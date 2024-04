El bloque de senadores del kirchnerismo se reunió con la CGT: ratificó que no votarán Ganancias ni una reforma laboral

La foto del encuentro entre los senadores K y los sindicalistas de la CGT

En la previa al encuentro programado entre la Casa Rosada y la CGT, los líderes de la central sindical recibieron en la sede Azopardo 802 a una delegación de senadores del interbloque de Unión por la Patria.

La intención del encuentro fue tener un momento de agradecimiento mutuo por haber votado en contra del DNU 70/2023 y por el posicionamiento que tomó la central obrera respecto del gobierno de Javier Milei.

Además, lo que se buscó fue mostrar una foto de unidad en la previa a la discusión de la Ley Ómnibus y la reforma laboral e impositiva. Todo un mensaje justo antes de lo que será el primer encuentro, por lo menos desde lo formal, entre los sindicalistas y la Casa Rosada.

“Charlamos bastante, nos comprometimos a trabajar más cerca, en conjunto. Nosotros aclaramos que no vamos a votar ninguna ley en contra de los trabajadores y ellos nos dijeron que no estaban estudiando ninguna reforma laboral”, explicó un legislador a la salida del encuentro.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de Azopardo

La pregunta sobre la reforma era un paso obligado, ya que los senadores recibieron anoche copia de los proyectos que envió el oficialismo y desde la Casa Rosada habían dicho que estaban en conversaciones con la CGT sobre este punto. “Lo primero que nos aclaró Daer es que ellos no están estudiando ni negociando nada” dijo a Infobae una senadora que participó del encuentro.

Como contrapartida, los senadores del bloque de UP se comprometieron a no votar “nada en contra de los trabajadores”. “No vamos a votar nada en esa línea, como por ejemplo, la vuelta de Ganancias, nosotros no a vamos a acompañar” dijo José Mayans.

“Otro punto que conversamos y que nos preocupa es la falta de homologación de los acuerdos salariales. El Gobierno libera todos los precios pero pisa los salarios, utiliza datos falsos de la economía y acá quizás no se nota tanto, pero crecen los despidos en las provincias. Es muy preocupante”, agregó el legislador formoseño.

José Mayans, titular del interbloque

Pero el debate que sobrevoló todo el encuentro es la discusión que existe en muchos de los sectores de la oposición respecto de si es momento de llevar adelante una nueva medida de fuerza. Frente a la pregunta de si, faltando 20 días para el 1 de Mayo -Día del Trabajador- se había conversado sobre qué tipo de actividades se desarrollarán ese día, la senadora Juliana Di Tullio hizo una pausa y sólo dijo que era algo que debía “responder la CGT”.

Esa pausa fue porque fue la legisladora bonaerense quien lanzó la pregunta en el encuentro. Según confiaron fuentes gremiales, Di Tullio les preguntó a los jefes sindicales qué estaban trabajando. “Nos dijeron que iban a acompañar las medidas que propongamos. Nosotros aún estamos discutiendo”.

Eduardo "Wado" De Pedro, senador nacional

Del encuentro participaron 29 senadores del interbloque de Unión por la Patria -sobre un total de 33- y los sindicalistas Hugo Moyano, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Cristina Jerónimo, Paco Manrique, Jorge Sola, Carlos Acuña y Abel Furlán.

La CGT y los senadores K se habían reunido en diciembre pasado, cuando los sindicalistas pidieron la eliminación del DNU 70/2023, algo que los legisladores de la Cámara alta lograron hacer hace pocas semanas atrás.

Juliana Di Tullio

Además de conversar sobre el impacto del DNU, la economía, la reforma laboral que presentó ayer el Gobierno, la Ley Ómnibus y las posibilidades de una medida de fuerza nacional, el cónclave también servirá como previa para la reunión de esta tarde entre la CGT y el Gobierno.

Héctor Daer y José Luis Lingeri

Respecto a esto, el ministro del Interior, Guillermo Francos, recibirá hoy a una delegación de la CGT en la Casa Rosada. Será la primera reunión oficial entre ambas partes y el Gobierno intenta bajar las tensiones para desactivar el nuevo paro general de la central obrera, que será debatido este jueves.

El encuentro será a “agenda abierta”, aseguran en ambas partes, aunque uno de los temas sobre los que más se avanzó en encuentros reservados entre Francos y el sector dialoguista de la CGT es sobre el nuevo impulso a la reforma laboral de Javier Milei, que ahora podría ser incluida en la Ley Bases, a partir de un proyecto de la UCR, pero sin dos de los puntos que más irritan al sindicalismo, como la limitación de las cuotas solidarias y de la ultraactividad de los convenios colectivos.

Mariano Recalde

Al encuentro en la Casa Rosada irían los cotitulares de la CGT Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), más el secretario adjunto, Andrés Rodríguez (UPCN), y dirigentes como Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Jorge Sola (seguro) , aunque se descuenta que no concurrirá Pablo Moyano (Camioneros), irreductible contra el Ejecutivo.