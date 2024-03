Macri coincidirá en Rosario con Sturzenegger en un evento del liberalismo: se espera un respaldo político a Milei

El ex presidente y el ex titular del BCRA coincidirán en Santa Fe

Como contó Infobae, Mauricio Macri desembarcará esta tarde en Rosario con una agenda política cargada. A la noche culminará el día en un evento organizado por la Fundación Libertad que reunirá a un centenar de dirigentes, empresarios y referentes del liberalismo y la derecha. Es allí donde coincidirá con Federico Sturzenegger. El asesor presidencial será uno de los principales oradores del cocktail. Está previsto que el ex Presidente de luego unas palabras a los asistentes. Según supo este medio, “hablará breve, unos 10 minutos” para saludar a los presentes. En esas palabras habrá una mirada sobre la situación política y económica actual. En línea con su mensaje ante quienes lo frecuentan, se espera que Macri respalde al presidente Javier Milei.

El 27 de abril de 2018 el dólar costaba $20,54. Una cifra que hoy parece irrisoria al comparar con los $891,64 que indica la cotización actual. Aquél día fue, tal vez, el inicio del fin del Gobierno de Macri. En mayo de ese año se desató una corrida cambiaria vertiginosa. La primera consecuencia política fuerte fue el 14 de junio: la salida de Sturzenegger, que por entonces era presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), y el desembarco de Luis Caputo como titular de la entidad monetaria. Desde ese momento, la relación entre el ex Presidente y Sturzenegger no volvió a ser igual. Hablan, mantienen contacto, pero la confianza se diluyó. En el medio corrió mucha agua. Ambos tienen hoy cercanía con el Presidente Javier Milei, aunque uno oficia como asesor y el otro como consejero. De uno escucha sus ideas para tomar decisiones, del otro no tanto. Macri y Sturzenegger volverán a cruzarse esta tarde. ¿Habrá foto? Difícil.

“Macri echó al único bueno que tenía y se quedó con los pataduras”. La frase es de Milei. La dijo el julio de 2018 en el programa Animales Sueltos que se emitía por América TV. Se refería a la salida, justamente, de Sturzenegger. Para el libertario, el ex titular del BCRA había desempeñado un rol correcto y tenía un diagnóstico acertado del plano monetario. Desde aquél entonces, ambos tienen buena sintonía. Se conocen desde hace años por la economía, profesión que los une. En 2022, Milei presentó su programa económico rumbo a las elecciones de 2022 y Sturzenegger fue uno de los oradores estrella. El ex titular de la entidad monetaria agradeció esa noche el respaldo del líder de La Libertad Avanza a su gestión en el Banco Central.

Si bien Sturzenegger fue uno de los referentes económicos de los equipos de campaña de Patricia Bullrich en 2023, siempre mantuvo contacto con Milei. De hecho, el proyecto de Ley Ómnibus y el DNU 70/2023 era parte del trabajo que el ex presidente del BCRA había preparado para Juntos por el Cambio (JxC). Macri tiene una relación fría con el actual asesor presidencial. Se comunican cada tanto. El ex Presidente sabe aplicar gestualidades políticas protocolares en eventos públicos, como la que desplegará esta tarde. En su círculo deslizan que “no se olvida de quienes no lo apoyaron en los malos momentos”.

El expresidente argentino Mauricio Macri estará hoy en Rosario con una agenda política cargada (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

El ex Presidente aterrizará en Rosario en un vuelo particular junto a Fernando De Andreis, dirigente de su extrema confianza, Gustavo Gómez Repetto, jefe de prensa, y Federico Angelini, subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad y dirigente cercano. La primera actividad será una reunión con Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, quien lo recibirá en la sede de la gobernación en Rosario y lo declarará Huésped de Honor de la provincia. Será el segundo encuentro personal entre ambos, tras la visita del santafesino a las oficinas de Macri en Vicente López.

La reunión entre Macri y Pullaro será a dos días de la cumbre de Milei con los gobernadores en Casa Rosada para avanzar en el preacuerdo para firmar el Pacto de Mayo en Córdoba, el 25 de ese mes. El santafesino es uno de los gobernadores que anticipó su decisión de no acompañar la restitución del Impuesto a las Ganancias. Idéntica idea tiene sobre las retenciones. A cambio, propone una especie de impuesto a la riqueza por única vez. Es algo que produce irritación en Balcarce 50. Serán temas que sobrevolarán en el cónclave con el ex Presidente.

Más tarde, Macri tiene una reunión y foto con los presidentes del PRO del interior. Será una forma de mostrar respaldo político a su candidatura para presidir el partido a partir del 19 de marzo. Por estas horas, ese objetivo es el que más tiempo le ocupa a Macri. El viernes pasado almorzó en la casa de Jorge Triaca con su mesa chica. Estuvieron De Andreis, Darío Nieto, Humberto Schiavoni, Angelini y Francisco Cabrera. El ex mandatario instruyó a su tropa para avanzar en un acuerdo político con Bullrich para terminar de constituir la lista con las nuevas autoridades del partido.

Mauricio Macri se reunirá hoy con Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, y será declarado Huésped de honor de la provincia

En ese listado tendrán incidencia y lugares destacados los gobernadores del PRO, dirigentes históricos como Diego Santilli, María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, así como también los intendentes de mayor peso, como Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Soledad Martínez (Vicente López), Guillermo Montenegro (Mar del Plata) y Ramón Lanús (San Isidro).

Antes de cerrar el día, Macri pasará por el brindis de la Fundación Libertar, donde coincidirá con Sturzenegger. Llegará a ese evento invitado por Gerardo Bongiovanni, presidente de la fundación y amigo del ex Presidente. Esta noche pernoctará en Rosario y mañana se trasladará a San Nicolás, al norte de la provincia de Buenos Aires, para participar en ExpoAgro.