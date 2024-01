En la previa del debate, el PRO ratificó el apoyo a la Ley Ómnibus: “Nos sentimos identificados”

Antes del debate, el PRO ratificó su acompañamiento a la Ley Ómnibus

A minutos del inicio de la sesión en la Cámara de Diputados en la que se tratará la Ley Ómnibus impulsada por el Gobierno nacional, desde el PRO ratificaron su apoyo, a pesar de que aún existen algunas diferencias en temas puntuales. Además, adelantaron que la discusión se extenderá por más de 50 horas y que, seguramente, habrá un cuarto intermedio.

El presidente del bloque del PRO en la Cámara Baja, Cristian Ritondo, resaltó que muchas de las cosas que contiene el proyecto son iniciativas que ellos defendieron durante la campaña presidencial de Patricia Bullrich, y dijo que en en esa fuerza se sienten “identificados”. “El PRO va a tener una actividad de acompañamiento de esta ley”, ratificó.

Durante una entrevista con Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia, el exministro de Seguridad bonaerense puntualizó los temas en los que aún en su bloque tienen alguna discrepancia respecto al proyecto oficial, como el del tabaco y la pesca, aunque dio a entender que puede haber algún tipo de acuerdo durante el debate.

Fue en ese punto en que Ritondo esbozó una especia de crítica al tratamiento que tuvo el proyecto en comisión: “No fueron todos los días que se habían requerido, hay temas muy importantes en los que el debate fueron dos o tres horas, no fue un debate muy profundo”, admitió.

Uno de los temas incluidos en el proyecto que más polémica viene generando es el de las privatizaciones de las empresas estatales. Si bien el Gobierno quitó YPF de ese grupo, el resto de las compañías quedaron incluidas, algo que muchos bloques rechazan. Sin embargo, Ritondo confirmó que esa iniciativa es algo que el PRO votará: “Vamos a acompañar porque en Juntos por el Cambio, cuando hicimos campaña con Patricia, hablamos de este tema, nos comprometimos, y hoy tenemos que ser consecuentes con lo que hablamos en campaña”, explicó.

“A lo largo de esta semana, desde el bloque del PRO trabajamos muy comprometidamente para que el proyecto pueda salir, participamos activamente en las comisiones, en las reuniones, aportamos experiencia de nuestros diputados en cada uno de los ítems. Con total honestidad, lo que vemos es que tenemos que hacer un proyecto de ley que haga de la Argentina un país normal. Y nosotros entendemos que esta ley avanza en muchos de los cambios que necesitamos, que fueron además compromisos nuestros de campaña”, resaltó Ritondo durante la entrevista.

La Cámara de Diputados sesionará hoy por primera vez en el año

Por eso, Ritondo dijo que es “muchos más sencillo” para el PRO acompañar el proyecto, pese a que pueda haber alguna discusión en particular.”En el volumen de esta ley que es gigante, nosotros tenemos un acompañamiento identificado con los valores del PRO”, subrayó.

El diputado siguió con su análisis y dijo que el proyecto también continene herramientas para combatir la inflación, y que también por eso lo votarán, aunque aclaró que el PRO no forma parte del Gobierno.

“Nosotros en el PRO no gobernamos ni cogobernamos, somos una fuerza política que desde el primer día tiene una colaboración responsables con el Gobierno nacional, que mucho del proyecto de ley nos sentimos identificados, y que creemos que un Gobierno que ha sido electo con el 56% de los votos en la segunda vuelta, pero que tiene debilidad parlamentaria, porque tiene 38 legisladores, hay que ayudarlo en este inicio para que tenga la mejor ley posible y que sea la herramienta para construir la Argentina que ellos se han comprometido”, afirmó.

Por último, Ritondo fue consultado sobre los dichos de ayer de Nicolás Massot, exintegrante de Juntos por el Cambio que hoy forma parte del bloque Hacemos Coalición Federal, y que afirmó que seguramente desde el Gobierno iba a haber “carpetazos” contra los diputados que voten en contra del proyecto.

“No lo he sufrido al menos hasta hoy, he tenido una discusión clara, limpia, con el Gobierno nacional en cada uno de los temas que nos parecía que teníamos que cambiar. Es cierto que el diálogo con el oficialismo se desordenó un poco, pero es lógico que suceda con un Gobierno que recién arranca, que muchas veces algunos no tenían la experiencia de gestión en lo público y se pretendía llevar adelante cambios muy profundos”, aclaró Ritondo.

El inicio de la sesión está prevista para las 10 de hoy, mientras continúan las negociaciones del oficialismo para asegurarse los votos para darle media sanción al proyecto.

De antemano, el bloque de La Libertad Avanza, con sus 38 legisladores, lejos está de los 129 necesarios para sostener el quórum y la mayoría para aprobar artículos sin necesidad de consensuar con la oposición. Es un hecho que sumará la voluntad de José Luis Espert con su monobloque Avanza Libertad y que, pese al destrato sufrido en el último tiempo, Carolina Píparo, con el bloque Buenos Aires Libre que comparte con Lorena Macyszyn, también respaldará la mega legislación.

La oposición dialoguista -conformada por el PRO, la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal- ya le garantizó al oficialismo que dará el quórum y que votará de manera favorable en el tratamiento en general. No obstante, la clave estará en la votación en particular, en la que desde los distintos espacios expresaron disidencias. Luego de que el Poder Ejecutivo cediera en más de 100 artículos, las diferencias siguen estando en las facultades delegadas a Milei, las privatizaciones de empresas públicas, la extensión del Impuesto PAIS, cambios en biocombustibles y en la pesca.