Luis Juez acusó de “extorsionadores” a los senadores de Santa Cruz que anticiparon que no darán quórum para tratar la Ley Bases

El senador Luis Juez

El titular del bloque de senadores Frente PRO, Luis Juez, se mostró molesto y calificó de “extorsionadores” a los legisladores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, quienes propusieron no dar quorum para la sesión de este miércoles y quitar del temario la Ley Bases.

“Va a terminar primando la razón y la inteligencia, no podemos tener un país lleno de especuladores, que especulan hasta con sentarse o no a dar quórum”, criticó el legislador por la provincia de Córdoba a sus pares de Santa Cruz luego que plantearan que la Ley Bases “no es prioridad” y que reclamaran primero “tratar el tema de jubilados con el paquete fiscal” para que si el oficialismo logra sancionar este último no tenga “ninguna excusa para pagarle a nuestros jubilados”. “Por eso le pedimos a los senadores, nuestros compañeros, que mañana (por hoy) no demos quórum. Que primero se trate el paquete fiscal junto al tema de los jubilados y después, Ley Bases”, manifestaron a través de una serie de videos poco claros enviados a los periodistas acreditados en el Senado.

En declaraciones a El Doce, Luis Juez se mostró confiado de que pese a las ausencias de Carambia y Gadano, “va a haber 37 senadores”. “Por supuesto, el kirchnerismo va a esperar que el quórum lo consigamos nosotros y vamos a tener una sesión difícil, complicada”, anticipó el dirigente cordobés.

En este marco, señaló que “no es razonable” este gesto “a esta altura del partido” y denunció que “acá hay una actitud extorsionadora” de parte de sus pares de Santa Cruz. “Si fuera al revés, y el presidente fuera un presidente peronista, estarían todos diciendo que es un golpe de Estado, que es antidemocrático, pero pasa como siempre en Argentina que cuando quien gobierna no es un partido que sea el PJ pareciera que cualquier locura o cualquier reclamo es justo”, protestó. “Claramente a esta altura del partido, hay un sector importante de la política que no quiere que el presidente tenga ninguna hoja de ruta, ninguna ley, es una vergüenza”, agregó.

Senadores por Santa Cruz pidieron no dar quórum en la sesión por la Ley Bases

“Estamos viviendo un momento de obstrucción democrática pocas veces vista, uno puede compartir o no con Milei un montón de cosas, pero el peronismo y sus aliados inteligentemente están intentado instalar la idea de que a este gobierno no hay que darle ninguna herramienta”, reprochó.

“Vamos a seguir trabajando, vamos a conseguir 37 senadores, vamos a tener quorum y vamos a dar el debate ahí adentro como corresponde. Vamos a intentar que el gobierno tenga una ley después de seis meses”, manifestó confiado y luego calificó como “una vergüenza” que la gestión de La Libertad Avanza sea “la única” a la que le pasa esto “en 40 años de democracia”.

Consultado por los números en el recinto, Juez aseguró que estarán “los 37 senadores para empezar la sesión”, pero después espera que haya “36 para discutir la Ley Bases y podemos tener alguno más para el paquete fiscal”.

Si Carambia y Gadano, no se sientan en sus bancas, la sesión de mañana entra en riesgo. Para conseguir quórum, el oficialismo y los dialoguistas dependen de dos radicales: Maximiliano Abad y Martín Lousteau. El primero no habla hace más de una semana, aunque dio a entender a su entorno que ayudará, mientras que el segundo confirmó esta noche a Infobae que estará presente. De esta manera, el encuentro arrancaría con el número justo.

Sin los santacruceños, el oficialismo y la oposición dialoguista suman 35 legisladores dispuestos a dar quórum y a votar. Por eso necesita sí o sí de Abad y de Lousteau, quien tiene dictámenes de minoría sobre ambas iniciativas. Incluso, está en condiciones de reclamar que incorporen algunos puntos de sus textos alternativos. Todo esto, para sostener la sesión y llegar a la votación en general de los proyectos. Después, vendrían las definiciones en particular.

Si Abad y Loustau dan quorum mañana pero el segundo no vota la Ley Bases, una potencial igualdad en 36 sería desempatada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.