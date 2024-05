El periodista Iván Schargrodsky inaugurará la plataforma de streaming C+ con una entrevista a Alberto Fernández

El periodista Iván Schargrodsky presenta su nueva plataforma streaming

La proliferación y éxito de muchos canales de youtube afianzó la idea del periodista Iván Schargrodsky (35) de crear C+, su plataforma de streaming en la cual brindará contenidos informativos semanales divididos, hasta el año próximo, en cuatro programas.

Y el momento clave parecen ser las 20 horas, comienzo de cada emisión en la grilla de la programación que tendrá su inicio formal este jueves 9 de mayo: los martes estará 540° con la presencia de María O´Donnell y Ernesto Tenembaum (emisión en vivo), los miércoles será momento de Falla de Mercado -conducido por Jairo Straccia (irá grabado)-, el jueves tendrá lugar Gabinete Cenital, con los conductores de C+ alternados junto a periodistas invitados, también en vivo. Y, por último, On the Record, bajo el timón de Schargrodsky, en diferido.

Este último programa, que saldrá grabado semana a semana con una entrevista de dos horas (completa y sin editar), será la avant premiere de la grilla con una visita exclusiva: el expresidente Alberto Fernández, a quien el periodista entrevistó durante la tarde del viernes.

Durante la entrevista con Alberto Fernández no faltó algún cruce dialéctico con respecto a la figura de Javier Milei

Un know-how cercano facilitó que C+ salga a la luz bien pulido: Olga. “Lo conozco de cerca por Bernarda (Cella)”, su novia, quien comanda -junto a su hermano Luis y Migue Granados- la exitosa plataforma de streaming. “Ella fue como un sherpa para mí, una guía, sabía que iban a tener éxito pero, eso sí, asunto separado”, reveló el periodista quien descartó desde el vamos formar parte de la esquina streamer más famosa del país, enclavada en Humboldt y Cabrera. “Entre el contenido y el éxito, a mí Olga me parece un caso único, la cantidad de horas hombre que le metieron. Voluntad mata talento y acá había de las dos cosas”, agrega orgulloso.

La discusión netamente política o de actualidad económica, más enfoques sobre el medioambiente y el desarrollo harán de C+ a un planeta aparte, por fuera del sistema solar de canales de streaming que se enfocan principalmente en el entretenimiento (o infotainment, en algunos casos), mechados con debates superficiales, cierta estridencia mediática y demás condimentos que no forman parte el universo Schargrodsky.

Cenital, el padre de la criatura

La base digital del conductor de El fin de la metáfora (Radio con Vos, domingos de 10 a 12) es Cenital que cobró vida digital el 7 de junio de 2019, según su dueño, para “hacer doble clic en algunos temas que nos parecían que eran de interés”, matizado con un aspecto de análisis y reposo en la lectura, despegado del vértigo del breaking news de los portales web de noticias, la televisión y la radio, el periodismo tradicional. “Queríamos volver a algo contraintuitivo, en pleno auge de lo audiovisual, volver a escribir”.

Video de presentación de Cenital

La motorización de las novedades informativas toman forma a través de, actualmente, una docena de newsletters que, en palabras de Schargrodsky, “funcionó mejor de lo que nosotros esperábamos”. Y eso se potenció con el inesperado flagelo mundial de la pandemia del Covid que, ante el encierro obligatorio, dirigió a miles de personas a las entregas semanales “cenitaleras”. “Esto derivó en una protoexplosión de suscripciones por lo cual decidimos sumar más contenido en ese momento”, sostiene el periodista que integra un fragmento de La Hora Africana, el programa que hace su colega Tomás Rebord en Blender.

Antes de mañana, El hilo conductor, Infinito punto verde, Lluvia de inversiones, La gente vota, Rollover y Off the record, escrito por el entrevistado, son algunos de los títulos de los newsletters que llegan a disparar un millón y medio de e-mails mensuales hacia los usuarios.

La mutación de suscriptores (los contenidos de Cenital son gratuitos) a miembros (aportar dinero para la causa informativa) generó el vínculo de fidelización tan buscado por las plataformas digitales. “Aportan dinero porque simplemente les gusta el contenido, no hay una contraprestación de premios de entradas, etcétera”, agregó el periodista.

"Al expresidente lo vi bien, en el mismo tono de cuando él era más un armador político, el precandidato", afirmó Schargrodsky

La máxima de Iván para con su producto es que “la gente que conoce y lee Cenital, se queda” por eso el sistema de suscripciones al que luego muchos optan por una membresía (a la que llaman Mejores Amigos) deriva en que el 51% de los costos operativos de Cenital provengan del aporte lector.

Los cimientos de C+

Schargrodsky monitorea diariamente el tráfico y, semestralmente, realiza encuestas a su comunidad lectora, lo que derivó en un resultado que decantó solo: emigrar hacia lo audiovisual con un flamante portal de noticias junto a la nueva plataforma de streaming. Pero, por “cuestiones de estructura”, tuvieron caminos separados.

Una nota sobre los sueldos de los diputados y senadores en la previa de la rediscusión de la Ley Ómnibus -escrita por Noelia Barral Grigera- y publicada hace casi dos meses, fue el comienzo del rediseño del portal de noticias que, anteriormente, solo replicaba los contenidos de los newsletters y luego sumó firmas propias.

