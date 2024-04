Rivotril, los perros de Milei y el pedido de Lilia Lemoine: los momentos más destacados de la maratónica sesión en Diputados

Cruce en Diputados por Ley Bases

La Cámara de Diputados aprobó la Ley Bases, en general, minutos antes de las 9. Las exposiciones duraron casi 20 horas, e incluyeron gritos y reclamos cruzados entre oficialismo y oposición. De todas formas, el trabajo parlamentario continúa con el tratamiento de la iniciativa en particular, capítulo por capítulo.

“Ridícula”, “calmate”, “dale un rivotril que está sacada”

Discusión En El Recinto Entre Martín Menem Y Carolina Gaillard

Así, a los pocos minutos del inicio de la discusión, mientras la palabra la tenía el radical Rodrigo De Loredo, se pudieron escuchar en el recinto de sesiones palabras como “ridícula” o “calmate”. Inclusive, una legisladora pidió darle “un rivotril, que está sacada”, a la diputada Ana Carolina Gaillard. La legisladora había cuestionado el formato que la mayoría del cuerpo ya había acordado en Labor Parlamentaria: sin cuartos intermedios y por capítulos, no artículo por artículo.

La sorpresiva reaparición de Pagano

La diputada Marcela Pagano (Adrián Escándar)

Una de las curiosidades de la sesión fue la presencia al momento de la votación de la diputada libertaria Marcela Pagano, que no había estado presente en el recinto durante todas las exposiciones ni al inicio de la sesión para dar quórum por problemas de salud (desencadenados por un pico de estrés por discusiones internas del bloque de LLA).

El “clic” que no hizo Milei

perlitas de la discusión de la Ley Bases en Diputados

Al momento de tomar la palabra, el diputado chaqueño Aldo Leiva (Unión por la Patria) utilizó una singular argumentación para cuestionar al presidente Javier Milei. “Pensé que el presidente a partir del 10 de diciembre iba a hacer un clic, porque era el jefe, pero después me entero de que el jefe es la hermana. Mal camino. No hay forma de que esté feliz, porque es jefe de Estado, pero el jefe verdadero es la hermana. Después, analizaba, ¿qué nos hace clic en la vida? Ser padre. No puede pensar como padre porque no sabe lo que es mandar los hijos a la escuela”.

Cecilia Moreau y un problema con la silla

perlitas de la discusión de la Ley Bases en Diputados

Durante una de sus intervenciones, la diputada Cecilia Moreau (Unión por la Patria) fundamentaba su rechazo a la ley impulsada por el Ejecutivo cuando debió parar por un problema con su silla. “Presidente, espere que se me cayó el asiento, no me lo descuente el tiempo”, reclamó.

El enojo de Pichetto

Ley Bases: cierre de Pichetto en la Cámara de Diputados

Miguel Ángel Pichetto fue el encargado del discurso de cierre de su bloque, Hacemos Coalición Federal. Mientras argumentaba a favor de la iniciativa, desde el kirchnerismo le pidieron que acote su discurso. La respuesta fue inmediata: “Sí, tiempo, tiempo. He escuchado toda la tarde a ustedes, hablando tonterías, aparte haciendo ejercicio de la perversidad, porque vienen a destruir. Nosotros venimos a apoyar a esta propuesta”.

Lilia Lemoine y un pedido en X

La diputada nacional Lilia Lemoine

Durante la tarde de ayer, la legisladora libertaria hizo la siguiente publicación en las redes sociales, una invitación a los usuarios para participar. “A los que están mirando el debate, si estuvieran acá, en mi banca, ¿qué les gustaría decirle a los diputados kirchneristas (es decir, a la izquierda)? Con respeto, con argumentos”. “Les preguntaría si alguno trabajo en el sector privado”, le planteó un seguidor. “Sería divertido ver quiénes levantan la mano”, replicó la diputada.

De perros y gatos

perlitas de la discusión de la Ley Bases en Diputados

Durante su exposición, el salteño Carlos Zapata (La Libertad Avanza) retomó uno de los cuestionamientos que varios dirigentes de la oposición le hace a Javier Milei, la relación que mantiene con sus perros. “He escuchado a la oposición estigmatizar al presidente por su apego a los perros, la verdad, me resulta más confiable una persona que tiene apego a su perro, a unos cuantos gobiernos que tuvieron apego a los gatos”.

Romina Del Plá se olvidó de Ritondo

Efusiva, como de costumbre, la diputada del FIT cuestionaba la ley impulsada por el Gobierno y apuntó contra el discurso de Cristian Ritondo. “No voy a dejar pasar que acá, después de la movilización (universitaria) hubo una sesión y varios de los que hoy compiten para ver quién es más derechista o anti obrero, digo De Loredo o, bueno, me olvidé, el diputado que preside el PRO”.