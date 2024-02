Cómo definen los argentinos al sindicalismo y qué opinan de las primeras semanas de Milei, según una encuesta

La encuesta de Giacobbe realizó un trabajo referido a las primeras semanas de gestión de Javier Milei

Una encuesta realizada por Giacobbe reveló que casi el 70% de los argentinos redujo sus gastos durante este verano, en comparación al año pasado, pero creen que los funcionarios de Javier Milei aún no se acoplaron al plan de ajuste fiscal. Además, describieron al sindicalismo, quienes vienen de encabezar un paro nacional, y opinaron sobre el futuro del Presidente.

Los responsables del trabajo pidieron en dos oportunidades que los consultados definan con una palabra diferentes consignas. La primera fue un mensaje dirigido hacia Javier Milei, quien está cerca de cumplir dos meses de Gobierno. En su mayoría respondieron “fuerza”, seguido por “adelante”, entre los más positivos, y “mentiroso”, “renunciá”, entre los negativos.

En la segunda oportunidad, solicitaron que definan al sindicalismo, donde sobresalió “mafia”, “corrupción”, “necesario”, “ladrones” y “parásitos”, entre otros.

"Fuerza" es una de las palabras que sobresalieron para enviarle un mensaje a Javier Milei

El informe titulado “No la ven”, fue realizado entre el 23 y 26 de enero de este año a 2.500 casos con un tipo de muestreo ajustado por cuotas de género, edad, nivel de estudios, ingresos percibidos, y regiones para las provincias Argentinas, secciones electorales para la provincia de Buenos Aires y comunas para Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La modalidad implementada fue un cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas, con un sistema de consulta de encuestas en dispositivos móviles y a sobre cerrado.

Ante la consulta “¿Pensás que Javier Milei va a poder finalizar sus cuatro años de gobierno?”, el 62,4% respondió por sí, el 37,2% por no y el 0,4% no sabe no contesta. Además, el 68% de los que participaron reconocieron que se privaron de sus consumos habituales durante el verano, en comparación a la misma época del año pasado, mientras que el 30,7% dijo que no.

Por último, y en contraposición a la anterior consulta, los encuestadores preguntaron si creen que los funcionarios están restringiendo sus gastos, una de las promesas que lanzó Milei durante su campaña electoral. El 23,4% dijo que sí, el 75,2% respondió que no.

“¿Pensás que Javier Milei va a poder finalizar sus cuatro años de gobierno?”, fue una de las preguntas de la encuesta

La encuesta llega luego del paro encabezado por la Confederación General del Trabajo (CGT) el pasado 24 de enero en contra de las modificaciones a la legislación laboral que incluyen el DNU de desregulación de la economía y el proyecto de Ley Ómnibus impulsados por el gobierno de Milei.

Durante su discurso, Pablo Moyano advirtió a los diputados nacionales que este jueves, cuando se trate la Ley Ómnibus en el recinto, “estarán frente a una decisión histórica para que digan si están con los trabajadores o con las corporaciones”. “No puede ser esos diputados que arman bloques y siendo peronistas voten este DNU. Un peronista no puede votar este DNU que va en contra de los jubilados, los trabajadores y la soberanía argentina”, agregó.

“En nuestro país, cuando aquí vienen los diputados y diputadas de su provincia que hacen campaña cantando la marcha peronista, que hacen la campaña con los cuadros de Perón y Evita, que hacen la campaña de las Organizaciones Militares, y cuando tienen que tratar una ley para rechazar las que iban contra los trabajadores del pueblo, tenemos que venir a buscar acá un despacho”, agregó.

El líder camionero recordó que “el gobierno anterior dio el beneficio a casi 200.000 trabajadores para que no paguen por el Impuesto a las Ganancias. Y nuevamente, este gobierno, que lo había votado Milei, y lo había votado la Vicepresidenta, para que los trabajadores pagan la ganancia, nuevamente vuelven a traer los impuestos a los trabajos. Ahí necesitamos a los diputados y senadores. Y a los diputados y senadores que no se les ocurra poner el impuesto nuevamente a los trabajadores. Creo que los diputados y los senadores deberían estar más duros que ellos a votar, sin vencer”.