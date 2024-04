Procesaron por corrupción al rector de la Universidad de Chaco, un dirigente vinculado a Capitanich

Jorge Capitanich y Germán Oestmann

Germán Oestmann, rector de la Universidad Nacional de Chaco Austral (UNCAUS) y uno de los hombres de confianza del ex gobernador Jorge Capitanich, fue procesado en las últimas horas por corrupción y fraude a la Administración Pública en el marco de la causa que investiga el desvío de fondos del Estado nacional que estaban destinados a su institución.

El procesamiento fue dictado por el juez federal Aldo Alurralde, quien acusó al administrador del mencionado centro de estudios provincial de participar de una asociación ilícita destinada a transferir los recursos que recibía de parte del Gobierno. Lo hacía a fundaciones y empresas que estaban a cargo de sus familiares y allegados.

La investigación advirtió la triangulación de fondos a través de transferencias entre las organizaciones y hasta con algunos de los implicados que integraban una fundación y facturaban servicios a otras.

Germán Oestmann fue procesado por corrupción en Chaco

“Muchas de estas operaciones no tenían respaldos administrativos o eran deficientes y, además, los balances de las fundaciones estaban auditados por los contadores de otra, por lo que el contralor era recíproco”, se explica en la resolución.

Por el mismo hecho fueron procesados otros 17 empresarios, directivos y empleados de la universidad, todos vinculados a la red en la que, además, se llevaban adelante otro tipo de ilícitos como el lavado de dinero.

En este sentido, el juez también le adjudicó tanto a Oestmann como a sus cómplices los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionarios públicos.

Oestmann junto al ex gobernador, Capitanich

En consecuencia, la resolución dictada por Alurralde establece un embargo por 100 millones de pesos a cada uno de los procesados, además de la prohibición a todos de salir del país y la obligatoriedad de presentarse ante el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña el primer día hábil de cada mes como expresión de estar a derecho.

La investigación

El proceso judicial surgió a partir de la investigación que condenó, entre otros, al ya fallecido ex rector Omar Vicente Judis y a su hijo, Enzo Judis. En ese contexto, el fiscal apuntó a la relación personal que existía entre ellos y mencionó el trabajo de Oestmann como su abogado, y el rol de Omar Judis como secretario de Actas del Consejo Superior Universitario.

En el texto del procesamiento comunicado este miércoles contra el último rector de la universidad se hizo hincapié en la nueva etapa de la institución, destacando la “diversificación” de la actividad ilícita.

De acuerdo a lo determinado en las tareas realizadas por los investigadores, en estos últimos años surgieron más fundaciones y comenzaron a llevarse a cabo la comisión de otros delitos, como lavado de activos. Además, se hizo referencia a la aparición de nuevos actores, que se suman a los “sucesores” de Judis y a las fundaciones UNCAUS y Educación para Todos.

A partir de las pruebas recabadas, desde el organismo judicial indicaron que para el fiscal no hay dudas de que los investigados actuaron ilegalmente bajo el paraguas de la UNCAUS a través de ambas fundaciones que continuaron funcionando, sumadas a las nuevas, identificadas con los nombres “Sin Dolor” y “Recursos Naturales”.

“Las Fundaciones eran las personas jurídicas ideales para triangular dinero, ya que se rigen por un régimen legal distinto; no les es aplicable la Ley de Educación Superior; no cuentan con controles de su gestión por parte del Estado Nacional a través de sus diferentes organismos como la SIGEN, AGEN o el Ministerio de Educación; no son objeto de auditorías; y se encuentran exentas en materia impositiva, entre otros beneficios”, aseguró el juez, apelando al antecedente de la causa que terminó en la condena a Judis.