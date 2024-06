La dura crítica de Sergio Berni a los senadores peronistas que votaron a favor de la Ley Bases: “A los tibios los vomita Dios, a los conversos los condena el pueblo”

El senador bonaerense apuntó contra Camau Espínola y Edgardo Kueider, los legisladores que prestaron sus votos para que el Gobierno de Javier Milei tenga su primera victoria en el Congreso

En sintonía con Cristina Kirchner y el resto del kirchnerismo, el legislador bonaerense, Sergio Berni, salió a criticar en duros términos a los senadores peronistas Camau Espínola y Edgardo Kueider, que votaron a favor de la Ley Bases.

El ex ministro de Seguridad de la provincia se expresó a través de un video compartido en redes sociales en el que se ve imágenes del entrerriano Kueider, del correntino Espínola y fragmentos de intervenciones de Javier Milei defenestrando a los legisladores, mientras una voz en off relata: “Los llamó coimeros, ratas, delincuentes y degenerados. De eso se vuelve. De su infame traición, no”.

“A los tibios los vomita Dios, a los conversos los condena el pueblo”, agregó Berni en la publicación que estuvo acompañada por el hashtag #PuroPeronismo.

Al comienzo de esta semana, el ex funcionario de Axel Kicillof había advertido que Camau, “elegido por nuestro espacio”, debía “respetar la decisión unánime de los votantes porque los representa”. En diálogo con radio Sudamericana, había manifestado su “esperanza” en que el senador por Corrientes vote en contra y “mantenga esa postura por el bien del país”. “Hay senadores que cambiaron su voto por una embajada y espero que no sea el caso de los senadores que ingresaron por nuestro partido”, había acusado haciendo referencia, pero sin mencionar, al escándalo que se desató con la senadora neuquina Lucila Crexell.

“El Partido Justicialista (PJ) tiene una opinión muy clara y atrás de cada artículo de la ley hay un gran negocio y lejos de ser las bases para fundar Argentina, quiere fundir al país”, manifestó Berni, quien el pasado fin de semana estuvo justamente en Corrientes para cerrar filas de cara a las elecciones internas del PJ local. “Si se hubiera desmenuzado este paquete de leyes había diferentes situaciones que se pueden discutir”, opinó.

Tanto Espínola, como Kueider fueron blanco en las últimas horas de duras críticas desde sectores del kirchnerismo, cuestionamientos a los que se sumó la expresidenta Cristina Kirchner, quien reposteó en la red social X un mensaje en el que recordaba que ambos dirigentes fueron elegidos encabezando la boleta del Frente de Todos. Ambos votaron afirmativamente en general tanto de la Ley Bases como del paquete fiscal. En el análisis frío, si ambos se hubieran sumado al kirchnerismo, los proyectos hubieran caído.

“Si hubiera sido al revés las senadoras serían las compañeras @StefaniaCoraOK y @AnaAlmironCtes, y no estaríamos rogando para que no voten por la entrega de la Patria…”, fue el mensaje de la usuaria Sol Magno que replicó la exvicepresidenta ayer. El posteo, acompañado por las boletas electorales que encabezaron ambos senadores, fue ayer por la tarde, cuando la votación aún no se había producido.

Kueider ingresó al Senado en 2019 por la minoría en Entre Ríos. Encabezó la boleta junto a Stefanía Cora, integrante de La Cámpora, quien hoy es diputada nacional. La fórmula perdió por apenas 1062 votos contra los candidatos de Juntos por el Cambio, quienes ingresaron los dos senadores.

Kueider es el único representante de Entre Ríos en la Cámara de Senadores. En su primera experiencia legislativa, llegó al Congreso de la mano del exgobernador Gustavo Bordet, pero desde el inicio mismo se mostró como autónomo, generando malestar en el PJ entrerriano.

Con la llegada de la La Libertad Avanza al Gobierno, tejió buenos vínculos con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien lo designó al frente de la comisión de Asuntos Constitucionales, clave para algunos proyectos que intenta impulsar el Gobierno como la reforma electoral y la ley de boleta única.

Espínola, en tanto, es senador desde 2015, y en 2021 renovó su banca también como candidato número 1 del Frente de Todos, y con Ana Almirón como segunda. En aquella oportunidad, la lista peronista perdió por más de 20 puntos con la alianza Eco + Vamos Corrientes, que ganó las dos bancas en la Cámara alta. Incluso, tras conocerse la posición del cuatro veces ganador de medalla olímpica como regatista, desde el PJ provincial anunciaron que promovería su desafiliación del partido.

Además de senador, Espínola fue el último secretario de Deportes de Cristina Kirchner, entre 2014 y 2015.