“El contenido manda”, y “periodismo de autor”, ante el implacable paso en el oficio de la Inteligencia Artificial, son algunos mandatos de Iván para su flamante proyecto. “El análisis que genera la confiabilidad de un periodista, por el momento, no se puede suplir con una máquina o un desarrollo”, vaticina. Y promete que “el aspecto y condensación semanal de su producto” le permitirá “respetar a la audiencia” combinándolo con “una muy buena estética”.

Jairo Straccia, María O´Donnell, Ernesto Tenembaum e Iván Schargrodsky, el equipo de C+ para este 2024

En C+, Schargrodsky buscará darle respuestas, como en Cenital, a aquel ciudadano de a pie que repite como un mantra “yo no entiendo de economía, de política internacional o de ambiente y desarrollo”. “¿Y por qué se da esto?”, se pregunta. Y responde: “Porque nadie se toma el tiempo para explicárselo, por eso tenemos gente que además de ser muy buena en su área, es docente, una mezcla entre academia y periodismo haciendo fácil lo que es presuntamente difícil”, sintetiza.

El periodista cree que la infinita proliferación de contenidos digitales genera en el público una “dinámica global en la que la gente presta menos atención”. Y ejemplifica: “A lo mejor también tengo ganas de sentarme a escuchar a un escritor o a un creador de contenido, o a un político o un empresario, o a un activista social, o lo que sea un economista. Eso es entender algo durante un tiempo”.

“En C+ tenemos una lógica donde buscamos la imprevisibilidad y nos pueden ver como un medio con una visión crítica de Milei. Yo, sin entrar en detalles, no tengo una relación esquiva con él y por eso creo que finalmente voy a terminar haciéndole un reportaje, más temprano que tarde”, aseguró.

(Maximiliano Luna)

Adelanto de la entrevista con Alberto Fernández

Por primera vez desde que dejó la Jefatura de Gobierno, el expresidente del bloque de Unión por la Patria se sentó cara a cara con un periodista local para dar una entrevista audiovisual. Aquí, una serie de apostillas contadas por Schargrodsky como adelanto de la entrevista que tendrá lugar mañana, domingo, a partir de las 20, por C+ (www.youtube.com/c/Cenitalcom).

— ¿Cuál fue tu sensación? ¿Qué tal lo viste al expresidente?

— Lo vi bien, en el mismo tono de cuando él era más un armador político, el precandidato. También me dijo que tiene ganas de amigarse con Cristina, y eso me sorprendió. Yo esperaba un Alberto Fernández más corrosivo con la expresidenta. Además, hicimos un repaso de su gestión en el cual le remarqué que la altísima desaprobación que tuvo, aún entre los propios, no marida con los índices y estadísticas. Cuando uno mira el INDEC, no hacía match con la enorme desaprobación con la que se fue. Entonces el problema no fue solo de gestión sino que podría haber existido también algo de frivolidad a la hora de dialogar entre los miembros de la coalición gobernante. Hablamos de eso, de la foto de Olivos, del vacunatorio VIP, del escándalo de los seguros…

— ¿Qué te dijo de esto último?

— Él me planteó que no había ninguna irregularidad. Explicó en términos técnicos el tema del decreto, los brokers y el coaseguro. Y, en un momento, dijo algo que me pareció gracioso por su humor particular: “Estoy muy ´seguro´ de que no había nada irregular...”. Y agregó que también conoce al juez Ercolini, quien lleva la causa, ya que el magistrado fue alumno y ayudante de cátedra de él. También habló de la interna del kirchnerismo con Kicillof, la falta de liderazgo en el partido, y de Milei.

— ¿Qué opina de su sucesor? ¿Cómo lo analiza a nivel macro?

— Hubo un momento en que se generó una discusión porque le dije que Milei me daba cierta “fascinación” desde el punto de vista procedimental. Y esa palabra no le gustó, tres veces me reiteró su disgusto al respecto pero, en términos de modos, Alberto es una persona amable. Si lo comparamos con el presidente, es Bambi.

La foto de Olivos, el vacunatorio VIP y el escándalo de los seguros fueron algunos de los temas que desarrolló Fernández durante la entrevista

— ¿Va a volver a la política?

— Creo que no se fue. Hay un silencio muy americano en lo de los 100 días, o más, que también lo está respetando Massa. Es lógico que el votante peronista sienta algún tipo de orfandad y que Cristina siga siendo la dirigente peronista con más votos y por varios cuerpos de ventaja.

— ¿Cómo ves el futuro partidario?

— Va en un proceso de reducción, no de ampliación ya que el peronismo no kirchnerista dice “basta de Cristina, basta de Cristina”. Imaginate una empresa, que alguien la creó, fue súper exitosa y ganó elecciones. Entonces viene un competidor tuyo y te dice: “Vos sos lo peor que hay, tenés que irte”. ¿Qué accionista le diría ´tomá, te regalo la empresa´? Bueno, esos son los votos. Cristina no va a ir a regalarle los votos a alguien, le van a tener que ganar una interna o algo parecido y, hasta que eso no pase, el kirchnerismo va a seguir conduciendo a la mayor parte del peronismo, o por lo menos va a seguir manteniendo el caudal electoral actual.