La búsqueda de Loan, en vivo: las últimas noticias sobre su desaparición en Corrientes

Otra marcha para pedir Justicia por Loan

Este lunes, padres, madres y chicos alzaron su voz una vez más exigiendo Justicia por Loan. Ocurrió en las localidades de Bella Vista, Corrientes y Goya. “Los chicos no se tocan” , suplicaban las familias que caminaron por las calles de la provincia pidiendo que aparezca el chico de 5 años que, según la justicia, fue captado con fines de explotación.

“Tengo una niña de 4 años que me está acompañando. Tengo terror. Esta es una situación que nos tiene angustiados como población. Tratamos de acompañar y abrazar, desde este momento, a la familia. Queremos justicia por Loan y que no se vivan más estos casos. Que hablen, que se sepa la verdad y que no se callen”, exclamó una mamá en diálogo con TN.