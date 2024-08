“En la Ciudad le hubiéramos prestado atención a Fabiola, no como ese ministerio de la ideología”, aseguró la vice de Jorge Macri

Jorge Macri y Clara Muzzio sobre Alberto Fernández

En el marco del anuncio formal sobre las nuevas normas para regular el uso de celulares en las escuelas porteñas, la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, se refirió hoy a la denuncia contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género realizada por su ex pareja Fabiola Yañez. “Si hubiera llamado a la línea de la Ciudad (144), posiblemente le hubiésemos prestado atención, no como ese ministerio de ideología, que lo único que quería era bajar línea”, sostuvo.

“La violencia de género existe, y es una vergüenza el nivel de hipocresía no solo de Alberto, sino del kirchnerismo, que ahora resulta que no conocían cosas muy evidentes. Lo hemos visto a Alberto violento en campaña, mintiendo, vacunándose primero, haciendo fiestas en Olivos”, agregó.

Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno porteño

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también habló sobre la denuncia judicial de la ex primera dama. “Lo de Alberto Fernández me parece un escándalo, una vergüenza, es algo gravísimo. Deseo profundamente que esto que arranca como una investigación de corrupción y que escondía al correr el velo cosas aún más graves, tenga una resolución rápida”.

“Este es uno de los problemas de siempre de la Argentina: una Justicia que no llega. Y entonces no es Justicia. La Ciudad tiene muchísimos mecanismos internos de control, de capacitación, de denuncia… Y en eso vamos a seguir trabajando”, agregó.

La crítica de Muzzio estuvo dirigida al rol del ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad que, en la gestión Alberto Fernández y Cristina Kirchner, estuvo dirigido por Elizabeth Gómez Alcorta -al inicio- y por Ayelén Mazzina -en su etapa final-. Esta última, ayer, rechazó haber recibido un pedido de ayuda por parte de Yañez.

“Leí en varios medios que ella había pedido ayuda al ministerio y que se le respondió ‘quedate tranquila, ya va a pasar’. Eso nunca sucedió, no al menos en mi gestión; sería incapaz de dar una respuesta así”, remarcó al ser consultada en Radio FM Delta.

Alberto Fernández y Fabiola Yañez, foto de archivo Anna Moneymaker | Getty Images

Por otro lado, ayer, en medio del escándalo que conmueve a la política argentina, el gobierno nacional anunció la puesta en venta del edificio donde funcionó el Ministerio de Mujeres, ubicado en el barrio porteño de San Telmo. Según se informó, la venta se hará a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete.

“Luego de disponer el cierre definitivo de este organismo creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios para propagar e imponer una agenda ideológica, y sin obtener resultados objetivos de mejora en ningún indicador; el Gobierno nacional decidió poner a la venta el edificio tasado en más de 12,5 millones de dólares”, se detalló en la resolución oficial.

El inmueble se encuentra ubicado en Cochabamba 40/44/54, Ingeniero Huergo 1321/31 y Azopardo 1310, y cuenta con una superficie total de 18.000 m2 construibles y 7.000 m2 construidos.

“Se trata de un edificio abandonado y en peligro de derrumbe donde trabajando los más de mil empleados que ya fueron desvinculados. A pesar de que en 2021 se iniciaron obras para su reparación, estas nunca fueron concluidas, dejando el edificio en un estado de deterioro avanzado”, se agregó.

La denuncia

La ex primera dama Fabiola Yañez impulsó una denuncia penal contra Alberto Fernández por violencia física y hostigamiento. El juez federal Julián Ercolini decidió prohibirle la salida del país al expresidente y además ordenó “medidas de restricción y protección”.

Todo comenzó con una serie de mensajes encontrados en el celular de María Cantero, ex secretaria de Fernández, en el marco de la investigación por los seguros. Una de esas conversaciones era con Yañez sobre supuestos actos de violencia. Ercolini resguardó ese material en un legajo reservado, notificó a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema, y luego convocó a la ex primera dama a una audiencia mediante videoconferencia desde Madrid, ciudad donde sigue viviendo. Pero en ese momento, Yañez no quiso instar la acción penal.

Yañez se comunicó con el juzgado este martes y cambió su decisión. El delito de violencia de género es de instancia privada, por lo que requiere del impulso de la persona damnificada para que la Justicia tome intervención. Por el momento, la causa seguirá en el juzgado de Ercolini.