Martín Lousteau: “No me gusta tener que explicarle a mi hijo que lo que dice el Presidente está mal”

El senador nacional cuestionó las formas del mandatario

El senador Martín Lousteau volvió a cuestionar las formas que utiliza Javier Milei para expresarse y referirse a aquellos que piensan distinto; sobre todo, habló sobre los modos que tiene para relacionarse con algunos mandatarios internacionales y gobernadores. “No me gusta tener que explicarle a mi hijo que lo que dice el Presidente está mal”, expresó.

Desde que Milei asumió la gestión, el titular de la Unión Cívica Radical (UCR) fue uno de los dirigentes opositores más críticos. En ese sentido, hace tan solo unas dos semanas, apuntó contra la administración libertaria por el aumento de la desigualdad que dio a conocer el INDEC a finales de junio. “El sacrificio de tantos solo beneficia a unos pocos”, dijo en esa oportunidad.

Ahora, durante una entrevista con Luis Novaresio al aire de LN+, Lousteau se diferenció del mandatario en sus formas. “No me gusta tener que explicarle a mi hijo que lo que dice el Presidente está mal, que cuando insulta está mal, que cuando ataca está mal, que cuando se junta con un ex presidente de otro país y creen que es gracioso, decir que o son inmortales o siempre tienen una erección o nunca tuvieron relaciones homosexuales, no me gusta”, explicó y ratificó: “No me parece que eso sea positivo, no me parece que eso construya nada”.

Martín Losuteau fue uno de los legisladores que presentó varias modificaciones a la Ley Bases (Foto: REUTERS/Mariana Nedelcu)

De esta manera, continuó ejemplificando las actitudes del jefe de Estado con las que difiere. “No me gusta un Presidente que ataca a un gobernador y lo compara con una persona que tiene síndrome de Down”, mencionó al referirse al cruce que mantuvo la Nación con el mandatario de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, en marzo.

A su vez, recordó también las acometidas de Milei contra varios periodistas al decir: “No me gusta un presidente que avala vituperios con algún periodista porque hubo alguna medida que no le gustó”. “No me gusta un Presidente que viaja a un país a tener que agredir a otros presidentes, no me gusta. No me gusta tener que decirle a mi hijo que esa no es la sociedad en la que nos gusta vivir”, manifestó.

Al ser consultado sobre si el presidente es democrático y republicano, Lousteau respondió que lo es porque así fue electo, pero aclaró que “tiene modos de funcionamiento, aún en debilidad institucional que preocupan”. “Este es un Gobierno que le cuesta mucho ponerse en el lugar del otro. Y creo que muchas veces tenemos un presidente que no percibe a las personas”, consideró y agregó: “Yo creo que el presidente no muestra ninguna sensibilidad social”.

De igual forma, al definir a Javier Milei lo planteó como un mandatario “que tiene muchos activos importantes para mostrar”. “A mí me parece un acierto decir que ‘no hay plata’ y me parece increíblemente maduro por parte de la sociedad haberlo incorporado en su vida cotidiana. Creo que ese es un activo, un éxito de él”, sostuvo y luego destacó la capacidad que tuvo para “restaurar la autoridad presidencial”. “No me gusta que sea autoritario, ahora después de Alberto Fernández ver que hay un presidente con autoridad es importante”, indicó.

El senador nacional analizó las posibilidades que tiene Argentina en este momento para avanzar sobre la eliminación de las restricciones para comprar dólares

Luego, aprovechó la oportunidad para analizar una de las principales propuestas económicas de Milei: la eliminación del cepo al dólar. Para eso, el mandatario aclaró que primero la inflación deberá llegar primero a niveles cercanos a cero, además de que se den otras tres circunstancias. “Se tienen que dar tres condiciones en conjunto...Terminar con los pasivos remunerados, Terminar con los PUTs y convergencia de la inflación con la de devaluación en un entorno cercano a cero mensual…”, señaló Milei tiempo atrás a través de su cuenta de X.

Sobre esto, el senador aclaró: “No veo posible la salida del cepo”. En ese sentido, Lousteau explicó que esta situación se debe a que “todavía no hay el nivel de reservas suficientes”. “Salir del cepo significa que vos puedas salir a comprar dólares y no tengas ninguna complicación, pero eso también quiere decir que si alguien tiene títulos públicos en la Argentina y dice: ‘Quiero mis dólares’ y sacarlos y no hay para eso”, precisó.

“Con certidumbre, el tiempo es innecesario, si querés, con una buena perspectiva y con todo formándose. En momentos de incertidumbre, si no tenés dólares…”, planteó.