose el mérito de haber pasado del déficit al superávit fiscal.

Durante su discurso, destacó la desaceleración de la inflación, a la que consideró como logro significativo del gobierno libertario. “La baja de inflación del 4 por ciento ha sido el resultado de un esfuerzo enorme”, afirmó, y añadió: “Reducir el gasto público no se hace con falta de gestión. Significa despedir gente y bancar las presiones que se reciben”.

Y remarcó que los salarios han demostrado un poder adquisitivo superior a la inflación por primera vez en mucho tiempo. “Subieron un 84 por ciento, 4 por ciento más que la inflación de estos meses de gestión”, enfatizó.

Francos recordó los aportes de Domingo Cavallo, uno de los economistas fundadores de la Fundación Mediterránea. “Mi amigo ‘Mingo’ ha trabajado muchísimo en la desregulación de la economía, nunca hubiera pensado que vendrían 20 años de kirchnerismo y se tiraría todo por la borda”, expresó.

Francos también mencionó la derogación de varias leyes que considera problemáticas, como la Ley de Góndolas, la de compre nacional y la de alquileres. “Eran todos problemas políticos, derogamos todo y listo”, consideró, y evaluó que tuvo como efecto que “se generaron ofertas y baja de precios”.

Desde lo propositivo, el ministro definió el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) como “la estrella” de la ley Bases que estaría reglamentada “la semana que viene o la otra”. “Todos van a ir entendiendo y estos procesos van a ir generando cambios y muchas provincias que hoy no han entrado o no han compartido estos criterios para generar inversiones, al final lo van a terminar haciendo porque, en definitiva, en la política también se impone la competencia. Que a uno le vaya bien y a otro no, va a generar el proceso de imitación”, sostuvo. En el próximo mes también entrará en funcionamiento el Consejo de Mayo.

Además, se mostró optimista con la salida del cepo cambiario. “No tengo fecha, creo que va a ser mucho antes de lo que la gente piensa. La caída de la inflación, la no emisión, demuestran que hemos atacado la inflación por todos los frentes”, esperó. “Quizá entre todos, con un liderazgo tan particular, con tanto coraje y tanta convicción, podamos dar respuestas a las generaciones que vienen”, concluyó.

Entre los asistentes, además de un elenco proveniente del “círculo rojo” empresario, concurrieron el designado titular de Edenor, Daniel Marx; el diputado libertario José Luis Espert; y el actual vicepresidente del Banco Nación, Carlos Balter.