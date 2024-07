El enojo de José Mayans al presidente del bloque libertario en el Senado:”¿No tiene vergüenza de estar haciendo chistes?”

cruce entre José Mayans y Ezequiel Atauche en el Senado

La tensión política que se vive principalmente entre el Gobierno y el kirchnerismo tuvo ayer un nuevo capítulo durante un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Senadores en el que se comenzó a discutir este miércoles el proyecto que mejora las jubilaciones, aprobado semanas atrás por Diputados

En la larga reunión, el kirchnerismo anunció que en la sesión prevista para hoy pedirá su habilitación sobre tablas, aunque una parte de la oposición “dialoguista” no acompañaría esta jugada y esperaría dos semanas para escuchar a expositores.

En medio de la argumentación, y cuando el kirchnerismo intentaba exponer los números que sustentan el incremento en los haberes jubilatorios, tomó la palabra el presidente del bloque de Unión por la Patria, el formoseño José Mayans. Y mientras exponía, mostró su molestia con el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, y titular del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, quien supuestamente se reía.

“No sé qué le hace gracia al senador Atauche. ¿Está en la mesa y está contando chistes usted? ¿De qué se está riendo? Escúcheme una cosa, sea un poquito respetuoso, no nos falte el respeto. Le está faltando el respeto a cinco millones y medio de jubilados. ¿No tiene vergüenza de estar en la mesa haciendo chistes?”, disparó Mayans.

El senador formoseño siguió con sus críticas durante aproximadamente un minuto, mientras Atauche, con una sonrisa, intentaba dar explicaciones, aunque con el micrófono apagado.

“Está en la mesa, sea digno. Siéntese y escuche y atienda por favor. ¿Y si no qué diálogo vamos a tener? Usted es el presidente de bloque, sea respetuoso. No cuente chistes cuando estamos hablando de cosas serias. Hay gente que está muerta de hambre, no puede pagar, y usted está haciendo chistes en la mesa”, dijo Mayans.

Mientras la transmisión oficial de la sesión mostraba a Atauche, que mantenía su sonrisa e intentaba hablar, la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero, presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social, intentaba frenarlo.

Ezequiel Atauche (centro) durante el plenario de comisiones del Senado.

Mientras, Mayans continuó con su “reto” a Atauche: “Yo le estoy dando datos precisos, no le estoy contando ningún chiste. Usted tiene la obligación de informarse como presidente de bloque y no decir cosas que no son ciertas. ¿Usted revisó lo que dice el Indec? No puede ser, dice cualquier cosa. Yo le estoy explicando cómo es el sistema para que entienda”.

Fue allí cuando Álvarez Rivero dio por terminada la disputa y le pidió a Mayans: “Intente dirigirse a mí”.

En el plenario, desde el cristinismo, Mariano Recalde dijo que “hay datos concretos que este proyecto viene a corregir y subsanar” y que “no es el ideal, pero es necesario y urgente”. Luego, criticó las cifras del Gobierno actual en cuanto a lo económico y previsional, y dejó en claro que el “costo fiscal, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) es de 0,4% del PBI, similar al que el propio Gobierno propuso al reducir las alícuotas de Bienes Personales” en la ley Bases.

José Mayans, presidente del bloque kirchnerista en el Senado

Recalde pidió dictaminar el asunto y llevarlo al recinto. Sin embargo, el Frente de Todos cometió un grave error: nunca llevó al plenario de comisiones una propuesta de despacho, algo básico para legisladores con años de experiencia en la Cámara alta. Esto generó una mini trifulca y acusaciones entre los senadores de distintas bancadas.

La oposición dialoguista será quien defina mañana en el recinto. Según informó la titular de la comisión de Trabajo y Previsión Social, la macrista y aliada oficialista Carmen Álvarez Rivero, para el martes 16 habría una reunión de asesores y se recibirán los pedidos de disertantes.

Qué plantea el proyecto

La ley propone una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC) e incorpora una compensación extra -o “empalme”- con un 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero, mes que queda fuera de la actualización.

De esta manera, el haber mínimo garantizaría la cobertura de la canasta básica del adulto mayor. Para evitar que la actualización de la misma -que se efectiviza después del pago de los haberes- no deje desfasadas las subas, se optó por establecer en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09.

Por otra parte, Diputados agregó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE -promedio de los salarios- y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. De esta manera, el IPC no se convertirá en un techo para los haberes.

Durante el debate en la Cámara baja, una prenda de cambio entre opositores fue priorizar el pago de los juicios de reajustes de haberes y las deudas con las cajas previsionales provinciales con fondos de la ANSES, pero sin tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Por ende, se pagarán con los tributos que tienen asignación específica para la ANSES, como el impuesto al cheque, el PAIS y el IVA.

Un ítem rechazado en la votación en particular -111 contra 109- fue el artículo 11 del dictamen, que suprimía a partir de la entrada en vigencia de la ley las jubilaciones de privilegio de los Presidentes y Vicepresidentes.