Ley Bases: cierre de Rodrigo de Loredo en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados aprobó hoy en general la Ley Bases que envió el Poder Ejecutivo luego de más de 20 horas de debates en las que se sucedieron reclamos, chicanas y argumentos a favor y en contra de la norma, en una sesión que ahora continuará con la votación en particular del proyecto.

En el cierre de los discursos, los presidentes de cada bloque aprovecharon para reafirmar las posiciones políticas de cada espacio y, como siempre, intentaron dejar su sello.

El momento más caliente de los cierres lo protagonizó el cordobés Rodrigo De Loredo, quien dio un efusivo discurso y, pese al apoyo de la UCR al proyecto del oficialismo, dejó una fuerte advertencia.

“Somos reformistas, básicamente significa que estamos a favor de los cambios y somos plenamente conscientes de que la inercia de políticas populistas nos depositaron acá, una Argentina con el 60% de pobreza. Las revoluciones son más atractivas, pero a lo largo de la historia, casi nunca dan resultado”, comenzó De Loredo.

De Loredo destacó los cambios que introdujo la UCR, particularmente, el tema de delegaciones especiales al Presidente. Sin embargo, dejó un fuerte reclamo por no introducir en el proyecto la reforma laboral propuesta por su espacio.

Además, cuestionó el paquete fiscal, que se debatió al mismo tiempo que la Ley Bases, y hasta aprovechó para cuestionar a los expresidente Néstor Kirchner y Cristina Fernández: “El paquete fiscal moldea una sociedad que nos incomoda, moldea un futuro que nos incomoda. En ningún lado aparece un plan productivo. Acudir a viejas herramientas me hace preguntarles: ¿dónde estuvo el cambio? Exageradas moratorias, exagerados blanqueos, no solo vuelven a premiar a los incumplidores, no solamente garantizan que en la Argentina el que paga en tiempo y forma es un gil. Ahora, pasa a ser un héroe el que fuga. Me pregunto si para el presidente Néstor Carlos (Kirchner) que fugó todo el patrimonio de Santa Cruz, o Cristina Fernández que declaró en su libro haber fugado, son héroes o heroínas”.

Para cerrar, y de manera efusiva, dejó en claro que su bloque votaría a favor, pero dejó una advertencia: “Este bloque no va a acompañarlos a ustedes, va a acompañar al pueblo de la República Argentina que alberga una esperanza, que la ha convertido en una religión porque es una fe que ustedes han sabido consolidar con esa prédica bíblica, que las tablas de moisés, que las fuerzas del cielo, pero la historia ya conoce de quienes venían con la Biblia en las manos, los esperaban con las tierras, les prometieron rezar y cerrar los ojos. Cunaaod slos abrieron, los sorprendieron con la biblia en las manos y se quedaron con las tierras. Vamos a estar observando”.

Y añadió: “Este bloque viene a decirle al Gobierno que le da una cosa y le quita otra: este bloque le viene a dar las herramientas y le viene a quitar las excusas con las que gana tiempo. Lo que ustedes dicen se escucha bien y fuerte, pero no sucede en la realidad, y aparecen las excusas. Sepa que el pueblo argentina da su número para que el Gobierno tenga sus herramientas y que la scoedad, después de un ajuste sin gestión, que pulverizó jubilaciones, pueda ver la luz al final del túnel. La suerte está echada y ya no hay más excusas.

Las críticas de Pichetto y la brevedad de Ritondo y Bornoroni

Otro de los puntos destacados del cierre de los discursos fue, como era de esperarse, el de Miguel Ángel Pichetto, titular del bloque de Hacemos Coalición Federal. Más allá de ratificar el apoyo de su fuerza al proyecto en general, comenzó su discurso cuestionando al diputado Alberto Benegas Lynch, quien anteriormente había resaltado el liberalismo citando a Adam Smith.

“Hemos escuchado todos discursos viejos, atrasan 50 años. Algunos creen que todavía está el Muro de Berlín y tienen la visión trotskista de la historia. Otros, como Benegas Lynch, tiene que cuidar la palabras. La política no son pirañas, la ley va a salir por el esfuerzo de la política, doctor. Y Adam Smith publicó un libro muy importante que se llama La Riqueza de las Naciones. Si no leyó esa parte de Adam Smith no leyó nada”, apuntó el rionegrino.

