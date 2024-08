Por la tensión en Medio Oriente y la amenaza de Irán a Israel, el Gobierno evalúa evacuar la Embajada argentina en el Líbano

Por la tensión en Medio Oriente y la amenaza de Irán a Israel, el Gobierno, a través de la canciller Diana Mondino, evalúa evacuar la Embajada argentina en el Líbano. EFE/ Sebastiao Moreira ARCHIVO

La situación geopolítica en Medio Oriente es de máxima tensión. El ataque terrorista de Hamas a Israel el 7 de octubre del año pasado puso en alerta a occidente y desató una escalada que convulsionó la región. En abril, Irán ejecutó un ataque con misiles y drones con destino a Tel Aviv, que fue frustrado por el exitoso domo defensivo israelí. El clima bélico reavivó el miércoles, cuando el país gobernado por Benjamín Netanyahu confirmó el asesinato de Ismail Haniyeh, líder de Hamás. El régimen iraní advirtió represalias. Ese contexto, aunque lejano al Río de la Plata, tiene en alerta a Argentina. Javier Milei tiene un alineamiento pleno con Estados Unidos e Israel. Por eso, el Gobierno sigue de cerca los acontecimientos y monitorea con especial énfasis la seguridad nacional.

Esta cuestión fue motivo de largo análisis durante la reunión de Gabinete de esta mañana. Tanto Diana Mondino, la canciller, como Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, intercambiaron información sobre sus áreas respecto a la tensión en Medio Oriente. De hecho, Manuel Adorni, vocero presidencial, sostuvo en la conferencia de prensa que dio en Casa Rosada que la seguridad siempre es algo relevante para el Gobierno y que estaban detrás del tema.

En este contexto, la Cancillería inició gestiones para supervisar la situación en lugares sensibles donde Argentina tiene representación diplomática. Especialmente, en el Líbano, donde hace base la agrupación terrorista Hezbollah, un proxy de Irán. Según supo Infobae, el Gobierno evalúa por estas horas la evacuación de la embajada en Beirut. La responsable de esa sede es Virginia Ruiz Quintar, diplomática de carrera.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación. REUTERS/Martin Cossarini

De momento, todo el equipo diplomático argentino continúa en Beirut trabajando normalmente. Ruiz Quintar estuvo en contacto durante el día con personal de Cancillería y está alerta ante la situación de tensión en Medio Oriente. El Gobierno monitorea el escenario, se maneja con reserva por la sensibilidad del tema, y analiza la decisión más prudente.

Durante una conferencia de prensa desde el Ministerio de Seguridad, Bullrich aseguró hoy que Argentina recibe con “preocupación” la advertencia que envió el gobierno de Israel sobre un posible ataque iraní. En esa línea, Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación, detalló anoche en declaraciones al canal LN+ que desde Tel Aviv habían enviado a la Casa Rosada información sobre la situación en Medio Oriente confirmando que se esperaba una reacción bélica por parte del régimen ayatolá.

“Ha habido ciertas medidas respecto a argentinos que que viven en la zona. Las personas después son libres de venirse o no venirse a Argentina, salir del país o no salir. Pero hay advertencias de parte de nuestro gobierno llevadas adelante por nuestras embajadas”, informó Bullrich esta mañana. Respecto a la situación en Beirut, la ministra de Seguridad aseguró que “hubo una advertencia en El Líbano” y agregó: “Esperemos que realmente no se desate una guerra y que no escale”.

El presidente Javier Milei reunido con el premier israelí, Benjamín Netanyahu, durante su viaje a Israel en el verano

Además, la funcionaria explicó que continúan monitoreando el panorama con el centro antiterrorista de Argentina y llevó calma: “Estamos tranquilos respecto que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance siempre para prevenir el terrorismo en la Argentina”.

Desde el punto de vista diplomático, el Gobierno presta especial atención a los países de Medio Oriente donde tiene embajadas. Son los casos de Kuwait, Emiratos Árabes, Siria, Arabia Saudita, Israel y Líbano. Es que Irán, en su disputa contra Israel, actúa no sólo de forma directa sino que también a través de proxies. Se trata de aliados estratégicos en la región a los que financia para perpetrar ataques contra Tel Aviv u otros objetivos de occidente con los que el régimen está enfrentado.

En la región, Irán es enemigo acérrimo de Arabia Saudita. Es una disputa histórica que tiene raíces religiosas, dado que se trata de un estado sunita y otro chiíta, las dos ramas opuestas del Islam. No obstante, los árabes no han intervenido de forma directa desde que escaló el conflicto entre Teherán e Israel. En cierto modo, es un tema que corre por otro carril. Aunque pone en dimensión la extrema tensión que se vive en la zona, posiblemente, más conflictiva del mundo y que tiene en alerta constante al sistema internacional.

Javier Milei y su gabinete en un encuentro con Eyal Sela, embajador de Israel en Argentina, en abril, luego del ataque de Irán a Tel Aviv. EFE/ Presidencia de Argentina

Estados Unidos tiene en esa región a Israel como un socio estratégico. Por eso, el posicionamiento de Milei a nivel geopolítico le exige a Argentina especial atención en el seguimiento de la advertencia que hizo Tel Aviv sobre un ataque iraní.

Apenas asumió su gestión, Milei viajó a Israel. De hecho, durante la campaña presidencial había prometido que ese sería su primer destino internacional. El Presidente estuvo en ese país en los primeros días de febrero, en un viaje que incluyó una visita al Muro de los Lamentos, en Jerusalém, y una reunión mano a mano con Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí.

El Gobierno condenó enfáticamente el atentado de Hamas del 7 de octubre de 2023, así como también el ataque con misiles de Teherán a Tel Aviv en abril. La situación puede escalar de forma inminente. Por eso, la Casa Rosada tomará todos los recaudos diplomáticos y en seguridad para garantizar la integridad del país.