El llamado a elecciones partidarias de Máximo Kirchner avivó la interna en el PJ bonaerense: las críticas y los apoyos a la convocatoria

Fernando Gray, Máximo Kirchner y Wado de Pedro

El inesperado llamado a elecciones partidarias en el PJ bonaerense, realizado por Máximo Kirchner este lunes, dividió las opiniones entre los dirigentes del espacio y abrió un nuevo capítulo de disputas internas. La reacción en general fue de sorpresa para la mayoría. Sin embargo, los integrantes del espacio terminaron separados entre los que apoyaron por completo la iniciativa y los que la cuestionaron.

En el primer grupo se encuentran Mayra Mendoza, y Eduardo “Wado” de Pedro. Ambos, entre otros referentes, respaldaron indubitablemente la decisión del actual presidente del Partido Justicialista de Buenos Aires: la intendente de Quilmes la calificó de “oportuna” y, al igual que el ex ministro del interior, aprovechó para defender al diputado de las críticas que recibió de sus pares.

“Me gusta la decisión de acoplar la elección del PJ PBA (que representa el 40% del padrón) a la Nacional. Muchos se dedicaron a cuestionar a Máximo mientras Milei se llevaba puesto todo. Y ahora resulta que los que hasta ayer pedían que haya elecciones, no quieren hacerlas”, escribió el ahora senado nacional en sus redes sociales.

El presidente del PJ Bonaerense

En su posteo hizo una mención implícita a Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, quien por estas horas se mostró indignado con la propuesta de Máximo Kirchner -la cual dijo que se enteró por redes sociales- y publicó un comunicado en contra titulado “No entendieron nada”.

En el documento emitido por el jefe comunal, quien siempre se mostró en desacuerdo con el desembarco del diputado en el PJ bonaerense, detalló los motivos por los que se opone al llamado a elecciones pautado para el próximo 17 de noviembre.

“Luego de la derrota en las elecciones nacionales del año pasado, esperamos gestos de humildad, reflexión o autocrítica. Pero nada de eso sucedió. Los principales referentes del frente político, que integra el partido Justicialista, se hicieron los desentendidos. La culpa y la responsabilidad fueron ‘del otro’”, se lee al comienzo del texto.

Este continúa rememorando la llegada del diputado nacional al PJ, que fue judicializada por el intendente de Esteban Echeverría con una presentación ante la Corte Suprema. Fue por el modo en el que Kirchner fue ungido: en un acuerdo de los integrantes del consejo partidario durante 2021, a partir de un adelantamiento en la renovación de autoridades.

Gray siempre se mostró en desacuerdo con la forma en la que Máximo Kirchner llegó al PJ bonaerense

En el comunicado siguió haciendo mención a lo ocurrido en las últimas horas, cuando el actual titular del espacio convocó a elecciones internas para fines de este año, adelantando el proceso electoral un año y medio (el recambio de autoridades debiera darse en diciembre del 2025). “Me permito recordarles que esto no es un “club de amigos”. Es un partido político con más de setenta años de historia”, señaló el dirigente.

En este contexto, acusó a Máximo Kirchner de correr la fecha inicial de las elecciones por una cuestión de conveniencia para él. “Por eso ahora, quien preside el partido bonaerense, que previamente había renunciado en forma inconsulta a la jefatura de bloque de Diputados de la Nación, se propone adelantar las elecciones, bajo una modalidad, tiempo y forma que le parece o (¿entiende?) le conviene. Una vez más la opinión de los demás compañeros y compañeras, no les interesa. A esta altura, parece una anécdota recordar que perdimos las elecciones en 2009, 2013, 2015, 2017, 2021 y 2023″, resaltó el jefe comunal.

Según sus dichos, para Gray él hoy el PJ “debería ser la auténtica y verdadera representación de millones de bonaerenses que ven avasallados sus derechos”. “Sin embargo, acá hay varios que están totalmente desconectados de la realidad, y lo que es peor, de cada una de esas derrotas no aprendieron nada, fundamentalmente porque no entendieron nada”, concluyó.

Cristina Kirchner, Wado de Pedro, Mayra Mendoza y Máximo Kirchner

Según pudo saber Infobae, el domingo, el titular del PJ bonaerense cruzó mensajes con algunos pocos dirigentes que imaginaban la decisión de convocar a las elecciones, pero no que iban a amanecer con la novedad.

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, dijo que “se venía hablando en algunas reuniones de manera informal” una convocatoria. Sin embargo, aclaró: “No es lo que más me interesa. Me preocupa la situación de hambre de la gente”. Fernández compartió una actividad de formación política con Kirchner en Moreno el último sábado. Allí, no se habló del tema.

El jefe comunal de Berazategui, Juan José Mussi, también se expresó al respecto: “En principio y en la manera que debe convocarse es positivo. Hay que dejar que se expresen los afiliados, no pasó eso en la última, pero es bueno que suceda”. Sobre la discusión futura, planteó: “Hay que dar espacio a los que consideramos que son los mejores”, eximiéndose dar nombres.

Se espera que la próxima semana el Consejo del PJ bonaerense se reúna para hacer formal la convocatoria de elecciones internas.