Ley Bases: cierre de Pichetto en la Cámara de Diputados

Asimismo, rechazó que la iniciativa respecto a la minería vaya a significar una entrega de soberanía nacional, tal como vienen denunciando la izquierda y el kirchnerismo, y recordó el contrato secreto que se firmó durante el segundo Gobierno de Cristina Kirchner con la empresa Chevron para impulsar la inversión en Vaca Muerta.

En el final de su alocución rechazó el pedido de cierre que le hicieron desde algunos sectores: He escuchado toda la tarde a ustedes hablando tonterías, además tienen un ejercicio de la perversidad porque vienen a destruir”, apuntó.

Y cerró con un mensaje a Milei: “Venimos apoyar esta propuesta, Argentina necesita estos instrumentos. Vamos a dárselo. Esperamos también que el Presidente encuentre un camino razonable con el Congreso, es imprescindible un camino de diálogo constructivo, dejar de agraviar al Congreso de la Nación”.

Si bien la mayoría de los diputados utilizó la totalidad (y más) de los 10 minutos dispuestos por reglamentos para los discursos, hubo dos que se diferenciaron notoriamente: el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo, y el oficialista Gabriel Bornoroni.

Ritondo solo resaltó que el bloque votaría a favor “sin culpa, satisfecho, contento”, aunque aclaró que no forman parte del oficialismo. “No somos gobiernos ni cogobierno, pero entendemos el rol que nos dieron con el voto. No le mentimos a nadie. Creemos, primero, en la palabra empeñada, segundo, en el debate interno, que está agotado, está saldado”, dijo. El exministro de Seguridad bonaerense habló poco más de 5 minutos.

Casi el mismo tiempo utilizó Bornoroni, que agradeció el apoyo de los bloques dialoguistas y cerró su alocución casi imitando al presidente Milei: “Sigamos caminando hacia una Argentina más libre y próspera. Sigamos caminando por el camino del presidente Milei. ¡Viva la Libertad!”, dijo.

La contracara fue Leopoldo Moreau, quien fue el elegido del bloque Unión por la Patria para cerrar el debate, pese a que el presidente es Germán Martínez. El exdirigente radical habló durante más de 20 minutos, pese a la insistencia para que terminara por parte del presidente de la Cámara, Martín Menem.

“Nos vamos con la convicción de que hacemos lo que tenemos que hacer. El presidente dice que va a invitar a los que voten a favor de esta ley el 25 de mayo. Con nosotros que se ahorre la invitación y que se ahorren los canapés. Nosotros vamos a estar en otro lado, con la gente”, apuntó.

El otro orador del cierre fue Nicolás Del Caño, que dio un discurso a tono con su bloque, resaltando la masiva marcha universitaria de la semana pasada, aunque también habló de cuestiones globales como las protestas en universidades de Estados Unidos.

“Podemos decir que esta sesión es una sesión anacrónica, donde hubo un debate de cabotaje, no solo porque muchos no la ven o parece que no la ven, parece que las encuestas que mandó a hacer el presidente la masividad que iba a tener la masiva marcha universitaria. Parece que no se leen los principales diarios del mundo que están dando cuenta de una enorme movilización de la juventud y los estudiantes en los principales universidades norteamericanas, en la Sorbono, en Italia, en España, en Australia, donde los estudiantes toman las universidades repudiando el genocidio del Estado de Israel contra el pueblo palestino”, resaltó.

La segunda versión del proyecto de ley Bases obtuvo hoy la aprobación en general en la Cámara de Diputados cerca de las 9 de la mañana con 142 votos afirmativos, 106 en contra y 5 abstenciones, gracias al apoyo mayoritario de los bloques dialoguistas (PRO, UCR, Hacemos, Innovación Federal y MPN). Sin embargo, la aprobación de los capítulos en particular será larga dado que todavía podrían ser rechazados o modificados puntos clave como las facultades delegadas para disolver organismos públicos, el impuesto a las Ganancias, el régimen de grandes inversiones, la reforma laboral, los impuestos al tabaco y las privatizaciones.

Votaron en contra UxP, el FIT, los socialistas, la cordobesa Natalia de la Sota. Los radicales disidentes Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano se abstuvieron, al igual que Mónica Frade de la CC. Sin embargo, la curiosidad fue la presencia al momento de la votación de Marcela Pagano, que no había estado al inicio de la sesión para dar quórum por problemas de salud (desencadenados por un pico de estrés por discusiones internas del bloque libertario).

Tras la votación en general, los diputados continuaban sesionando para discutir cada capítulo en particular.