Fuerte cruce entre Florencia Carignano y Cristian Ritondo: “Vergüenza es ser mujer y funcionaria del gobierno de Alberto Fernández”

La diputada de Unión por la Patria acusó a Gerardo Milman de ser uno de los presuntos organizadores del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner

Luego de haber dado media sanción a la Ley Finocchiaro, se desató un fuerte cruce en la Cámara de Diputados entre la diputada por Unión por la Patria Florencia Carignano y el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo. Carignano apuntó contra Gerardo Milman al acusarlo de ser el ideólogo del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y el legislador del PRO contestó: “Vergüenza es ser mujer y funcionaria del gobierno de Alberto Fernández”.

La sesión en la Cámara baja comenzó pasado el mediodía del miércoles y se extendió sobre la madrugada del jueves. El debate por la esencialidad de la educación se aprobó tras un tratamiento que duró más de 5 horas, sin muchos sobresaltos. Sin embargo, minutos después de la votación, la tensión se apoderó del recinto cuando los diputados comenzaron a pedir cuestiones de privilegio.

Una de ellas fue Carignano, legisladora por Unión por la Patria y ex directora de Migraciones durante la gestión de Alberto Fernández. La diputada apuntó contra su par del PRO Gerardo Milman; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y Ritondo. A los dos primeros, los acusó de ser “ideólogos” del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, llevado a cabo en septiembre de 2022 cuando se desempeñaba como vicepresidenta de la Nación.

Gerardo Milman en la Cámara de Diputados (Foto: Maximiliano Luna)

“¿Qué hace Milman sentado con nosotros cuando hay una gran cantidad de pruebas suficientes para considerarlo uno de los autores intelectuales del atentado a la vicepresidenta, uno de los posibles ideólogos como Patricia Bullrich?”, señaló durante su intervención.

Luego, comentó que el diputado Milman habría estado 4 horas borrando la información de los celulares de él y de sus secretarías con un perito informático. “Ahí tienen un posible, uno de los posibles, junto a Patricia Bullrich, ideólogos del atentado contra la ex presidenta. Así, impávido como está ahí sentadito, no se le mueve un pelo. Bueno, quizá ‘Gerry’ nos puede contar cómo llevó a sus secretarias a la fundación de Patricia”, continuó y sumó:. “Cuatro horas borrando los celulares. ¿Qué tenías en los celulares? Que los tuviste que borrar. ¿Reaccionas o estás dormido todavía? Digo. ¿Qué tenías? La Fundación de Estudios Estratégicos de Seguridad Pública. La fundación de Patricia, donde llevaron a cabo el desastre de borrar todos los celulares de las secretarías y de Gerry. Todo”.

Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y Gerardo Milman

De esta manera, mencionó a Ritondo al decir que es amigo de la jueza Capuichetti, quien lleva adelante el caso por el atentado contra la ex vicepresidenta. En esa línea, expresó: “Seguro la conoce a la jueza Capuchetti, que se negó desde un principio a sacarle los celulares. ¿Le dio tiempo? Cuatro meses. Le dio a Gerry y sus secretarias Capuchetti, amiga de Ritondo”.

De inmediato, el jefe del bloque del PRO solicitó la palabra para defender a su compañero de bancada de las acusaciones y salió al cruce de la ex directora de Migraciones. “Vergüenza es ser mujer y funcionaria del gobierno de Alberto Fernández. Vergüenza haber dejado a 10 mil argentinos tirados en el mundo en la pandemia. Vergüenza es ser una funcionaria que le entraban los aviones con iraníes. Vos tenés que dar respuestas. Sos tan mala funcionaria como tu presidente, que hoy está imputado no solamente por lo que robaron, sino también por pegarle a la mujer”, contestó enojado al referir a la denuncia realizada en los últimos días por la ex primera dama Fabiola Yañez.

La tensión en el recinto comenzó a crecer y algunos legisladores de Unión por la Patria se quejaban a los gritos de las declaraciones de Ritondo, por lo que el diputado manifestó: “Estas son parte del kirchnerismo que arruinaron la Argentina durante 20 años, que tienen presidente procesado y condenado, vicepresidente condenado y el último presidente que va en camino a ir preso. Pero no solamente por lo que robó, sino también por haberle pegado a su mujer mientras hacía una fiesta”, en relación con la celebración en la Quinta de Olivos.

Ritondo redobló la apuesta y lanzó: “No sé si (Carignano) habrá participado, pero capaz que sí. Y se calló la boca como se cayó la ministra del Ministerio de la Mujer”, al aludir a a Ayelén Mazzina. Según declaró Yañez, la titular de lo que era el Ministerio de la Mujer tenía conocimiento de lo que sucedía en la residencia presidencial.

Los cruces siguieron dentro de la Cámara y el jefe del bloque amarillo lanzó su última ofensiva al cerrar diciendo: “La verdad que les tendría que dar vergüenza hablar por decoro. Y le quiero decir una cosa defiendo la honestidad de mi compañero de bloque. Defiendo absolutamente, porque yo sí puedo hacer lo que ellos no hacen, que es poner la mano en el fuego por un compañero. Yo lo pongo. Ellos no lo pueden poner por nada porque se murieron quemando las manos”.