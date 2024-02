“¡Viva el consenso, carajo!”: Horacio Rodríguez Larreta criticó al Gobierno por la caída de la ley ómnibus

Horacio Rodríguez Larreta cuestionó con dureza a Javier Milei y el oficialismo por el fracaso de la votación legislativa: "Tanto el consenso como la gestión son valores que este Gobierno desprecia" (Franco Fafasuli)

El ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, criticó al Gobierno por la caída de la ley ómnibus, tras la derrota sufrida ayer por el oficialismo en la Cámara de Diputados luego de que sectores de la oposición le votaran en contra algunos artículos de la norma, e hizo un llamado al diálogo y a “los consensos para que las ideas se transformen en leyes”.

“¡Viva el consenso, carajo! Muchos argentinos coincidimos con la necesidad de un cambio profundo”, arrancó Rodríguez Larreta en una publicación en su cuenta personal de la red social X.

En sus palabras, el ex candidato presidencial destacó que “se necesitan 3 cosas, igualmente importantes” para el impulso de las reformas. Fiel a su estilo esquemático, enumeró que se requieren “ideas claras”; entre las que coincidió con la propuesta de “equilibrio fiscal; en segundo lugar, que haya “consensos para que las ideas se transformen en leyes”. “Hoy quedó demostrado: sin diálogo, no hay leyes”, puntualizó. Y en tercer lugar, subrayó que se requiere “gestión para que las leyes se transformen en hechos”.

“Tanto el consenso como la gestión son valores que este Gobierno desprecia”, fustigó Rodríguez Larreta hacia el presidente Javier Milei, que estuvo aliado en 2023 con el sector mayoritario de la UCR y la Coalición Cívica, que este martes votaron en contra en varios de los artículos clave de la Ley Bases.

“Una nueva Argentina no se hace imponiendo, ni amenazando, se hace escuchando, dialogando y, sobre todo, siempre cerca de la gente. No es con slogans ni con demagogia, es con gestión”, agregó el dos veces jefe de Gobierno porteño. E insistió que gobernar “no es con improvisación, es con planificación”. Y tampoco “es con superpoderes, es con respeto a nuestras instituciones”.

“No sigamos demorando las transformaciones profundas que necesita nuestro país”, concluyó.

El mensaje de Horacio Rodríguez Larreta tras la caída de la Ley Ómnibus

Lo que configura la coalición de Juntos por el Cambio está fuertemente dividido en cómo posicionarse hacia el Gobierno de Javier Milei. Con perfil propio, Rodríguez Larreta volvió a diferenciarse ayer del sector mayoritario del PRO, que decidió apoyar al proyecto impulsado por La Libertad Avanza. Al comienzo de la gestión de Milei había rechazado también el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). ”Así no. La Argentina necesita reformas, pero no por decreto. El instrumento para que esto suceda es una ley del Congreso y no un decreto”, dijo entonces el exalcalde capitalino.

Este martes, el Gobierno tuvo un duro revés legislativo después de que la Cámara de Diputados volviera a enviar a comisión el dictamen de mayoría de la ley de Bases. La decisión se tomó debido a la falta de votos para aprobar artículos clave de la ley, como las privatizaciones de empresas públicas, las reformas a la ley de sostenimiento de la deuda y el agravamiento de penas para limitar las protestas sociales, entre otros puntos.

El proyecto, compuesto por 646 artículos, deberá ser tratado nuevamente en comisión luego de la caída de su aprobación en general y de los artículos ya aprobados. Lo cierto es que está en zona de riesgo y podría no ser reflotado. Esta situación se dio al confirmar el oficialismo que no tenía asegurados los votos de sectores de la oposición dialoguista y de los gobernadores.

El tratamiento en particular de ley de Bases (Gustavo Gavotti)

Ante esta situación, el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Oscar Zago, solicitó devolver el proyecto a comisión, lo que llevó al presidente del cuerpo, Martín Menem, a levantar la sesión. A pesar de haber aprobado el proyecto en general la semana pasada, el oficialismo enfrentó dificultades para avanzar con la norma clave de la gestión de Milei.

El presidente Javier Milei también reaccionó ante esta situación. Responsabilizó a la dirigencia política el retorno del proyecto a comisión. “Nuestro programa de gobierno fue votado por el 56% de los argentinos y no estamos dispuestos a negociarlo con quienes destruyeron el país”, subrayó el mandatario.

“Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país”, concluyó el jefe de Estado, en un comunicado que tituló “La casta contra el pueblo”.