Luis Petri: “El radicalismo tiene que ser parte del cambio, la neutralidad es funcional al kirchnerismo”

El ministro de Defensa, que integra la UCR, afirmó que el radicalismo debería participar de un frente con el PRO y La Libertad Avanza

En medio de la discusión sobre el rediseño político de la coalición oficialista, el ministro de Defensa, el radical Luis Petri, aseguró que la UCR debería integrarse a un frente junto a La Libertad Avanza, de Javier Milei, y el PRO, de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. “El radicalismo tiene que ser parte del cambio, la neutralidad es funcional al kirchnerismo”, manifestó.

En diálogo con Infobae, el dirigente mendocino aseguró que “el radicalismo tiene que ser parte del cambio que se inició en la Argentina” y advirtió: “No se puede ser neutral y el electorado radical no lo quiere, porque la neutralidad es funcional al kirchnerismo, que quieren que nada cambie en la Argentina”. El funcionario antes había publicado un mensaje en su cuenta de la red social X donde había planteado la discusión ante el nuevo contexto: “El radicalismo tiene que ser parte del cambio que está transformando a la Argentina, no puede quedar abrazado al kirchnerismo que la llevó a la miseria. Es progreso o decadencia. Como dijo Alem ‘Los hombres de bien deben unirse’”.

Son definiciones que ocurren en simultáneo con la discusión del formato que tendrá el Gobierno después del traspié en la Cámara de Diputados de la Ley Ómnibus y mientras se especula con una eventual confluencia o, incluso, una fusión entre el PRO y LLA, que anticipó la ministra de Seguridad y ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

Javier Milei está definiendo la reconfiguración de su gobierno

“Prácticamente todos los votantes radicales eligieron a Javier Milei, más allá de que algunos dirigentes del radicalismo promovieron la opción Massa o eventualmente la abstención. Sin embargo, el votante radical votó masivamente Javier Milei. Y en las provincias donde gobierna la UCR, que lo hace muy bien, Milei ganó por paliza”, resaltó quien fuera el compañero de fórmula de Bullrich.

El ministro de Defensa subrayó que el gobierno de Javier Milei “está haciendo lo que prometió y muchas de las propuestas coinciden con las propuestas de Juntos por el Cambio” y reiteró que “el radicalismo no puede ser funcional al kirchnerismo y tiene que abrazar la idea del cambio en Argentina”.

-¿En la Cámara de Diputados los radicales que votaron en contra del Gobierno le hicieron el juego al kirchnerismo?

-Hay muchos radicales que votaron a favor del gobierno porque entendieron la gravedad de la crisis que está solucionando este gobierno y además entendieron también el mandato de las urnas. Votaron acompañando, porque no se le puede negar a un gobierno que recién inicia las herramientas y los instrumentos que está pidiendo.

-Pero otros radicales votaron en contra...

-Otros radicales, lamentablemente, en lugar de dar herramientas al gobierno de Milei pusieron palos en la rueda. Esta es una discusión que creo que tenemos que dar dentro del partido. Hay una propuesta de avanzar en un nuevo espacio y el radicalismo tiene que ser parte de esa mesa.

-Milei habló sobre incorporar a sectores del PRO y lo nombró a usted como parte de la UCR que podría también sumarse. ¿Cuál es su opinión sobre esto?

-Ahora hay que acompañar al Gobierno. La configuración electoral es una discusión que se dará más adelante. Pero sin lugar a dudas hay que hay ir avanzando en un proceso frentista con el gobierno. Ya hay dirigentes del PRO como Patricia (Bullrich) y Mauricio (Macri) que han manifestado la necesidad de conformar un espacio más amplio que dé apoyo al Gobierno y en ese espacio más amplio debería estar el radicalismo también.

-¿Con qué formato? ¿Como parte de una coalición de gobierno?

-Después se verá cómo se terminan plasmando los hechos. Es una cuestión a definir. Pero el radicalismo tiene que ser parte de ese espacio, que es un espacio de apoyo al gobierno.

En el balcón de Casa Rosada. Patricia Bullrich y Luis Petri (foto Adrián Escándar)

-Un sector de la UCR plantea que el partido tiene que seguir siendo parte de la oposición.

-No se trata de eso. La discusión es si se apoya o no se apoya al gobierno y si la falta de apoyo termina haciendo que el radicalismo se abrace al kirchnerismo, que quede pegado al kirchnerismo. Además, la gente no votó al radicalismo como oposición. Eso es falso. La gente votó a Juntos por el Cambio y los que votaron a Juntos por el Cambio lo hicieron para que fuese gobierno. Después los resultados dijeron otra cosa que quien tenía que encabezar el cambio en la República Argentina debía ser Javier Milei. Pero nosotros fuimos una opción de cambio y nuestro electorado votó una opción de cambio.

Lo que corresponde es apostar a ese cambio, que es lo que eligieron los votantes radicales. En el radicalismo no se está escuchando esos votantes. Porque una cosa es la posición oficial del Comité Nacional y otra es lo que piensan los legisladores, diputados y senadores nacionales y los intendentes, que claramente quieren acompañar a este gobierno, porque quieren que le vaya bien al país y sus vecinos se lo reclaman.

-Pero la mitad del radicalismo votó en contra, al menos en cuestiones como el inciso h. Sobre esto, Milei dijo que votaron un curro. ¿Coincide con esa mirada?

-Los fideicomisos son las cajas oscuras de la política que hay que terminar y este gobierno está decidido a terminarlas. Me parece que en eso hay que avanzar, porque son las cajas negras de la política que se han administrado desde su creación sin ningún tipo de control. Lo que buscaba este gobierno era justamente ponerles control. A eso se votó en contra.