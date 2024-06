Berni cuestionó al Gobierno por su accionar en el caso Loan: “Si Cristina fuera presidenta, me hubiera mandado el primer día a Corrientes”

Berni apuntó contra el Gobierno por el caso Loan

A doce días de la desaparición de Loan Danilo Peña, el senador bonaerense y exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, lanzó fuertes críticas contra el Gobierno y cuestionó la gestión de Patricia Bullrich. Aseguró demás que si Cristina Kirchner fuera presidenta, hubiese sido diferente el procedimiento.

“Si hubiera pasado durante mi gestión en la Secretaría de Seguridad, la presidenta (en referencia a Cristina Kirchner) me hubiera mandado a Corrientes ese mismo día (de la desaparición). Por eso hay diferentes estilos de gobierno. Este es uno que no cree en el Estado, entonces no esperen que el Estado encuentre un chiquito que se perdió”, aseguró en diálogo con Radio 10.

Berni aseguró que se perdió mucho tiempo en la investigación y apuntó contra el gobierno nacional por no poner en marcha en forma inmediata los mecanismos de búsqueda. “La desaparición de un niño en este ámbito siempre es una cuestión compleja y acá se perdió mucho tiempo”, planteó.

El senador bonaerense cuestionó a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Le achacó a la funcionaria nacional falta de efectividad en el cargo, tanto bajo la gestión de Mauricio Macri en la Presidencia como ahora, con Milei en la Casa Rosada. También la tildó de mentirosa por decir que iba a ir a Paraguay para evaluar si el niño podría estar allí cuando en realidad tenía un viaje programado con anterioridad para participar de una actividad de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Lo peor es que en Paraguay dijeron que no van por eso, van porque hay una reunión de la OEA. Solo en Argentina se permite que los políticos mientan descaradamente, faltando el respeto a la sociedad, y no tengan ninguna consecuencia”, manifestó Berni.

Ayer, Bullrich dijo que viajaría a Paraguay para mantener un encuentro con las autoridades policiales ante la hipótesis de que el niño secuestrado en la localidad correntina de 9 de Julio fue llevado hacia el país vecino. En Paraguay aseguran que la funcionaria argentina ya tenía el viaje programado en el marco de una convención de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la que finalmente viajó la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva. No obstante, la ministra se reunió con autoridades policiales de Inteligencia paraguaya para conversar acerca de la investigación por la desaparición de Loan.

Este martes Bullrich viajará a Goya para seguir monitoreando los avances en la investigación del caso Loan, que desde hace doce días es buscado por las autoridades.

Para cuestionar a Bullrich, Berni repasó que durante la campaña de 2015 acusaban al gobierno kirchnerista de no controlar la frontera. “Nos dijeron que si llegaban ellos esto se iba a acabar y no hicieron nada, dijeron que iban a llenar la fronteras de radares y no pusieron ni uno; iban a mandar al Ejército a la frontera y no lo hicieron”, aseguró. Y chicaneó: “A Bullrich se le escapó Samid y todavía no saben cómo; ¡Es Samid, no es un nene de nueve años”.

Alberto Samid, empresario vinculado al rubro de la carne, en 2019 no se presentó a una audiencia en un proceso judicial y luego se dio a la fuga, tras la orden de detención del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1. El empresario fue detenido días después por Interpol en Bélice.

El funcionario bonaerense aseguró que hubo un letargo en la pesquisa en la causa Loan, así como una falta de ayuda del Gobierno para poner en marcha los mecanismos de búsqueda. “No me gustaría decir que se hizo todo mal, me gustaría decir que se perdió mucho tiempo. Igualmente en el expediente hay actuaciones secretas, reservadas, que las saben los fiscales y jueces intervinientes, y que nosotros desconocemos. Sería apresurado decir que se hizo todo mal. Sí, a la vista de los resultados, el mecanismo de seguridad de Corrientes no se movió con la celeridad que se tenía que mover”, sostuvo.

Por último, Berni, en nombre de la provincia de Buenos Aires, dijo que “están para ayudar” y planteó que en las tareas investigativas no solo es importante lo que hace el fiscal, sino además lo que despliega la Policía. “Si el fiscal es muy bueno, pero la Policía no le encuentra el agujero al mate, se hace un combo explosivo. Entonces, cuando la Policía no tiene capacidad territorial para moverse y para encontrar información... No quiero ser autorreferencial, pero en la Provincia en las primeras doce horas un caso lo tenemos resuelto porque hay una autoridad política junto a una policial que conocen el territorio, tienen fuentes de información y saben cómo manejarse en el territorio. Aquí uno se da cuenta de que en el manejo de la investigación faltó expertise”, manifestó.