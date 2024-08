Escasa convocatoria de Cristina Kirchner en Comodoro Py: la acompañaron varios dirigentes políticos, pero muy poca militancia

Imagen panorámica del reducido grupo de militantes que fue hasta Comodoro Py para acompañar a Cristina Kirchner (Foto: Jaime Olivos)

El 13 de abril de 2016, a cinco meses del inicio de gobierno de Mauricio Macri, la ex presidenta Cristina Kirchner tuvo que asistir a Comodoro Py para declarar en una causa que investigó la venta de contratos de dólar a futuro. La presentación es recordada porque miles de personas se movilizaron hasta el lugar para expresarle su apoyo y escuchar el extenso discurso que la ex jefa de Estado pronunció en un escenario que fue montado frente a los tribunales federales de Retiro.

Ocho años y cuatro meses después la imagen fue muy diferente porque CFK volvió a Comodoro Py para declarar (ahora como víctima de un intento de magnicidio), pero la movilización militante fue ínfima: apenas se congregaron unas 200 personas con banderas y pancartas. Ni siquiera fue necesario cortar la calle. Los que sí la respaldaron fueron políticos, sindicalistas y dirigentes de organizaciones sociales con vínculos con el kirchnerismo.

Casi una hora antes de la llegada de la ex Presidenta, varios ex funcionarios y actuales diputados e intendentes fueron arribando a las inmediaciones del Tribunal Federal número 6. En la puerta había una bandera con la leyenda “La Patria es el otro”, lo mismo que expresaban las que con que letras negras un sol y un par de estrellas rojas agitaban los manifestantes.

Otra postal de la escasa convocatoria militante que hubo en los tribunales federales de Retiro

Entre los dirigentes que dijeron presente, uno de los más madrugadores fue el ex ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quien un rato después esperó a varios de los jefes comunales del camporismo para sacarse una foto grupal.

Junto al ex ministro del Interior posaron Federico Achával (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Federico Otermin (Lomas de Zamora), Damián Selci (Hurlingham), Mayra Mendoza (Quilmes), Juan Ustarroz (Mercedes), Leandro Botto (Luján), Gustavo Menéndez (Merlo), Daniela Vilar (Ministra de Ambiente PBA), Karina Menéndez (dirigente del peronismo de Merlo). Varios se quedaron afuera porque era incesante el movimiento de políticos e incluso sindicalistas que se iban acercando para mostrarle su respaldo a “la Jefa”..

Otros como Pablo Zurro (Pehuajó), Mario Secco (Ensenada), Marina Fassi (Cañuelas) y Alberto Descalzo (Ituzaingó) se agregaron después. Todos eran firmantes del comunicado que se difundió el martes de esta semana en las redes sociales que decía “#No al pacto de impunidad, los intendentes e intendentas del GBA queremos saber: ¿Quién mandó a matar a Cristina?”.

Los intendentes y funcionarios bonaerenses que acompañaron a Cristina Kirchner Comodoro Py. El gobernador Axel Kicillof no aparece en la foto pero también estuvo en los tribunales federales

Unos pocos minutos antes de que CFK arribara desde su departamento en Constitución, donde vive con su hija Florencia, descendió de un auto de color azul el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, recién llegado tras su viaje a Brasil donde se encontró con el presidente Lula da Silva. El mandatario provincial optó por no hacer declaraciones al entrar y recibió el saludo de unos 30 jóvenes que aguardaban sobre la puerta lateral, donde había una maraña de fotógrafos y cámaras de televisión.

Entre los primeros que pudieron ingresar se pudo observar a los diputados nacionales Germán Martínez, Paula Penacca, Sergio Palazzo, Natalia Zaracho, Eduardo Valdés, Paco Manrique, Vanesa Cilley, Carolina Gaillard, Itaí Hagman, Lorena Pocoy, Rodolfo Tailhade y Federico Faggioli y a la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario.

Su cuñada Alicia Kirchner se sumó a los que quisieron estar cerca de Cristina mientras escuchaba las preguntas del Tribunal. Allí estaban sentados, entre otros, senadores como Marcelo Parrilli, Mariano Recalde, Juliana Di Tullio, José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, la chaqueña María Inés Pilatti Vergara y la catamarqueña Lucía Corpacci.

También estaban ex funcionarios de la gestión de Alberto Fernández como Luana Volnovich (ex directora del PAMI), Fernanda Raverta (ANSES) Horacio Pietragalla (ex secretario de Derechos Humanos), Jorge Taiana (Defensa), Juan Martín Mena (ex vice de Justicia) y Martín Sabbatella (ACUMAR). A ellos se sumaron varios representantes de los movimientos sociales como Juan Grabois y Alejandro Gramajo (Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP) y Emilio Pérsico (Movimiento Evita).

Andrés "Cuervo" Larroque, Federico Otermín, Alicia Kirchner y Wado de Pedro escuchan en el interior de la sala de audiencias

Desde Comodoro Py, luego de la salida de la ex presidenta tras declarar durante casi una hora y media y en medio de estrictas normas de seguridad que incluyeros el sobrevuelo de un helicóptero de la Policía Federal y el despliegue de una gran cantidad de agentes de Infantería casi todos se dirigieron al Instituto Patria, en la zona de Congreso, en la calle Riobamba al 100.

En ese lugar la convocatoria fue un poco mayor y Cristina salió a saludar a los militantes. Aportaron en buen número algunos sindicatos y el tránsito debió interrumpirse en la zona.

Cristina Kirchner se retira tras declarar en los tribunales de Comodoro Py