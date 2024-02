Cumbre de intendentes para exigir al Gobierno por la quita del fondo para el transporte: piden una audiencia con Guillermo Francos

En medio de la puja entre el Ejecutivo y los gobernadores por la quita de fondos para programas y servicios públicos en las provincias, un grupo de intendentes del interior se reunieron hoy en la Casa de Córdoba para exigirle al Gobierno que revierta la decisión de no enviar los recursos para subsidiar la tarifa de los colectivos. Reclaman una audiencia con Guillermo Francos, ministro del Interior, y advierten que impulsarán a través del Congreso y por vía judicial medidas para frenar la disposición de Javier Milei.

La reunión se dio cita al mediodía en Callao al 332, sede de la provincia de Córdoba en la Ciudad de Buenos Aires, y concertó a la Red Federal de Intendentes que se forjó a principios de febrero con el objetivo de aunar fuerzas para este reclamo contra el Gobierno nacional. El grupo tiene como referentes a intendentes como Pablo Javkin (Rosario) y a Daniel Passerini (Córdoba). También lo integran Juan Manuel Llamosas (Río Cuarto), Guillermo Montenegro (Mar del Plata), Rosario Romero (Paraná) Jorge Jofré (Formosa), Mariano Gaido (Neuquén), Juan Pablo Poletti (Santa Fe). Son ocho municipios que alcanzan cerca de 10 millones de habitantes.

El 9 de febrero, el Gobierno anunció la decisión de discontinuar el envío de recursos para las provincias a través del Fondo Compensador del Interior, que era destinado para subsidiar a las empresas de colectivos y, por ende, incidía en el precio de las tarifas del transporte público. Ese fondo contemplaba unos $102.000 millones.

La Red Federal de Intendentes del interior se habían reunido también en enero para pedir por la redistribución del subsidio en transporte

Sin la Ley Ómnibus, el Gobierno decidió avanzar en la meta de déficit fiscal mediante recortes a 29 fideicomisos y partidas presupuestarias destinadas a las provincias. Los gobernadores del interior analizan que la medida de Milei tiene un sesgo unitario, al excluir de la decisión al Área Metropolitana de Buenos Aires. Los intendentes de las ciudades afectadas se organizaron y también buscaron interceder en las disputa con la Casa Rosada para revertir la situación.

“Es un delirio lo que hacen, porque con esto sólo benefician al AMBA y nos ponen el pie en la cabeza al interior, como siempre”, renegó ante Infobae un integrante de la Red de Intendentes del Interior. “Le exigimos al gobierno que cumpla la Ley. No puede eliminar un Fondo Compensador sin ni siquiera haber emitido una resolución”, exigió hoy el cordobés Passerini en conferencia de prensa. “No hay ni una resolución que inhabilite el envío de fondos y hoy no está llegan el dinero”, continuó.

En un documento conjunto, los intendente detallaron que actualmente el Estado financia el 90% del costo del transporte en colectivo en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, mientras que en el interior sólo cubre un 25%. Ese planteo fue uno de los temas discutidos por los jefes comunales de la Red Federal con Franco Mogetta, secretario de Transporte de la Nación. Fue durante una reunión en Buenos Aires, en las oficinas del funcionario, el 2 de febrero.

Guillermo Francos, ministro del Interior de la Nación (EFE)

En este contexto, los intendentes exigen una compensación por la quita del subsidio al transporte. Como carta de negociación, presionan para que la Nación redistribuya el Aportes por Impuestos a los Combustibles (AIC). Se trata de un tributo que se paga en todo el país e implica $60 cada vez que alguien carba combustible. Se trata de un impuesto que no es coparticipable y que la Red Federal de Intendentes exige que se redistribuya para equiparar la detracción del Fondo Compensador del Interior.

“Cada argentino, cada vez que carga combustible, paga cerca de $60 de impuesto al combustible. De eso, al interior de la Argentina le va cero, porque todo queda en el AMBA”, señaló Javkin este mediodía, antes de ingresar a la reunión con sus colegas. “Le pedimos a los diputados y senadores que apliquen una intervención a una Ley sobre fondos al combustible que no se coparticipa. Todos los argentinos pagamos un impuesto que no se coparticipa. No necesitamos crear más impuestos, pero sí que se distribuya. El AMBA está subsidiado con la plata nuestra”, insistió Passerini en el mismo sentido.