La reacción del Gobierno a la idea de Macri de sumar cuadros del PRO a la gestión y la reacción del “triángulo de hierro”

Mauricio Macri relanzó el partido y le planteó a Milei de incorporar cuadros del PRO a la gestión

El oficialismo libertario reaccionó con calculada cautela a la reaparición de Mauricio Macri. Eligió la formalidad pública y evitó una reacción destemplada, mediante un operativo de contención para que desde las redes sociales no surgiera una andanada de críticas a las opiniones que transmitió el ex presidente sobre la secretaria General, Karina Milei y el asesor Santiago Caputo. Ambos forman, con Javier Milei, el autodenominado “triángulo de hierro” que centraliza la acción de gobierno. Los únicos intocables. Ganas de responder no faltaron pero la decisión fue priorizar la relación política con un protagonista central del entorno oficialista.

Hay que resaltar que a Milei y su mesa chica no los tomó por sorpresa las líneas generales de los argumentos que expuso Macri en el acto en La Boca. Al presidente, el líder del PRO le había anticipado que sería crítico con ambas figuras y que plantearía la idea de reforzar la gestión, completando las segundas líneas de la administración, y también que expondría la necesidad de acelerar la marcha de la gestión. Según pudo saber Infobae, fueron temas que se hablaron en las cuatro horas de reunión que tuvieron el lunes en la Quinta de Olivos, una charla tan extensa que a las milanesas con ensaladas que compartieron como cena tuvieron que agregarle sendos tostados de queso y tomate.

Si bien en el acto del jueves Macri se refirió de manera negativa “al entorno”, luego en reportajes con dos canales de televisión y uno de Youtube mencionó específicamente a Karina Milei y Santiago Caputo como los supuestos responsables de no poder avanzar en cuestiones que considera necesarias para el éxito del gobierno: completar los cargos vacíos, conformar un equipo homogéneo y con experiencia en la gestión -sobre todo en la de Cambiemos-, y remover a funcionarios que responden al kirchnerismo.

Los mensajes en la red social X que fueron replicados por el presidente Milei

La respuesta del oficialismo a esas ideas salieron primero del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En declaraciones periodísticas defendió al “grupo de dirigentes más cercano” de Milei, a quienes se les exige “trabajo y resultados” y agregó: “Desde otros sectores políticos a veces se pretende ocupar determinadas posiciones y al presidente o quienes trabajan con él le parece que no. Tildar eso de ‘entorno’ es una visión particular que tiene Macri que yo no comparto”. Y recordó que en su experiencia en la primera magistratura, Macri “ha tenido funcionarios que no funcionaban y por algún motivo no ha podido sostener el cambio”.

Con la misma potencia, el funcionario Sebastián Pareja -un incondicional de la secretaria General- respondió desde la red social X: “La gesta histórica que hoy encarna nuestro Presidente sería imposible sin el trabajo incansable de Karina Milei, que entre muchas cuestiones fundamentales impide que se antepongan en el camino falsos profetas, viejas prácticas y quimeras que intentan borrar el horizonte del Presidente de la Nación. Gracias, Jefe, por tu entrega infinita y por llevar nuestros sueños de libertad a lo más alto, cuidándolos en beneficio de millones de argentinos”.

Este último mensaje tuvo un reposteo del propio Milei, que también replicó otro comentario que tendrá, luego, una resignificación: “Así es! El jefe Karina Milei bancando un proyecto serio. Defendiendo las ideas y las personas que construyeron este camino, por sobre los CEO. Hoy sin ese laburo no tendríamos el Presidente que tenemos! VLLC”.

Karina Milei estuvo reunida con el gobernador Frigerio, uno de los líderes del PRO

Esas declaraciones cifradas se pudieron entender mejor hacia la tarde noche, con explicaciones en off the record que tuvieron más crudeza: “Macri parece un nene enojado que grita para que lo dejen entrar. Él gobernó con el mejor equipo de la historia ¿y cómo le fue? Nosotros no tenemos equipo y pudimos bajar la inflación, llegar al déficit cero, terminar con los piquetes, luchar contra los narcos, sostener reformas con el DNU 70, la Ley Bases y el paquete fiscal. Todo esto en siete meses”, contaron calificadas fuentes políticas, que prefirieron reserva.

“Macri gobernó con gradualismo y dice que nos falta velocidad en la gestión. Mantuvo a Marcos Peña hasta el último día y a otros funcionarios que no funcionaban. ¿Le fue bien con los mejores CEO de la Argentina y el mejor gobierno de los últimos 50 años? ¿Por qué critica a un entorno que está haciendo las cosas bien? Como ex presidente debería respetar y dejar gobernar. Igual, no creo que la gente esté pensando qué hace o qué dijo Mauricio Macri”, agregó.

Otras voces en la Casa Rosada, que también analizaron a última hora lo que dejó el relanzamiento del PRO y la reaparición de Macri minimizaron el impacto político y dejaron respuestas contundentes ante una de sus principales propuestas.

- ¿Van a convocar a cuadros del PRO para cubrir las segundas líneas?

- No. Pueden haber nombramientos puntuales, pero nada más. Mientras los funcionarios cumplan los objetivos y no cometan errores, ni irregularidades, no hay previsto cambios.

Es un diálogo en reserva que transparenta el estado de situación. Evitar la confrontación, pero mantener el rumbo, evitando un choque frontal. Macri en una charla con Alejandro Fantino se mostró confiado en que las últimas declaraciones de Santiago Caputo, que dijo que el ex presidente “sentó las bases para que la Argentina finalmente pudiera cambiar”, puedan ser un punto de inflexión: “Ojalá que ese mensaje sea el comienzo de una nueva etapa y que nos podamos sentar a conversar, si es verdad que creen que puse la semilla del cambio y la libertad”. Hasta la noche del viernes no estaba agendada ninguna nueva reunión.