Guillermo Francos: “Macri dijo que nos había dado los instrumentos para gobernar y que ahora entraba la etapa de la gestión”

Guillermo Francos, jefe de Gabinete

Luego de la reaparición pública de Mauricio Macri y del relanzamiento del PRO, el jefe de Gabinete Guillermo Francos destacó el compromiso del ex presidente con el actual Gobierno y con la intención de querer “aportarle su experiencia” a Javier Milei.

Si bien esbozó algunas críticas, Macri remarcó que el mandatario libertario “tiene las ideas claras” y celebró la baja de la inflación y los números de la macroeconomía. Consultado al respecto del regreso a la política del nuevamente titular del PRO, Francos señaló que escuchó en su discurso a “alguien muy comprometido con Argentina”. “Fundó un partido que continúa y está comprometido con el cambio; le quiere aportar toda su experiencia a Milei”, agregó.

En este marco, subrayó que “fue muy saludable” para La Libertad Avanza “el apoyo que nos ha dado Juntos por el Cambio, y el PRO en particular, durante todo este trámite de leyes que tuvimos en el Congreso”.

En efecto, de acuerdo al relato oficialista, tras la sanción de la Ley Bases, el Gobierno encara una “segunda etapa” de la administración. “Macri dijo que nos había dado los instrumentos para gobernar y que ahora entraba la etapa de la gestión”, acotó sobre el ex presidente. En ese sentido, explicó que “llevar el déficit a superávit es gestión”, así como también “reducir gastos, eliminar organismos ineficientes y terminar con empleados que no servían es gestión pública”. Consultado al respecto, adelantó que continuarán los despidos en el Estado: “Lo vamos a seguir achicando permanentemente”. “No significa echar a gente que trabaja sino que significa hacer mas eficiente al Estado con reducción de personal”, intentó argumentar.

Mauricio Macri relanzó el PRO (Crédito: Gustavo Gavotti)

En el discurso que ofreció durante la tarde en La Boca, Macri criticó al entorno de Milei y cuestionó al jefe de Estado por no poder “construir un equipo”. Más tarde, además de lanzar sus dichos sobre Karina Milei y Santiago Caputo, el antiguo mandatario recordó que antes estaba Nicolás Posse dentro del entorno cercano de Milei. “Todo lo que hemos hecho siempre ha sido con la contra de ellos. No entiendo, queremos ayudar, hay una experiencia”, planteó.

En declaraciones a LN+, Francos se refirió al “entorno” de Milei. Aclaró que son “el grupo de dirigentes más cercano” que tiene, a quienes les exige “trabajo y resultados”. “Desde otros sectores políticos a veces se pretende ocupar determinadas posiciones y al presidente o quienes trabajan con él le parece que no. Tildar eso de ‘entorno’ es una visión particular que tiene Macri que yo no comparto”, contestó el jefe de Gabinete quien le advirtió al ex mandatario que en su presidencia “ha tenido funcionarios que no funcionaban y por algún motivo no ha podido sostener el cambio”.

La reaparición de Macri no trajo hasta el momento claridad con respecto al posicionamiento frente al oficialismo. Lo admite el propio Francos que ante la pregunta de quién es la oposición a Milei hoy en día, respondió: “El kirchnerismo fundamentalmente; la líder es Cristina (Kirchner)”.

Anoche el jefe de los ministros fue consultado por Victoria Villarruel, figura con la cual Milei y su entorno mantienen una relación de tensión. Francos dijo que la relación con ella “es buena”, y si bien hay temas donde tienen distintas opiniones, “compartimos la misma visión en el Gobierno”.

Por último, el funcionario de La Libertad Avanza respondió a la polémica por la permanencia de funcionarios de la gestión anterior dentro de la estructura del Poder Ejecutivo Nacional, algunos vinculados al ex ministro de Economía, Sergio Massa. “Supongo que hay (funcionarios) porque fueron quedando del anterior gobierno. Hay gente de Massa y del kirchnerismo ocupando cargos de menor jerarquía”, reconoció Francos al tiempo que aclaró que “se han ido sacando” y que al día de hoy “ya no quedan funcionarios de alta categoría” que hayan sido parte de la administración de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.