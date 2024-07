Milei despidió a los atletas antes de los Juegos: guiños con Scioli, su pasado como arquero y el pedido “a las fuerzas del cielo”

Javier Milei despidió a los atletas argentinos que participarán de los juegos Olímpicos y Paralímpicos

A pocas semanas del inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024 y a más de un mes de los Paralímpicos que se disputarán en la capital francesa a finales de agosto, el presidente Javier Milei encabezó un acto en la sede del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) en el que despidió a los deportistas argentinos que participarán de esas competencias.

El encuentro marcó la primera actividad pública que el Presidente compartió con Daniel Scioli, secretario de Deportes, quien generó una fuerte polémica por haber aceptado formar parte del Gobierno de La Libertad Avanza luego de pertenecer al kirchnerismo por dos décadas.

Durante su discurso, Milei resaltó la importancia de la participación de los representantes argentinos en las citas olímpicas y paralímpicas, pero también se tomó un tiempo para recordar su pasado como arquero (atajó en las divisiones juveniles del club Chacarita) y hasta para hacer una referencia “a las fuerzas del cielo”.

“Todos ustedes son representantes de la República Argentina en la máxima cita del deporte global. Esto es un orgullo inmenso, proporcional al tamaño del servicio que le entregan a la Patria. Se trata de mostrarle al mundo entero quiénes somos como argentinos, un pueblo creativo y trabajador que se esfuerza por la excelencia”, dijo en el inicio de sus palabras el mandatario.

Enseguida recordó cuando fue arquero y aseguró que eso lo marcó en su vida. “Cuando era muy joven, posiblemente con la misma edad de algunos de ustedes, también quise ser deportista profesional. Para mí, ser arquero fue una especie de escuela de vida, fue aprender valores comunes al deporte en general como la disciplina, constancia y sacrificio, pero marcó profundamente mi personalidad por lo específico de ser arquero. Ser distinto a los otros 10, entrenar solo en una rutina diferenciada del resto, que el resultado dependa de mis errores o de mis aciertos de una manera que no depende de los demás. El duelo de temple que es atajar un penal. Creo que es algo que me marcó, como también me marcó mi ocupación de economista, aunque por distintas razones”, subrayó.

Milei también les deseó “éxito” a los deportistas y no suerte, ya que, afirmó, “si llegaron hasta aquí y si encima tienen la suerte de volver con una medalla, no será por azar, sino por el camino del sacrificio que han puesto en perfeccionar y competir”.

Ahí contó una anécdota del famoso golfista argentino Roberto De Vicenzo, quien, según el Presidente, una vez, al responder a alguien que le decía toda la suerte que tenía, le dijo: “Cuanto más entreno, más suerte tengo”.

El guiño de Daniel Scioli a Javier Milei durante el acto en el Cenard

En el final de su discurso, Milei vinculó la participación de los deportistas argentinos con algunas de las ideas que promueve desde La Libertad Avanza: Recuerden que la victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Que Dios los bendiga y que las fuerzas del cielo los acompañen. ¡Vamos Argentina!”, cerró.

Antes de Milei, Scioli también agradeció a los deportistas argentinos y aprovechó para dedicarle algunas palabras al Presidente, recordar también su pasado como arquero de fútbol y hasta mencionar a Emiliano “Dibu” Martínez, quien ayer volvió a tener una noche para el recuerdo y le permitió a la selección argentina clasificar a las semifinales de la Copa América que se disputa en Estados Unidos.

“Usted, cuando era arquero y se lo reconocía por el vigor, la intensidad, ahora le toca atajar todo lo que le tiran, como el Dibu anoche. Un aplauso para el Dibu, que es realmente maravilloso”, fueron las palabras del exgobernador bonaerense.

Además, bromeó y reveló que el propio Milei a veces lo llama por el apodo que hace referencia a su faceta de goleador en el equipo de futsal en el que jugaba. “Como también me llama Pichichi, usted tiene que jugar de arquero y jugador, como en el futsal, y meter muchos goles en favor de Argentina, que tanto lo necesitamos”, dijo entre risas.

En el acto, del que también participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la canciller Diana Mondino, además de las autoridades del Enard y de los comités Olímpico y Paralímpico, el presidente le entregó los símbolos patrios a quienes serán los abanderados argentinos en las citas de París.

Los Juegos Olímpicos de París se disputarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto próximos, mientras que los paralímpicos tendrán lugar en la misma ciudad entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre.