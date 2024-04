Axel Kicillof: “Le transfiero toda la responsabilidad a Milei de lo que pueda pasar si no alcanza la plata”

El gobernador Axel Kicillof responsabilizó al Gobierno nacional por la falta de recursos y el funcionamiento de los servicios de la provincia de Buenos Aires

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó hoy al presidente Javier Milei por el fuerte ajuste del gasto público y la política económica, que está afectando tanto los ingresos de la población como los recursos provinciales, y le dejó una dura advertencia: “Le transfiero toda la responsabilidad de lo que pueda pasar si no alcanza la plata”.

El mandatario rechazó las medidas que impulsa la Casa Rosada, que se basan en “planchar el tipo de cambio, poner techos a los salarios y jubilaciones, y hacer caer los ingresos”. “En la medida que la recesión se profundice va a haber problemas de recursos en todos lados, tanto en el sector privado como en el sector público. Los gobiernos tienen que seguir prestando salud, educación y seguridad”, puntualizó, y lamentó que el Gobierno se está “desentendiendo de todos los problemas que hay”.

“Hay una ausencia del Estado nacional que deserta de sus obligaciones legales. No se pueden gobernar las provincias sin un Estado nacional”, insistió el gobernador en declaraciones al programa “Ahora Dicen”, por radio FM Futurock. “Milei piensa que el Gobierno no tiene población ni territorio, que el Estado es casi metafísico o es una cuestión macroeconómica. No es así, las dificultades que está empezando a generar el plan económico son gravísimas”.

Según Kicillof, “lo que está pasando con los precios de los medicamentos y los alimentos” es por “la desregulación enorme que hizo” la gestión libertaria, e instó al Poder Ejecutivo a intervenir en cada uno de los temas. “Todo lo que han desregulado de los sectores concentrados generan aumentos desmedidos y una rentabilidad de unas poquitas empresas. No es que simplemente aumentan los precios, está habiendo una transferencia de ingresos inmensa a sectores de las finanzas y ramas de la actividad”, ejemplificó.

“Los sueldos públicos y privados no van a alcanzar para nada en el marco de la mano invisible que ahora dijo (el ministro de Economía, Luis) Caputo que se les fue la mano. Eso pasa con todos los sectores y es culpa y responsabilidad del Gobierno que se tiene que encargar”, reprochó el dirigente.

El gobernador de Buenos Aires está en conflicto por los fondos recortados por el Gobierno nacional. La administración bonaerense realizó reclamos administrativos al Poder Ejecutivo, con excepción de la demanda por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI) que se encuentra en instancia judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero también están en juego otras partidas, transferencias y obras que están congeladas o directamente dejaron de percibirse, como el Fondo de Incentivo Docente (FONID) que “empujaba” el peso del salario docente.

“Hay una ausencia del Estado nacional que deserta de sus obligaciones legales", fustigó Kicillof al presidente Javier Milei

Según su visión, la Corte Suprema tiene que intervenir en los conflictos con Nación y tratar el DNU de desregulación de la economía, diseñado por el ex presidente del Banco Central Federico Sturzenegger. “Se tratan de leyes o normas aprobadas que está incumpliendo Milei. Si hay un contrato firmado que está incumpliendo el Gobierno, hay que ir a la Justicia. Otro tanto ocurre con los fondos de la seguridad social, que el Gobierno tiene un compromiso por leyes o pactos fiscales y está dejando de pagar porque se le ocurre descargar el ajuste sobre los gobiernos provinciales”, agregó.

“Lo que tiene que hacer la Corte es resolverlo”, instó Kicillof, y remarcó también que es urgente una definición judicial sobre el DNU: “Si el DNU es inconstitucional, la inconstitucionalidad se tiene que protestar ante la Justicia, más allá de que el Senado se expidió en contra y lo tiene que tratar Diputados. El control de constitucionalidad lo da la Corte Suprema; son dos instancias en la que una no tiene primacía sobre la otra”.

Axel Kicillof volvió a posicionarse como adversario ideológico del Presidente al señalar que los efectos de su política se deriva de la teoría económica que defiende, a la que calificó como “ridícula e inaplicable en el mundo”. “Milei tiene una ideología que nadie comprende. Quiere aplicar una ideología, creencias y dogmas desde la Presidencia que están reñidos con los elementos culturales y las convicciones muy hondas de la sociedad. Ahora quiere destruir el Estado, lo cual va en contra de la Constitución Nacional y ni que hablar de desconocer derechos”, fustigó.

Sin posibilidad de diálogo y acercamiento con el gobierno libertario, el gobernador minimizó la convocatoria que hizo el Presidente a los gobernadores para que adhieran al Pacto de Mayo, como parte de los acuerdos para aprobar la Ley Bases en el Congreso nacional. “En la provincia de Buenos Aires a nadie le importa un rábano esa cuestión”, concluyó.