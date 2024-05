Osvaldo Jaldo presiona a los senadores de Tucumán para que voten a favor de la Ley Bases y el paquete fiscal

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se pronunció hoy a favor de la Ley Bases y el paquete fiscal, y les pidió a los senadores Juan Manzur, Sandra Mendoza y Beatriz Ávila que voten a favor: “Soy muy respetuoso, el voto es de ellos, pero les digo que representan a una provincia que se va a ver beneficiada”, indicó.

El conjunto de leyes impulsadas por el Gobierno comenzarán a tratarse esta semana en comisiones del Senado tras la media sanción de Diputados.

“Entiendo que el gobierno nacional necesita de las legislaciones para poder gobernar. Leyes que le tiene que dar el Congreso, de las que se puede o no estar de acuerdo, pero lo que no se puede hacer es no darle las herramientas necesarias para que pueda gobernar en un momento económico y social muy difícil del país”, planteó Jaldo en diálogo con el periodista Eduardo Feinman en Radio Mitre.

Consultado sobre el voto de los senadores que representan a Tucumán, el gobernador señaló que “es una decisión de ellos”, pero les recordó que “no pueden privar a una provincia de recibir ingresos” como la restitución del Impuesto a las Ganancias. “Son para mejorar la salud, la seguridad, la educación y muchas obras públicas que tenemos parada”, sostuvo.

Según Jaldo, Tucumán “perdió dos planillas de sueldo para el 2024, casi 120 mil millones de pesos” cuando el Gobierno impulsó la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, rodeado de los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos)

La discusión en el Senado

Las dos iniciativas comenzarán a analizarse mañana. La Cámara alta repetirá el esquema de discusión en comisiones de Diputados, por lo que el análisis -exprés- de los proyectos transcurrirá en Legislación General, que maneja el puntano y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala; Presupuesto (el jujeño Ezequiel Atauche); y Asuntos Constitucionales, que tiene como titular al peronista disidente Edgardo Kueider (Entre Ríos).

Para blindar los proyectos, se presentarán entre mañana y el miércoles el segundo de Jefatura de Gabinete, José Rolandi; el ministro del Interior, Guillermo Francos; el secretario de Hacienda de Economía, Carlos Guberman; y los secretarios de Energía y Trabajo, Eduardo Rodríguez Chirillo y Julio Cordero, respectivamente, entre otros. En tanto, para el jueves se dispone un debate entre legisladores con el fin de dictaminar los textos.

El objetivo del Gobierno es que tanto la Ley Bases como el paquete fiscal queden aprobados, sin cambios, esta semana. Para ello, consideran necesario sumar una mayoría que le permita contrarrestar a los 33 senadores que componen el bloque kirchnerista sobre 72 del cuerpo total.

La Libertad Avanza arranca con la cancha más que inclinada con siete senadores. A este pelotón, al menos para la votación de ambos proyectos en general, contaría con el apoyo de los seis del PRO y de, al menos, 11 de la Unión Cívica Radical (UCR), de un bloque compuesto por 13. Las dudas en el radicalismo marchan por la postura que podrían adoptar tanto Martín Lousteau (CABA) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego).

A estos dos, se le suman los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, ambos responden directamente al gobernador Claudio Vidal, quien ya le mostró los dientes al Ejecutivo en marzo, durante la votación del DNU 70/2023.

Recinto de sesiones del Senado (Comunicación Senado)

Por su parte, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que pertenecer al Frente Renovador de la Concordia Social, también tendrán un rol preponderante. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, lanzó un guiño para la Casa Rosada y, al igual que Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil, llamó a “no entorpecer el camino del Gobierno”.

Mientras tanto, los de Unidad Federal (peronismo no kirchnerista) todavía no manifestaron ni dejaron entrever sus posiciones para la votación en general. Se trata de Edgardo Kueider (Corrientes) y Carlos Espínola (Entre Ríos). El bloque también lo integra Alejandra Vigo (Córdoba) quien se inclinaría por la afirmativa.

Por otro lado, el bloque Cambio Federal, que lo integran las senadoras Andrea Cristina y Edith Terenzi (ambas de Chubut) y el senador Juan Carlos Romero (Salta). De estos tres porotos (en la votación general), dos acompañarían al oficialismo: Cristina y Romero. Terenzi, en duda. Fue una de las que se plegó al rechazo del DNU.

En este contexto, quedan los unibloques de Comunidad Neuquén, en representación de Lucila Crexell (Neuquén); Juntos Río Negro, con Mónica Silva (Río Negro) y Por la Justicia Social con Beatriz Ávila (Tucumán). De los tres votos, el Ejecutivo encontraría apoyo en general de Silva y Ávila.

Por lo que el poroteo, para la votación general en favor del Gobierno, quedaría con 29 escaños casi asegurados: Cambio Federal (2); PRO (6); Juntos Somos Río Negro (1); La Libertad Avanza (7); Por la Justicia Social (1); Unidad Federal (1); UCR (11). Son 10 los votos que aún están en aire y por los que el Ejecutivo deberá negociar para contrarrestar los 33 del kirchnerismo.