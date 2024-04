Emiliano Yacobitti: “Nadie puede imaginarse una Argentina sin universidades públicas”

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA

A menos de 48 horas de la Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública y en reclamo por un mayor presupuesto, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, volvió alertar por la posibilidad de cierre de las instituciones y reclamó diálogo al Gobierno para resolver el conflicto.

“Llegamos hasta acá después de tratar de dialogar con el Gobierno. La marcha tiene mucho asidero en la sociedad porque la situación en la que se encuentran las universidades es delicadísima, nadie puede imaginarse una Argentina sin universidades públicas”, manifestó el dirigente radical en diálogo con A24.

Yacobitti recordó que “desde fines del año pasado se están discutiendo los números” y criticó que “primero el Gobierno dijo que era mentira lo del ajuste, y ahora hizo una supuesta oferta de consenso de un aumento que anualmente es el 105% cuando la inflación fue del 300%”. “En lo que va de enero hasta hoy, los docentes perdieron el 36% del valor adquisitivo del salario”, advirtió.

“El Gobierno en lugar de poner el énfasis en tratar de resolver el conflicto, busca desviarlo hacia otro lado, activando trolls, diciendo cosas que no son ciertas”, continuó.

El vicerrector reveló que “la tarifa de luz de la UBA vino con un aumento del 577%”, y señaló que “el presupuesto no solo no reconoce ese aumento, sino que, tomando todos los aumentos que el Gobierno propone, implica un recorte efectivo del 61%”.

“En lugar de subir por el ascensor hay que subir por la escalera porque sino van a cortar la luz. Hay que administrar lo poco que tenes de la manera mas eficiente posible”, comentó sobre las acciones que tienen que llevar adelante frente al ajuste que está llevando a cabo Nación.

Según expresó Yacobitti, “no hay antecedente de un recorte así en la UBA”. “El recorte en gastos de funcionamiento es 3 veces el que proponía (Ricardo) López Murphy en el 2001, comparó con la última gran crisis de fondos que atravesó el sistema universitario.

Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) toman clase en la calle en Buenos Aires, Argentina, el jueves 18 de abril de 2024. La UBA llevó al exterior las clases como protesta por el congelamiento de su presupuesto dispuesto por el presidente argentino, Javier Milei, como parte de sus medidas de austeridad. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Para seguir graficando el daño que está llevando a cabo la administración de Javier Milei, señaló que “la UBA tiene una parte asistencial muy grande, la hospitalaria, que no solo atienden pacientes de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, sino que es donde se educan los médicos y profesionales de la carrera de la salud”.

En este marco, de cara a la marcha de este martes, Yacobitti dijo que “la manera de resolver el conflicto es que el Gobierno se siente a dialogar con los rectores”. “Es una mala inversión desinvertir en educación”, alertó.

“En Argentina tenemos un sistema de universidades públicas que está en los mejores rankings del mundo, con una inversión mucho menor que en el resto de las universidades”, planteó y destacó que “la sociedad está demostrando que está dispuesta a defender algo que es lo único que el Estado brinda de calidad por los impuestos que se pagan”.

Tras insistir con que “no se puede funcionar así” y que “el ajuste te lleva directamente al cierre”, Yacobitti le contestó al ministro de Economía, Luis Caputo, quien calificó el reclamo de las universidades como “un berrinche”: “A Caputo le gustan los números, bueno que haga los números y se fije si es un capricho”.

El dirigente radical aclaró que no ha mantenido comunicaciones con el Ministerio de Economía y que esta discusión la está llevando adelante con las autoridades de Educación. Desde su óptica, consideró que “quieren resolver el conflicto”; sin embargo, desconoce el porqué no encuentran respuesta positiva: “No sé si no pueden o qué”.

El martes 23 de abril, la Marcha Federal Universitaria movilizará a las universidades públicas de todo el país en reclamo de un mayor presupuesto, dado que los fondos para educación superior hoy se encuentran en un piso histórico, según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Aunque el Gobierno nacional anunció el jueves una propuesta de mejora –un 70% en mayo para gastos de funcionamiento, que se suma al 70% otorgado en marzo, junto con una partida extraordinaria de $14.400 millones para los hospitales universitarios–, desde las universidades afirman que el monto solo cubre la mitad de la inflación acumulada y sostendrán la medida del martes.

Yacobitti aclaró este domingo que “no va a haber piquetes ni bloqueos de calles, van a haber gente dirigiéndose a un lugar”. “Se está haciendo el esfuerzo por generar el menor trastorno posible”, concluyó el vicerrector de la UBA.