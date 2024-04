En medio de discusión interna, Cristina Kirchner se apoyó en La Cámpora para pedir el cese del fuego cruzado en el peronismo

“Nada sin Cristina”. La bandera que flameaba en una de las cabeceras del microestadio Presidente Néstor Kirchner, no dejaba lugar a especulaciones. El acto que La Cámpora organizó este sábado en Quilmes estuvo cruzado por gestualidades en la interna que el peronismo planteó a cielo abierto semanas atrás. La dos veces presidenta bajó línea a la dirigencia en medio de las críticas al modelo económico de Javier Milei. Con pocas pero certeras referencias pidió dejar de “discutir pelotudeces”, cada vez que un dirigente sale en un medio de comunicación.

Desde temprano, la militancia colmó el microestadio en cuestión y desplegó la liturgia que acostumbra exhibir el peronismo y particularmente La Cámpora. Cánticos como “Cuánto les falta para entender, que no fue magia, nos conduce una mujer” o incluso el “Cristina presidenta…”, se repetían.

Al presentarla, la intendenta anfitriona, Mayra Mendoza, describió a la dirigente como la “presidenta de corazones”.

Fue un sábado cargado de actividades en el peronismo que, leídas en la discusión que atraviesa el espacio, dejaron varias lecturas. Sin embargo, el cierre a cargo de la ex presidenta plantó bandera. Otra gestualidad: tras el acto en cuestión, la ex vicepresidenta fue a saludar a la militancia que estaba fuera del microestadio. En esa tarima la acompañaron la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner y el senador nacional, Eduardo “Wado” De Pedro. La primera línea de La Cámpora.

Cristina Kirchner junto a Mayra Mendoza, Máximo Kirchner y Eduardo de Pedro

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof mantuvo una agenda cargada. La figura de mandatario provincial y el rol que debe tener en el proceso de construcción política en el mediano plazo también es materia de discusión. Arrancó en Ensenada con un acto para reclamar por el Canal de Magdalena; continuó en Avellaneda para la inauguración del Centro Cultural Néstor Kirchner en la Isla Maciel con el intendente Jorge Ferraresi y finalizó en Quilmes. En la recorrida por la Tercera sección electoral estuvo escoltado por la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. En Avellaneda, la militancia coreó: “Axel presidente”.

Temprano, en Ensenada, Mario Secco, volvió a marcar las diferencias en un pasaje de su discurso. “Nosotros decimos que tenemos una esperanza. Que vengan más esperanzas, que las queremos ver. Nosotros tenemos una y la tenemos en la calle, es nuestro Gobernador, esa es nuestra esperanza. No decimos que es la única, es la nuestra, la que ponemos en valor”, planteó.

Larroque es uno de los dirigentes que puso sobre la mesa la discusión interna. En Quilmes fue ubicado en primera fila. Bastante más lejos, Máximo Kirchner, que estuvo flanqueado por un grupo de intendentes. Antes de que iniciara el acto, los jefes comunales, compusieron una foto con CFK. En la imagen no estaba Kicillof. La explicación fue que en ese momento el mandatario bonaerense aún no había llegado. Secco, Ferraresi y el intendente de La Plata, Julio Alak, no participaron del acto en Quilmes. Otra gestualidad, desde ambos sectores.

El pasaje de CFK pidiendo a los dirigentes “no salir a decir pelotudeces” o que a la gente no le importaba “qué corno pensás de José, Juan o Pedro…”, pareció tener como destinatario a quienes moldean la mesa política de Kicillof. Consultado por Infobae, Larroque -que es uno de los impulsores de este espacio- contestó: “Trabajo todos los días y me ocupo de la situación social del 40% de la Argentina desde el rol que me toca”.

Kicillof ingresando al acto junto con Larroque (Nicolás Stulberg)

En el medio, hay algunas voces que piden calma. Una de ellas fue la intendenta de Moreno y vicepresidenta del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Mariel Fernández. “Nosotros tenemos una oportunidad si estamos todos juntos. No hay otra oportunidad, esperando que se entienda que en este momento el pueblo está sufriendo. Se toman medidas que destruyen todo lo construido con demasiada velocidad”, aseguró.

Otro intendente de la Tercera sección electoral deslizó tras el acto -a propósito de la interna- que “el peronismo está en ebullición”. Indicó que para “bajar la tensión”, hay una mesa política que se reúne con cierta periodicidad y que componen referentes de las distintas tribus del peronismo bonaerense.

En las referencias, Cristina Kirchner, agradeció también al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi por la inauguración del CCK de la Isla Maciel. Bajaron tímidos aplausos que se convirtieron en sonrojas cuando la ex presidenta deslizó sobre la inauguración: “Una réplica, debe ser bastante más chiquita de lo que fue el CCK”.

Milei fue el eje rector de su discurso. Sin embargo pidió “no salir más a la bartola o ir a un canal de televisión a putear a otro compañero. Cuando vayan a los canales de televisión o a la radio vayan a hablar de estas cosas que son las que le interesan a la gente”.

“Hay que comenzar a trabajar y a discutir para cambiar la vida de la gente. Para mejorar necesitamos formar sentido común e información. Esencialmente hablando. Y para finalizar. Y buenas noches. Hace frío ya. Discúlpame”, planteó sobre el escenario de la dirigencia. Luego ante la militancia dijo que hay que reclamarle a la dirigencia organización, ideas, convicción y coraje; “porque las cosas sin coraje no se pueden hacer”.

Otra particularidad fue que en medio de la interna, el acto de este sábado en Quilmes no tuvo presencia fuerte de los movimientos obreros. Pese a que sí se hicieron presentes Abel Furlán (UOM), Sergio Palazzo (La Bancaria), Roberto Baradel (Suteba), Hugo Yasky (ATE); el movimiento obrero organizado no puso su estructura a disposición; como sí lo hicieron en Ensenada. En Quilmes, todo fue La Cámpora.