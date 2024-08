La Iglesia Católica rechazó la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años: “No encerremos la esperanza”

Miguel Pichetto: “Lo de Alberto Fernández es la explicación más contundente de por qué Milei gobierna hoy la Argentina”

El diputado de Encuentro Federal se refirió al escándalo que involucra al ex jefe de Estado tras la denuncia de Fabiola Yañez y señaló que “Cristina Kirchner es responsable” del fracaso del proyecto político por haberlo elegido como su candidato. “Triste, solitario y final, me parece que esa es la situación del ex presidente”, sentenció