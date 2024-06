Revés en la primera exploración de petróleo submarina a 300 kilómetros de Mar del Plata: el pozo estaba seco

Imagen de archivo de la plataforma petrolera Ocean Guardian, a unos 100 kilómetros de las Islas Malvinas. 19 abril 2010. (REUTERS/Gary Clement)

La empresa estatal de Noruega Equinor concluyó la perforación del pozo exploratorio, llamado Argerich I, en la Cuenca Argentina Norte (CAN), y lo clasificó como “seco”, ya que “no se han encontrado indicios claros de hidrocarburos”, señalaron desde la petrolera en un comunicado.

El resultado de este trabajo va a contramano de la expectativa que había generado en la industria la perforación off shore sobre el Mar Argentino. Equinor, asociada a la nacional YPF y la angloholandesa Shell, se refirió a la actividad realizada en “el pozo x1 en el bloque CAN100″, el cual “fue completado de forma segura”.

“La perforación de este primer pozo en aguas profundas es un hito en la historia de la exploración costa afuera en la Argentina”, señaló la firma noruega. Sin embargo, aclararon que la perforación de un único pozo en una zona específica “no es suficiente para determinar el potencial hidrocarburífero en el mar argentino, o siquiera dentro de la licencia CAN-100″, señalaron desde el sector.

El buque perforador Valaris, con bandera de Islas Marshall, estuvo durante dos meses a 300 kilómetros de Mar del Plata perforando el suelo marítimo. Allí, obtuvo registros para verificar la existencia de petróleo para ser explotado comercialmente.

La conclusión de esta primera tarea no descarta cualquier una extracción petrolera a futuro. En Noruega, Equinor identificó 34 pozos “secos” en el Mar del Norte hasta que la exploración dio resultados positivos.

Se clasificó como "seco" el pozo x1 del bloque CAN100, que figura en el mapa

“La presencia de Equinor en el país no es circunstancial al resultado de un único pozo. Las actividades de Equinor en la Argentina incluyen tanto el desarrollo en Vaca Muerta, como la exploración costa afuera. Recientemente, realizamos la adquisición sísmica 3D en la Cuenca Argentina Norte y actualmente estamos adquiriendo sísmica 3D en las cuencas Austral y Malvinas Oeste. El análisis de estos datos, junto con la información recopilada en el pozo EQN.MC.A.x-1 (Argerich) serán esenciales para obtener un mayor entendimiento del potencial del subsuelo”, dijo Equinor.

El área de exploración a cargo de Equinor es uno de los 14 bloques que el Estado Nacional adjudicó para que se busque petróleo y gas en el subsuelo marítimo.

“Ahora estamos entrando a la fase de análisis de los datos obtenidos con este pozo, la cual tomará varios meses. Una vez finalizada la etapa de análisis y evaluación estaremos en condiciones de tener una definición”, agregaron.

Desde la petrolera indicaron que los pozos off shore tienen un alto riesgo de ausencia de hidrocarburos, algo que fue evaluado desde el comienzo. “Los resultados iniciales confirmaron la configuración del modelo geológico que coincide en gran medida con los estudios preliminares. Completamos exitosamente todas las etapas de la operación en un área inexplorada y recopilamos grandes cantidades de datos e información muy valiosa que serán sometidos a análisis y evaluaciones exhaustivas”, indicaron.

El interés por la producción off shore en el mar argentino arrancó en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri. En ese momento, se licitaron los bloques para exploración en las tres cuencas mencionadas y se comprometieron inversiones por 800 millones de dólares.

Equinor's Storre, una de las instalaciones petrolera de la empresa en el Mar de Noruega.

Una exploración con reclamos ambientalistas

Las tareas de exploración en el mar argentino finalmente fueron autorizadas en 2021, desde el punto de vista ambiental, por el gobierno de Alberto Fernández. En agosto de 2023, arrancaron efectivamente las operaciones de exploración en las cuencas adjudicadas.

El aval oficial desató protestas de grupos ecologistas y vecinalistas, que recurrieron a la Justicia mediante un amparo que demoró la ejecución de las tareas. Cuestionaban la contaminación que podría ocasionar tanto la extracción como la actividad sísmica exploratoria. La Corte Suprema rechazó esas presentaciones.

El intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, fue uno de los voceros de este reclamo y pidió que se garantice que no haya impacto ambiental en las playas turísticas. Pese a estos planteos, desde dicha jurisdicción apoyan a que se realice esta actividad off shore, con controles.

Una de las reuniones entre el ex presidente Alberto Fernández, junto a representantes de la petrolera noruega Equinor.

Tras conocerse los resultados de la exploración, desde el gobierno municipal de Mar del Plata señalaron que “la actividad de exploración continúa”. “Estamos convencidos de que la industria offshore puede impulsar el desarrollo de nuestra región como nunca antes y vamos a seguir apoyando su desenvolvimiento”, anunció Fernando Muro, secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada municipal.

A través de un hilo de X, Muro consideró que los resultados del primer pozo offshore en aguas ultraprofundas son “parciales” y forman parte de la primera etapa de exploración.

“Somos optimistas con relación a la actividad. Como en todo proceso de largo plazo, no siempre se obtienen resultados inmediatos. Esta novedad no quita que no haya petróleo en la zona, sino que no se encontró en los lugares perforados puntualmente y este resultado es muy útil para conocer dónde se puede buscar en la próxima exploración”, concluyó.