Santiago Caputo se reunió con Mauricio Macri en medio de las tensiones por la posible convergencia del PRO y LLA

Mauricio Macri y Santiago Caputo se reunieron este miércoles en medio de la fuerte interna que se desató en el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, y en momentos en que el Gobierno negocia el tratamiento de la nueva versión de la Ley Ómnibus, donde el PRO es una pieza fundamental para su aprobación. Según pudo saber Infobae, se trató de una reunión que ya estaba programa y que, además, responde a un diálogo constante que mantiene el ex presidente con el asesor y hombre de confianza de Javier Milei. “Hablan con cierta frecuencia”, resaltaron en el entorno del líder del partido amarillo, en un intento de bajarle el tono a las posibles negociaciones y/o tensiones que pudieron haber surgido en el encuentro.

Macri llegó a la reunión de este miércoles con dos temas que lo incomodan: la propuesta por parte del Gobierno de Ariel Lijo para la Corte Suprema y el desembarco de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, bastión histórico del PRO. De fondo, en el oficialismo estalló esta mañana una fuerte interna en el bloque de Diputados por la conformación de la comisión de Juicio Político que dejó en evidencia las intenciones de Karina Milei -en tándem con Martín Menem- de correr a Oscar Zago de la presidencia de la bancada. Todo un combo explosivo en momentos en que se terminan de delinear los apoyos que la Ley Ómnibus tendrá en el Congreso.

Oscar Zago (Adrián Escandar)

Desde su desembarco en la Casa Rosada, Milei se apoya en su sistema de toma de decisiones implementado entre él, la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, y el estratega Santiago Caputo. Una estrategia que Mauricio Macri resumió como: “Son él, su hermana y las redes sociales”. Lo dijo su última aparición pública, en Rosario, antes de convertirse en el nuevo presidente del PRO.

A cuatro meses del desembarco en el gobierno, Milei todavía no tuvo el visto bueno para su primer proyecto de ley en el Congreso. En ese contexto de debilidad parlamentaria, el Presidente habilitó a su hermana y a sus estrategas a que empezaran a gestionar la personería legal de La Libertad Avanza, la alianza con la que el jefe de Estado llegó a la Presidencia, para robustecer su liderazgo y empoderarse de cara a las elecciones del próximo año.

Los Macri tomaron nota rápidamente. El ex presidente hace rato que no habla en público, está incómodo con su rol de aliado, y el jefe de Gobierno porteño empezó a impacientarse por la falta de resolución de algunas disputas como la coparticipación y el traslado de los presos de las comisarías porteñas al Servicio Penitenciario Federal.

Karina Milei en la preafiliación para La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires

“Mauricio pasó a ser presidente del PRO, y vamos a empezar a trabajar en la convergencia. Que de cara al 2025 construyamos una expresión liberal todos los que estamos a favor del cambio”, dijo Milei durante una entrevista con Alejandro Fantino.

Lo cierto es que los trascendidos en torno al vínculo político entre ambos -no el personal- y esa supuesta convergencia a futuro son cada vez más inciertos, a pesar de que aún falta más de un año para que se empiecen a discutir la integración de las listas legislativas. Macri, en principio, se quejó reiteradamente en privado porque no convocaban a cuadros técnicos del macrismo a la gestión: el ex presidente está inquieto con la conformación del gabinete. Por el contrario, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, enemistada con el ex mandatario, está cada día más mimetizada con Milei y su administración.