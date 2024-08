Jorge Macri define si va a la Corte o sigue negociando por los fondos de la coparticipación federal

Jorge Macri y Luis Caputo, protagonistas de coincidencias y desacuerdos por la coparticipación

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, define por estas horas si vuelve a la Corte Suprema para pedir que el Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo cumpla la sentencia que ordenó a la Nación transferir en concepto de coparticipación federal el 2,95% y no el 1,4% que dispuso la gestión anterior. La diferencia entre uno y otro porcentaje representan por mes unos 80 a 90 mil millones de pesos por mes.

Ambos protagonistas habían anunciado el 19 de julio pasado un acuerdo, tras una reunión que mantuvieron en la sede del Palacio de Hacienda. “A partir del 1° de agosto se empezará a cumplir la cautelar de la Corte”, dijo Macri en la puerta del ministerio, tras el encuentro que mantuvieron junto a la subsecretaria de Coordinación Fiscal provincial, Valeria Sánchez, por el gobierno nacional, y el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo. Pero ese compromiso, de acuerdo a lo que pudo saber Infobae de fuentes oficiales, no se cumplió.

Según los informantes, la diferencia radica en tres puntos clave. En primer lugar, Nación decidió que la diferencia entre ambos porcentaje se pagará de manera semanal y no por “goteo” diario, como lo dispuso la sentencia de la Corte Suprema que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner incumplió. Es un esquema que CABA no está de acuerdo, porque considera que debe respetarse el sistema vigente para todos los distritos. La administración central quiere, además, transferir el monto extra no como parte del volumen total de la coparticipación, sino como una trasferencia aparte que de manera discrecional se asigna a las arcas porteñas. Y porque todavía no se presentó ningún borrador para devolver unos USD 4.000 millones que fueron retenidos por la Presidencia anterior.

“No hay una decisión tomada sobre el tema”, explicaron a Infobae fuentes de la ciudad de Buenos Aires.

Macri, Caputo, la subsecretaria de Coordinación Fiscal provincial, Valeria Sánchez, y el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo

La semana pasada hubo una nueva reunión con funcionarios del Ministerio de Economía y el ministro porteño Arengo, para ponerse de acuerdo sobre la forma de pago, habida cuenta que las autoridades porteñas esperaban que a partir del 1° de agosto iba a empezar a ejecutarse el “goteo” diario de la suma total establecida tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que revirtió la medida anunciada por Alberto Fernández de quitarle recursos a CABA para enviar esos fondos al gobierno de Axel Kicillof, que enfrentaba una crisis de seguridad, en 2020. Según trascendió, de esa charla no surgió por ahora ningún acuerdo.

Fuentes de la ciudad de Buenos Aires, de todos modos, aclararon que las conversaciones continuaban y que confiaban en alcanzar un acuerdo. Y desvincularon este tema de cualquier otro asunto, como la reaparición de Mauricio Macri y sus opiniones críticas sobre la marcha de la gestión de La Libertad Avanza.

La discusión no es sólo por la plata de la coparticipación presente y futura, sino también la que el Estado Nacional se “ahorró” durante los años del último gobierno peronista. Se trata de una deuda total que, para la ciudad de Buenos Aires, asciende a unos 4,8 billones de pesos (casi unos 5.000 millones de dólares). Ahora se intentará resolver cómo se abonará ese monto: podría ser a través de un bono o de otro instrumento que aún no se difundió. “Tenemos la tranquilidad de que a partir de ese momento se empiece a cumplir con esta indicación (en referencia al fallo de la Corte) y juntos vamos a buscar una solución definitiva a esta discusión”, sostuvo el jefe de Gobierno cuando anunció el acuerdo, el 19 de julio.

A tres semanas, la negociación entre las partes sigue abierta.