Andrés “Cuervo” Larroque habló de Máximo Kirchner y advirtió que “los liderazgos los define la realidad, no se autoproclaman ni se autoperciben”

Andrés "Cuervo" Larroque habló sobre la interna peronista y Máximo Kirchner: "Los liderazgos los define la realidad"

Mientras aún resuenan los ecos del “triunfo” del oficialismo con la media sanción de la Ley Bases, y mientras analiza la estrategia que seguirá en el Senado, el peronismo mantiene abierta su interna que, lejos de apaciguarse, parece profundizarse día a día. Y pese al pedido de la propia Cristina Kirchner de no hablar mal públicamente de un compañero, Andrés “Cuervo” Larroque dejó en claro hoy que la relación con Máximo Kirchner está lejos de ser la mejor.

Durante una entrevista con el canal de streaming Blender, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires admitió que hace casi dos meses que no habla con el hijo de la exmandataria, pero además advirtió que los “liderazgos los define la realidad”, en lo que fue un claro mensaje hacia el diputado.

“Los liderazgos los define la realidad, no se autoproclaman ni se autoperciben. Eso lo va definiendo la realidad. Creo que estamos en un momento político muy delicado, y todos tienen que aportar encontrando un rol”, afirmó Larroque al ser consultado sobre el rol de Máximo Kirchner en el peronismo, siendo que hoy es el presidente del Partido Justicialista de la provincia.

Quien fuera uno de los fundadores de La Cámpora comparó la situación con un equipo de fútbol: “Si mandás al 4 a jugar de 9 y al 9 de arquero, es un quilombo”, sostuvo, y agregó que “todos tenemos que encontrar un rol y aportar y todos somos copartícipes de los éxitos y de los fracasos”.

“La que él decida. Habría que preguntarle a él tal vez. En el caso nuestro, siempre abogamos y peleamos para que Máximo tenga un rol central, después se dieron diversas discusiones. Yo hace dos meses que no hablo, y ya veníamos de un tiempo largo sin hablar, en todo caso es algo que debe responder él. Creo que de parte de la militancia siempre estuvo toda la voluntad para que él tenga un rol importante”, añadió Larroque sobre Máximo Kirchner.

Andrés Larroque junto a Axel Kicillof durante el acto del sábado en Quilmes.

El sábado, en su reaparición pública durante un acto en el partido bonaerense de Quillmes, Cristina Kirchner había bajado un claro mensaje en un intento de calmar las aguas en el peronismo, principalmente en la provincia de Buenos Aires.

La expresidenta reclamó “no salir más a la bartola o ir a un canal de televisión a putear a otro compañero. Cuando vayan a los canales de televisión o a la radio vayan a hablar de estas cosas que son las que le interesan a la gente”.

“Hay que comenzar a trabajar y a discutir para cambiar la vida de la gente. Para mejorar necesitamos formar sentido común e información. Esencialmente hablando. Y para finalizar. Y buenas noches. Hace frío ya. Discúlpame”, planteó sobre el escenario organizado por la intendenta Mayra Mendoza. Luego ante la militancia dijo que hay que reclamarle a la dirigencia organización, ideas, convicción y coraje; “porque las cosas sin coraje no se pueden hacer”.

Larroque es uno de los dirigentes que puso sobre la mesa la discusión interna. En el acto del sábado en Quilmes fue ubicado en primera fila. Bastante más lejos, Máximo Kirchner, que estuvo flanqueado por un grupo de intendentes. Antes de que iniciara el acto, los jefes comunales, compusieron una foto con CFK. En la imagen no estaba Kicillof. La explicación fue que en ese momento el mandatario bonaerense aún no había llegado. Secco, Ferraresi y el intendente de La Plata, Julio Alak, no participaron del acto en Quilmes.

Consultado sobre cómo evalúa la situación del peronismo, más allá de las internas, Larroque pidió también volver a tener “sentido común”: “Creo que tenemos que volver a ser normales, esto de que los militantes es una especie de Robocop o una persona que vive a contraturno de la realidad es un problema. Por eso entra tanto lo de casta, porque evidentemente hay un sector que está en una, que está viviendo en una paralela y después no tiene capacidad de interpretar a los que tiene que representar”, aseveró.

La semana pasada, Axel Kicillof finalmente firmó la designación del coordinador de Somos Barrio de Pie, Daniel Menéndez, como nuevo subsecretario de Economía Popular de la provincia de Buenos Aires. Se trata de una subsecretaría que depende del ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que comanda Andrés “Cuervo” Larroque, quien más allá de la discusión interna que planteó dentro del peronismo viene articulando desde fines del año pasado con los movimientos sociales su integración al esquema de gobierno de Kicillof.