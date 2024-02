La UCR y Unidad Federal pidieron la presencia del Jefe de Gabinete Posse y el ministro Caputo en la bicameral de DNU

El jueves comenzará el debate en la comisión bicameral de Trámite Legislativo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que firmó el presidente Javier Milei y que tiene como objetivo una fuerte desregularización de la economía derogando más de 80 leyes y modificando más de 200 normas.

Te puede interesar: El Senado confirmó sus autoridades y el kirchnerismo embistió contra Villarruel por el DNU

En lo que será el primer encuentro para discutir la norma, luego del que se realizó la semana pasada en el que sólo se pudo designar al presidente de la Comisión, se espera que se mantenga el nivel de tensión entre los legisladores del PRO y La libertad Avanza con sus pares de las fuerzas de la oposición.

Tanto es así que ayer por la tarde ingresó un pedido al presidente de la Comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto, para que se cite a funcionarios del Ejecutivo Nacional para este mismo jueves con el fin de que expongan una vez que se terminen de designar a las autoridades.

Te puede interesar: A pesar del receso, el Congreso tendrá 48 horas de tensión por el mega DNU que desregula la economía

La nota, que lleva la firma del senador radical Victor Zimmermann, su par del bloque Unión Federal Carlos Espínola y el diputado radical Francisco Monti, le solicita al presidente de la bicameral que “convoque” para este jueves al Jefe de Gabinete, Nicolás Posse; al ministro de Economía, Luis Caputo; al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Guibert; al de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella; al de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Omar Yasin; al de Salud, Mario Russo y a la “autoridad máxima” del Anses, quien desde hace unos días es Mariano de los Heros

“El jueves nos enteraremos si viene alguno, pero deberían venir porque tienen que explicar qué es lo que quieren hacer, qué buscan, con el DNU”, dijeron a Infobae desde uno de los bloques que siguen el pedido presentado por los legisladores. “Alguno tiene que explicar qué buscan, sino es imposible que se pueda debatir sobre el tema”, agregaron.

Te puede interesar: El Congreso comienza a analizar hoy la validez del mega DNU y nuevamente los bloques dialoguistas tendrán un rol clave

Para muchos de los senadores, tanto los que forman parte de la comisión como los que no, los plazos para el tratamiento en comisión están vencidos y es por eso que pretenden que el DNU sea tratado en el recinto en una sesión especial.

Así lo entiende el kirchnerismo, que a través del bloque de Unión por la Patria ya hizo tres presentaciones pidiendo la apertura del recinto para tratarlo. Y varios de los senadores de los bloques provinciales que no responden ni al acuerdo PRO-LLA ni al kirchnerismo sumaron un nuevo pedido para que Victoria Villarruel -presidenta del Senado y Vice de la Nación- convoque a una sesión especial.

“No estoy de acuerdo con varias cosas y con algunas otras sí”, suelen responder los sectores dialoguistas frente a la consulta de cuál es el posicionamiento frente al DNU. “Pero como se vota por sí o por no por la totalidad, no puedo acompañar cosas con las que no estoy de acuerdo”, agregan. Esto deja abierta la posibilidad de que a los 33 senadores de Unión por la Patria se le sumen varios otros y de esa manera se produzca el rechazo al DNU en la Cámara Alta.

Se constituyó la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (Ley 26122) del Congreso de la Nación, en el salón Provincias del Senado de la Nación en la que designaron Presidente a Juan Carlos Pagotto, el 22 de febrero de 2024, en Buenos Aires; Argentina. (Foto: Comunicación Senado)

Pero para que el DNU publicado el 21 de diciembre de 2023 -que desreguló el mercado de la medicina privada y derogó la ley de alquileres- pierda validez, tiene que ser rechazado por ambas Cámaras del Congreso. Mientras esto no suceda sigue vigente, salvo el capítulo laboral que está frenado por la justicia-.

“El DNU lleva 70 días de aplicación y la estrategia de La Libertad Avanza es estirarlo lo más que se pueda. Ahora, con el pedido de los senadores de las provincias, nosotros sumamos 42 votos en el Senado y podemos sumar los que necesitamos en Diputados. Hay que trabajar para tenerlos y pedir sesiones especiales en ambas cámaras” señala un senador de UxP.

Por ahora, el jueves al mediodía se reunirá por segunda vez la bicameral permanente. El kirchnerismo mantendrá su postura de asistir, pero no votar autoridades ni ser parte de quienes presiden la comisión, ya que entienden que los plazos están vencidos y que el DNU 70/2023 que desreguló la economía tiene que ser llevado al recinto.