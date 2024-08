“Terrorismo psicológico”: qué dijo Fabiola Yañez ante el juez Ercolini y por qué habla de hostigamiento por parte de Alberto Fernández

Alberto Fernández y Fabiola Yañez (Getty)

La secuencia comenzó a desarrollarse cerca de las 12 del mediodía de este martes. Desde Madrid (España), donde vive con su hijo, Fabiola Yañez se comunicó con la secretaria privada del juez federal Julián Ercolini y pidió hablar con el magistrado. “No aguanto más, quiero hacer la denuncia”, lanzó la ex primera dama. Apenas diez minutos después, comenzó una audiencia formal por zoom.

Parte de la declaración de Fabiola Yañez

Yañez confirmó los hechos de violencia física que figuran en los chats con María Cantero, la histórica secretaria privada de Alberto Fernández, pero dijo que más adelante iba a dar precisiones de los mismos. En la audiencia, según pudo saber Infobae de fuentes de la causa, la ex primera dama dijo que Fernández la estaba “hostigando psicológicamente”. No aportó detalles pero dio a entender que el ex presidente le estaba escribiendo por teléfono y la llamaba por teléfono para que no haga la denuncia.

En el marco de la audiencia, que duró cerca de 40 minutos, Yañez también habló de “terrorismo psicológico”.

La ex primera dama declaró ante el juez Ercolini

Apenas terminó de hablar, el juez decidió tomar varias medidas. En primer lugar le prohibió la salida del país a Alberto Fernández y además ordenó “medidas de restricción y protección” para que no se puedan comunicar por teléfono. A partir de ahora, los contactos con el hijo de ambos deberán ser a través de la mamá de Yañez.

En la misma resolución, Ercolini delegó la investigación en el fiscal Carlos Rívolo. Por el momento, la causa seguirá en el fuero federal. “Es un delito común cometido por un ex presidente”, justificaron desde Comodoro Py para no delegar la causa en el fuero penal ordinario.

Noticia en desarrollo