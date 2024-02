Cruces entre el Gobierno y la izquierda por la protesta contra el discurso de Milei

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, difundió un comunicado para denunciar extorsiones y el legislador porteño, Gabriel Solano (PO) le contestó

Un día antes del mensaje que dará Javier Milei para la Asamblea Legislativa que marcará el inicio del 142 período de sesiones ordinarias, sube la tensión con la oposición callejera. Mientras sectores de izquierda y afines al peronismo preparan una protesta contra el discurso del Presidente, el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, desafió a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien exhortó a denunciar a la línea 134 si se identifican “extorsiones” para movilizarse.

Te puede interesar: Patricia Bullrich salió a juntar firmas en apoyo de Milei y le disputa a Macri el liderazgo del PRO

“El cacerolazo del 1 de marzo en el Congreso será masivo y la única extorsión que existe es la del gobierno con sus amenazas represivas”, advirtió el legislador porteño

Este jueves, Bullrich sostuvo que se “terminó la Argentina del apriete” y emitió un comunicado en el que recordó que se pueden realizar denuncias ante eventuales extorsiones para participar mañana de las movilizaciones convocadas en el Congreso, y que están citadas a partir de las 17.

Te puede interesar: En medio de la tensión interna, se suspendió la reunión por el caso Chubut entre gobernadores y diputados del PRO

“Si sos empresario, comerciante o trabajador independiente, si sos transportista, empleado en relación de dependencia, o cobrás un plan; si sos un argentino que la pelea todos los días para salir adelante y te extorsionan para que el 1 de marzo vayas a la movilización, defendé tus derechos haciendo la denuncia al 134″, dice el comunicado del ministerio de Seguridad, publicado por la funcionaria desde su cuenta personal de la plataforma X.

En una escalada previa a la jornada oficial en el Congreso, que dará inicio a la apertura legislativa, el dirigente y diputado del Partido Obrero consideró que “el cacerolazo contra el gobierno será masivo tanto en el Congreso como en todo el país”. “Y eso no será por la “extorsión” de los convocantes, como falsamente afirma Bullrich, sino por el repudio popular ante el ajuste criminal que lleva adelante Milei y su pandilla”, bramó el referente del Frente de Izquierda (FIT-U).

El legislador porteño Gabriel Solano se moviliza en una de las protestas de diciembre pasado contra el Gobierno (Nicolás Stulberg)

“La bronca popular va en ascenso. Por eso el presidente se equivoca cuando afirma que no hay posibilidad de una rebelión popular. Con los 27 millones de pobres, con 10 millones de indigentes, con las jubilaciones y salarios por debajo de la línea de la pobreza, con una desocupación creciente y comedores populares que no reciben alimentos no hará falta de “activistas extranjeros” para que el pueblo gane masivamente las calles”, agregó Solano.

Te puede interesar: Rodríguez Larreta se corre de la conducción del PRO y enfrenta la decisión de Macri de acordar con Milei

Par el legislador porteño, este viernes “se inaugura un mes de marzo muy caliente”, con movilizaciones que prometen ser multitudinarias “como las del 8 de marzo”, por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y el 24 de marzo, con “paros de los trabajadores contra el ajuste salarial, con acciones de lucha de los movimientos piqueteros y sociales”.

“El inicio de clases pondrá al movimiento estudiantil en la calle. La conclusión que por abajo se va haciendo masiva es que o gana Milei o ganan los trabajadores. Por eso es fundamental que la CGT rompa con su parálisis y convoque de inmediato un paro activo nacional como inicio de un verdadero plan de lucha”, reclamó Solano.

Javier Milei prepara un discurso con una memoria sobre la situación en la que encontró al Estado

La Unidad Piquetera y organizaciones de izquierda anunciaron que se manifestarán este viernes por la noche frente al Congreso, cuando el Presidente brinde su primer discurso oficial ante la Asamblea Legislativa de inauguración del nuevo período de sesiones ordinarias. Se espera que la mayoría de los adherentes concentren cerca de las 21.

Pero las manifestaciones tampoco serán exclusivamente opositoras. En paralelo, militantes de La Libertad Avanza (LLA) y adherentes al liderazgo de Javier Milei anunciaron que se van a concentrar en las afueras del Congreso para dar su apoyo al Presidente.

El mensaje de Milei está previsto a partir de las 20 horas, cuando se dé comienzo al comienzo del período legislativo formal. Según la planificación del evento, por primera vez el Presidente se va a dirigir a los diputados y senadores desde un atril y no desde el escritorio de la presidencia de la Cámara Baja.