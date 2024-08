Federico Pinedo destacó a los dirigentes del PRO que integran el Gobierno y dijo que Mauricio Macri “está haciendo política”

Mauricio Macri junto a Federico Pinedo, quien ocupó el cargo de presidente provisional del Senado durante el gobierno de Cambiemos

El embajador extraordinario y plenipotenciario ante el G20, Federico Pinedo, opinó sobre el discurso que brindó Mauricio Macri en La Boca, donde relanzó al PRO con su regreso a la presidencia del espacio, en medio de una interna con Patricia Bullrich. Según el ex senador, el partido amarillo “tiene una presencia enorme” en el gobierno de Javier Milei, que buscan “que a la Argentina le vaya bien”.

Ante un nutrido grupo de referentes del PRO, Macri consideró que “el presidente Milei tiene muy claro lo que hay que hacer, ideas, convicción y coraje, pero sigue teniendo pendiente el desafío de construir un equipo”. “Armar un equipo es más que juntar gente valiosa. El presidente nos ha propuesto una fusión. Y por la relación de afecto mutuo y respeto, le expresé que en el siglo XXI nadie se casa sin antes conocerse y convivir”, agregó.

El acto se realizó en el Arenas Studio, ubicado en la calle Don Pedro de Mendoza 965, en el barrio de La Boca (Foto: Gustavo Gavotti)

“Son opiniones personales de cada uno”, respondió Pinedo consultado por el caso, en diálogo con CNN Radio. Además, recordó que “el PRO tiene una presencia enorme en el gobierno. Yo personalmente, soy representante de la Argentina del G20. Trabajo en la órbita de la Cancillería, represento al Presidente, no a la Cancillería, pero el PRO tiene muchos cuadros políticos de primer nivel en todo el Ministerio de Seguridad, en casi todo el Ministerio de Defensa, en los ministerios que elogió Macri. El Ministerio de Economía, de Infraestructura, en el Ministerio de Producción que dirige Luis Caputo, en el Banco Central que dirige Santiago Bausili, en el Ministerio de Federico Sturzenegger, de Regulación”.

“Tenemos una presencia muy potente y de mucho nivel. Básicamente lo que estamos haciendo es tratando de que a la Argentina le vaya bien. Nosotros tenemos que tomar una colina que es la colina de la estabilización económica, de derrotar definitivamente la inflación rápidamente, empezar a crecer para generar oportunidades y empleo para los argentinos que están en un momento dramático y, bueno, estamos corriendo hacia esa colina”, agregó.

Federico Pinedo junto a la canciller Diana Mondino

Pinedo, además, recordó que los dirigentes del PRO que hoy trabajan con Javier Milie se conocen hace mucho tiempo, por lo que aclaró: “Macri está haciendo política, me parece bien, y me alegro que coincida en que la mayor parte de los Ministerios está haciendo lo que tiene que hacer, habló bien de Guillermo Franco, habló bien de Pettovello, hablo bien de Caputo, hablo bien de Bausili, hablo bien de Bullrich, no sé si hablo bien de Petri, supongo que sí, de Sturzenegger, con lo cual me alegro que estemos haciendo lo mismo, que es colaborando para que la Argentina salga adelante. Después cada uno tendrá su visión, pero lo importante es que es lo que estamos haciendo”.

Consultado sobre la relación de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, respondió: “Los dos forman parte del PRO. Yo trabajo mucho con Patricia, desde que trabajamos juntos en la campaña. Tenemos una posición clara ahí. Vemos un PRO que tiene un deber con la Argentina, que es esto que estoy diciendo. Colaborar para que crucemos del otro lado del río, para que estabilicemos la economía y para que sentemos las bases del crecimiento sostenidos para adelante, cosa que creemos que va a suceder rápidamente. Así que, nada, estamos en eso. ¿Y los temas personales o de política? Bueno, son temas personales y de política. Son legítimos, cada uno puede tener visiones diferentes, pero me parece que hay una coincidencia muy grande en el centro del tema”.